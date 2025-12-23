Mới nhất
Bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành với mục đích "trêu đùa cho vui", nam thanh niên bị công an mời lên làm việc

Thứ ba, 16:11 23/12/2025 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không sân bay Long Thành, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định danh tính và làm việc đối tượng liên quan.

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, mới đây, cơ quan công an phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không.

Theo cơ quan công an, ngày 19/12/2025, 03 máy bay thực hiện chuyến bay chính thức đầu tiên tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành với sự tham gia của nhiều Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, vào ngày 17/12/2025, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không.

Bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành với mục đích “trêu đùa cho vui”, nam thanh niên bị công an mời lên làm việc - Ảnh 1.

Hành vi bình luận đe dọa khủng bố của đối tượng N.L.T. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng An ninh nội địa đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy vết trên không gian mạng và truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định được danh tính đối tượng liên quan đó là N.L.T và tiến hành làm việc theo quy định.

Tại cơ quan công an, đối tượng T thừa nhận hành vi bình luận đe dọa khủng bố với mục đích "trêu đùa cho vui" và không có ý định thực hiện. Bình luận của T xuất phát từ nhận thức hạn chế, thiếu hiểu biết pháp luật, chưa lường hết được tính chất nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng của hành vi.

Cơ quan công an đã tiến hành tuyên truyền, phân tích, làm rõ cho đối tượng hiểu rằng mọi hành vi đe dọa khủng bố, dù dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả bình luận, chia sẻ, phát ngôn trên không gian mạng đều bị pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành với mục đích “trêu đùa cho vui”, nam thanh niên bị công an mời lên làm việc - Ảnh 2.

Công an tỉnh Đồng Nai làm việc với đối tượng N.L.T (ngoài cùng bên phải). Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Phòng An ninh nội địa tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với người dân trong việc sử dụng mạng xã hội và không gian mạng, mọi hành vi phát ngôn thiếu suy nghĩ, tưởng chừng là "trêu đùa" nhưng liên quan đến an ninh, trật tự đều để bị xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm; tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ các thông tin sai sự thật, thông tin đe dọa khủng bố, bạo lực, gây hoang mang dư luận.

Khi phát hiện các thông tin, hành vi nghi vấn trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

