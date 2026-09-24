Cô gái Nghệ An bị lừa bán sang nước ngoài, ép kết hôn

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GĐXH - Bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc, cô gái Nghệ An bị bán, ép kết hôn, bạo hành và phải cầu cứu công an để trở về quê.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp các đơn vị đưa chị L.T.K.C. (SN 2000, trú xã Tương Dương) trở về quê sau thời gian ở nước ngoài.

Cô gái Nghệ An bị lừa bán sang nước ngoài, ép kết hôn - Ảnh 1.

Công an xã Lượng Minh hỗ trợ cô gái bị lừa sang nước ngoài trở về đoàn tụ gia đình. ẢNH: C.A

Trước đó, chị C. bị một số người làm cùng công ty dụ dỗ, hứa đưa sang nước ngoài làm việc với mức thu nhập cao. Tin lời, chị C. bị đưa qua biên giới rồi bán cho một người đàn ông để ép kết hôn.

Trong thời gian ở nước ngoài, chị C. bị bạo hành, đe dọa. Chị C. tìm cách bỏ trốn, đồng thời liên hệ người thân và Công an xã Lượng Minh (Nghệ An) để cầu cứu.

Công an xã Lượng Minh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan xác minh vụ việc, triển khai các biện pháp hỗ trợ.

Ngày 21/9, chị C. được hỗ trợ trở về quê nhà an toàn và đoàn tụ với gia đình. Qua vụ việc, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến việc làm, môi giới kết hôn và đưa người ra nước ngoài.

Khi nhận được lời mời chào việc làm, kết hôn hoặc xuất cảnh có dấu hiệu bất thường, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, đồng thời liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ.

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