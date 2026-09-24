Hà Nội: Bắt giữ kẻ phạm tội 'Giết người' trốn khỏi bệnh viện tâm thần trong thời gian chữa bệnh bắt buộc

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Ngày 24/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 14h30 ngày 23/9, tại khu vực trước số nhà 165 Thái Hà, lực lượng Công an phường Đống Đa đã triển khai lực lượng, mật phục, bắt giữ thành công đối tượng Phạm Mạnh Hà (sinh năm 1982, trú tại số 2 dãy B, tập thể Hải Quân, TDP Thành Tô 2, phường Hải An, TP Hải Phòng).

Ngay sau khi khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, Công an phường Đống Đa đã nhanh chóng lập hồ sơ, hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định và tiến hành bàn giao đối tượng cho Trại giam Hoàng Tiến để tiếp tục xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đối tượng Phạm Mạnh Hà bị bắt giữ. Ảnh: CAHN

Theo cơ quan Công an, Phạm Mạnh Hà (tên gọi khác là Hà Cu Tý) là đối tượng đang chấp hành án phạt tù với mức án 17 năm tù về các tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”

Trong thời gian đang được áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1, đối tượng đã thực hiện hành vi bỏ trốn vào ngày 17/12/2024.

Ngày 28/8/2026, Trại giam Hoàng Tiến trực thuộc Cục C10 (Bộ Công an) đã chính thức ra Quyết định truy nã số 02/QĐTN-TGHT đối với Phạm Mạnh Hà.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm của lực lượng Công an phường Đống Đa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát hiện thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã hoặc vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.