Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật ô tô ở Ngã Tư Sở, Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Doãn Việt Cường (SN 1982, trú tại Khương Đình, Hà Nội) về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý .

Đối tượng Doãn Việt Cường. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, khoảng 12h00 ngày 17/12, Doãn Việt Cường điều khiển xe ô hướng đường Láng đi Trường Chinh. Khi đến đoạn đường đối diện số 34 đường Láng, phường Đống Đa thì va chạm giao thông với 2 xe ô tô khác khiến xe ô tô của Cường bị lật. Sau khi xảy ra va chạm, đối tượng có biểu hiện không tỉnh táo.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Đống Đa đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc. Qua test nhanh, Cường dương tính với ma tuý. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận trưa ngày 17/12 có sử dụng ma tuý.

Theo hồ sơ, đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và vừa mới đi cai nghiện bắt buộc về đầu tháng 7/2025. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.