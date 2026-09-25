Khởi tố giám đốc công ty vận tải tổ chức đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải xây dựng ở Hà Nội

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GĐXH - Chỉ đạo 4 tài xế thực hiện hàng trăm chuyến xe chở bùn thải từ công trình xây dựng ra khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép với tổng khối lượng lên tới hơn 4.500 tấn, Nguyễn Văn Chăm – Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng – vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội chính thức khởi tố.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 21h30 ngày 9/9/2026, tổ công tác của UBND xã Hồng Vân phối hợp cùng Công an xã đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại công trường thi công đường Vành đai 4 thuộc khu vực đầm Xâm Thị.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29H-XXX.27 đang vận chuyển đất bùn có dấu hiệu chuẩn bị đổ thải trái phép ra môi trường.

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Hiện trường vụ đổ chất thải. Ảnh: CAHN

Quá trình điều tra mở rộng xác định Nguyễn Văn Chăm (sinh năm 1981, trú tại thôn Đức Hợp, xã Kim Động, tỉnh Hưng Yên), giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng, chính là người đứng ra chỉ đạo 4 lái xe vận chuyển đất thải từ công trình xây dựng về khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép.

Làm việc tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Chăm đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

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Đối tượng Nguyễn Văn Chăm - Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng. Ảnh: CAHN

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chăm.

Đối tượng Chăm bị xử lý về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại Điều 235 của Bộ luật Hình sự . Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Khởi tố Giám đốc Công ty vận tải vì đổ trái phép chất thải xây dựng tại Hà Nội - Ảnh 3.Khởi tố 5 đối tượng đổ trộm hàng nghìn tấn phế thải thi công Vành đai 2.5 và cải tạo sông Kim Ngưu

Cơ quan điều tra khởi tố 5 đối tượng để điều tra các hành vi liên quan đến việc tập kết, đổ trái phép hàng nghìn tấn phế thải thi công Vành đai 2.5 và dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu tại khu vực xã Đại Thanh (Hà Nội).

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