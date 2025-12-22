Mới nhất
Mang đao, kiếm 'dạo phố', lộ hành vi trộm cắp xe máy

Thứ hai, 13:09 22/12/2025 | Pháp luật
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
GĐXH - Bị cơ quan chức năng chặn bắt khi đang mang đao, kiếm gây rối trong đêm, nhóm 14 thanh thiếu niên khai nhận thực hiện 4 vụ trộm xe máy.

Ngày 22/12, Công an TP Huế cho biết, Tổ công tác 1311 vừa xử lý một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Nhóm này thường mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip đăng lên TikTok, đồng thời có dấu hiệu liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản thời gian qua.

Mang đao, kiếm 'dạo phố', lộ hành vi trộm cắp xe máy - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm.

Tối 17/12, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước và trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games giữa Việt Nam và Philippines, Tổ công tác 1311 phối hợp nhiều lực lượng tuần tra trên địa bàn các phường Thuận Hoá, Phú Xuân, An Cựu và Vỹ Dạ.

Đến khoảng 20h ngày 17/12, lực lượng chức năng phát hiện, đưa 14 đối tượng, tuổi từ 13 đến 18, về trụ sở làm việc, thu giữ 5 hung khí gồm dao bấm, đao, kiếm Nhật và dao tự chế.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và khai từ tháng 8/2025 đến nay đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn.

Mang đao, kiếm 'dạo phố', lộ hành vi trộm cắp xe máy - Ảnh 2.
Mang đao, kiếm 'dạo phố', lộ hành vi trộm cắp xe máy - Ảnh 3.

Tổ công tác 1311 tuần tra trên đường phố Huế về đêm.

Tiếp đó, tối 18/12, trong thời điểm diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan, Tổ công tác 1311 phối hợp tuần tra, chốt chặn các tuyến phố, xử lý hành vi lạng lách, đánh võng.

Qua đó, lực lượng công an phát hiện, xử lý 80 trường hợp vi phạm, tạm giữ 45 phương tiện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và trật tự công cộng.

Mang đao, kiếm 'dạo phố', lộ hành vi trộm cắp xe máy - Ảnh 4.Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

GĐXH - Ngảy 20/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.


