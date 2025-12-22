Mang đao, kiếm 'dạo phố', lộ hành vi trộm cắp xe máy

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 22/12, Công an TP Huế cho biết, Tổ công tác 1311 vừa xử lý một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Nhóm này thường mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip đăng lên TikTok, đồng thời có dấu hiệu liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản thời gian qua.

Lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm.

Tối 17/12, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước và trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games giữa Việt Nam và Philippines, Tổ công tác 1311 phối hợp nhiều lực lượng tuần tra trên địa bàn các phường Thuận Hoá, Phú Xuân, An Cựu và Vỹ Dạ.

Đến khoảng 20h ngày 17/12, lực lượng chức năng phát hiện, đưa 14 đối tượng, tuổi từ 13 đến 18, về trụ sở làm việc, thu giữ 5 hung khí gồm dao bấm, đao, kiếm Nhật và dao tự chế.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và khai từ tháng 8/2025 đến nay đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn.

Tổ công tác 1311 tuần tra trên đường phố Huế về đêm.

Tiếp đó, tối 18/12, trong thời điểm diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan, Tổ công tác 1311 phối hợp tuần tra, chốt chặn các tuyến phố, xử lý hành vi lạng lách, đánh võng.

Qua đó, lực lượng công an phát hiện, xử lý 80 trường hợp vi phạm, tạm giữ 45 phương tiện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và trật tự công cộng.

