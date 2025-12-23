Bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành với mục đích “trêu đùa cho vui”, nam thanh niên bị công an mời lên làm việc
GĐXH - Phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không sân bay Long Thành, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định danh tính và làm việc đối tượng liên quan.
Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, mới đây, cơ quan công an phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không.
Theo cơ quan công an, ngày 19/12/2025, 03 máy bay thực hiện chuyến bay chính thức đầu tiên tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành với sự tham gia của nhiều Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.
Tuy nhiên, vào ngày 17/12/2025, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không.
Tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng An ninh nội địa đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy vết trên không gian mạng và truy tìm đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định được danh tính đối tượng liên quan đó là N.L.T và tiến hành làm việc theo quy định.
Tại cơ quan công an, đối tượng T thừa nhận hành vi bình luận đe dọa khủng bố với mục đích "trêu đùa cho vui" và không có ý định thực hiện. Bình luận của T xuất phát từ nhận thức hạn chế, thiếu hiểu biết pháp luật, chưa lường hết được tính chất nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng của hành vi.
Cơ quan công an đã tiến hành tuyên truyền, phân tích, làm rõ cho đối tượng hiểu rằng mọi hành vi đe dọa khủng bố, dù dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả bình luận, chia sẻ, phát ngôn trên không gian mạng đều bị pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị xử lý nghiêm minh.
Phòng An ninh nội địa tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với người dân trong việc sử dụng mạng xã hội và không gian mạng, mọi hành vi phát ngôn thiếu suy nghĩ, tưởng chừng là "trêu đùa" nhưng liên quan đến an ninh, trật tự đều để bị xử lý theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm; tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ các thông tin sai sự thật, thông tin đe dọa khủng bố, bạo lực, gây hoang mang dư luận.
Khi phát hiện các thông tin, hành vi nghi vấn trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI đã ghi nhận gần 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thì nhiều tài xế vẫn "quên" thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc.
GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phát hiện chiếc xe vận chuyển nhiều loại mỹ phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi sử dụng thịt heo làm giả thịt bò, đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng lớn.
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Phương Thị Nga (trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.
GĐXH - Tối ngày 22/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa bắt giữ 01 đối tượng là nữ giới có hành vi môi giới mại dâm trên địa bàn.
GĐXH - Gần 170kg giò, chả chứa hàn the, một chất có thể gây ngộ độc, thậm chí tử vong vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại chợ Tam Cờ, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
GĐXH - Lợi dụng nhiệm vụ được giao, một cán bộ Ban Quản lý dự án tại Hà Giang (cũ) đã câu kết doanh nghiệp "sân sau", lập hồ sơ khống, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và người dân.
GĐXH - Sau thời gian trốn nã vì bị phát hiện mua bán trái phép chất ma túy, Phan Công Hoài Giang đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn điện giật khiến một người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế tại phường Tây Nha Trang.
GĐXH - Bị cơ quan chức năng chặn bắt khi đang mang đao, kiếm gây rối trong đêm, nhóm 14 thanh thiếu niên khai nhận thực hiện 4 vụ trộm xe máy.
