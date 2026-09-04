Hà Nội: Đổ trộm hơn 33.000 tấn chất thải xây dựng trái phép, 5 đối tượng bị khởi tố

Ngày 4/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa chính thức ra quyết định khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ tập kết, san lấp và đổ trộm khối lượng lớn chất thải xây dựng trái phép trên khu đất rộng hơn 12.500m² nằm trên đường Phan Trọng Tuệ (xã Đại Thanh).

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, vụ việc bắt nguồn từ việc đối tượng Bùi Văn Lừng tự ý sử dụng khu đất nông nghiệp vốn là ao, hồ, ruộng trũng để tiến hành san lấp, tạo mặt bằng trái phép.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Đến khoảng tháng 5/2026, Lừng móc ngoặc với Nguyễn Thị Kim Sang nhằm tìm kiếm các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đổ trộm chất thải xây dựng để thu lợi bất chính. Để tiếp tay cho hành vi này, Sang đã đăng tải thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội, trực tiếp tổ chức hướng dẫn, điều phối các phương tiện xe tải vào đổ thải và thu tiền phí theo chuyến.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định có sự tham gia vận chuyển của nhiều doanh nghiệp, điển hình là: Công ty Trường Anh đã thực hiện tổng cộng 36 chuyến xe vận chuyển chất thải xây dựng với tổng khối lượng lên tới 667.660kg. Mức giá thỏa thuận là 500.000 đồng/xe đối với xe loại 4 chân.

Cơ quan công an xác định hơn 33 nghìn tấn chất thải đã bị đổ trái phép. Ảnh: CAHN

Công ty Đại Cát, đã thực hiện tới 438 chuyến xe, với tổng khối lượng khổng lồ đạt 6.735.585kg. Mức giá thỏa thuận là 500.000 đồng/xe loại 4 chân và 300.000 đồng/xe loại 8 tấn.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và đo đạc thực tế của lực lượng chức năng cho thấy diện tích ao bị san lấp, tàn phá bởi chất thải xây dựng trái phép rộng tới hơn 12.500m². Khối lượng chất thải bị tống xuống khu vực này ước tính hơn 26.700m³, tương đương trọng lượng khổng lồ lên tới hơn 33.500 tấn.

Khu vực đất nông nghiệp tại xã Đại Thanh bị đổ trộm. Ảnh: CAHN

Hành vi coi thường pháp luật, tàn phá môi trường của các cá nhân và tổ chức liên quan không chỉ làm thay đổi hiện trạng đất đai, gây ô nhiễm nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ hệ thống tiêu thoát nước tại địa phương.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục tập trung củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của toàn bộ các cá nhân và tổ chức có liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật nhằm răn đe và siết chặt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội: Bắt quả tang liên tiếp các xe tải đổ trộm phế thải xây dựng trong đêm GĐXH - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang và ngăn chặn các vụ việc lén lút đổ chất thải xây dựng trái phép ra môi trường trong những ngày qua.



