Rượt đuổi, đánh nhau do mâu thuẫn khi dùng thuyền chở khách đi tránh lũ

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Huế mở phiên tòa xét xử lưu động đối với các bị cáo Ngô Siêng (SN 1977), Ngô Văn Sướng (SN 1993), Ngô Hoàng (SN 2000) và Nguyễn Văn Lộc (SN 1988), cùng trú tại TP Huế về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, ngày 3/11/2025, Ngô Văn Sướng cùng em trai Ngô Hoàng sử dụng thuyền vỏ nhôm gắn động cơ tự chế đi từ phường Vỹ Dạ đến giao lộ Nguyễn Huệ - Bà Triệu - Hùng Vương (phường Thuận Hóa) rồi đón chở khách đi tránh lũ nhằm mục đích lấy tiền trang trải cuộc sống.

Phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh: Ngọc Minh.

Khoảng 12h30 cùng ngày, khi đang chở khách trên đường Trường Chinh, rẽ vào đường Bà Triệu, thuyền của Sướng và Hoàng gặp thuyền do Nguyễn Văn Rạnh và Nguyễn Văn Lộc đang điều khiển đi ngược chiều.

Do thuyền của Rạnh và Lộc chạy với tốc độ cao khiến nước tràn vào thuyền của Sướng và Hoàng. Tức giận vì việc này, Sướng và Hoàng la hét, chửi bới.

Sau khi trả khách tại khu vực gần siêu thị GO, khoảng 13h, cả hai tiếp tục phát hiện thuyền của Rạnh và Lộc nên nổ máy rượt đuổi.

Hai thuyền chạy tốc độ cao trên đường Bà Triệu. Khi áp sát nhau, Sướng, Hoàng và Lộc liên tục la hét, chửi thề lẫn nhau, làm ồn ào, huyên náo, gây mất trật tự công cộng.

Cuộc rượt đuổi kết thúc tại giao lộ Chu Văn An - Nguyễn Thái Học. Tại đây, Sướng và Hoàng chửi nhau với Lộc. Lộc cầm mái chèo bằng gỗ dọa đánh khiến Sướng và Hoàng điều khiển thuyền bỏ đi.

Khoảng 13h30, khi đang đi đón khách, Sướng và Hoàng phát hiện thuyền của Lộc neo trước số nhà 115 Hùng Vương (phường Thuận Hóa).

Sướng cầm một mái chèo và ống kim loại, Hoàng áp sát thuyền rồi lao vào la ó, chửi bới, dùng một mái chèo đánh nhau với Lộc. Lộc cũng dùng mái chèo bằng gỗ đánh lại.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Ngọc Minh.

Thấy đánh nhau, Ngô Văn Quốc cùng anh trai là Ngô Siêng cầm mái chèo bằng gỗ lao vào hỗ trợ Sướng, Hoàng cùng đánh Lộc, gây ồn ào, huyên náo, phản cảm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực này. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn nên tất cả ra về.

Hành vi rượt đuổi, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng của nhóm đối tượng trên được người đi đường sử dụng điện thoại ghi nhận lại rồi đưa lên các trang mạng xã hội…

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Siêng 2 năm tù, Ngô Văn Sướng 2 năm 6 tháng tù, Ngô Hoàng và Nguyễn Văn Lộc cùng mức án 2 năm 3 tháng tù.