Hà Nội: Bắt quả tang liên tiếp các xe tải đổ trộm phế thải xây dựng trong đêm
GĐXH - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang và ngăn chặn các vụ việc lén lút đổ chất thải xây dựng trái phép ra môi trường trong những ngày qua.
Cụ thể, vào hồi 22h40' ngày 23/5/2026, từ tin báo khẩn cấp của quần chúng nhân dân qua đường dây nóng về hoạt động đổ thải trái phép tại khu vực bãi đất gần cầu Sông Nhuệ (xã Phượng Dực), Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội đã ngay lập tức điều động lực lượng phản ứng nhanh tới hiện trường kiểm tra, xác minh.
Tại đây, tổ công tác đã bắt quả tang một xe ô tô tải tự đổ đang lén lút trút một lượng lớn đất và gạch vụn xuống bãi đất, đồng thời có máy xúc túc trực sẵn để tiến hành san lấp mặt bằng. Lực lượng chức năng đã kịp thời lập biên bản ngăn chặn hành vi vi phạm, hoàn thiện hồ sơ ban đầu và bàn giao toàn bộ vụ việc cho Công an xã Phượng Dực tiếp tục thụ lý, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trước đó, hồi 21h07' ngày 25/5/2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Thanh Liệt, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh tiếp tục phát hiện một xe tải ben đang có hành vi chở và đổ trác thải trái phép tại khu vực bãi đất nằm ngay cạnh sân bóng Thành Dũng.
Qua kiểm tra trực tiếp, tổ công tác xác định số chất thải bị đổ trộm phần lớn gồm phế thải xây dựng và rác thải hỗn hợp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường cũng như mỹ quan đô thị xung quanh khu vực dân sinh. Tổ công tác đã tiến hành ngăn chặn kịp thời, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan và bàn giao vụ việc cho Công an phường Thanh Liệt để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
Thông qua các vụ việc liên tiếp được triệt phá trong đêm, CATP Hà Nội đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ, yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý đất đai và trật tự xây dựng.
Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân Thủ đô tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp và kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi xả thải, đổ trộm phế thải bất hợp pháp, cùng chung tay xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn.
