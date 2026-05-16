Hà Nội: Kịp thời chặn đứng xe tải đổ trộm chất thải ra cánh đồng lúc nửa đêm

Ngày 16/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào hồi 22h10 ngày 10/5/2026, tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP. Hà Nội) trong khi tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã Hưng Đạo đã phát hiện một chiếc xe ô tô tải đang có hành vi lén lút đổ một lượng lớn chất thải trái phép ra môi trường.

Vị trí xe tải đổ thải tại khu vực cánh đồng đối diện cổng làng Yên Nội (xã Hưng Đạo). Ngay lập tức, tổ công tác đã áp sát hiện trường, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm và yêu cầu lái xe dừng phương tiện để hợp tác kiểm tra.

Tổ công tác ngăn chặn hành vi đổ thải trái phép ra khu vực bờ đê. Ảnh: CAHN

Người điều khiển chiếc xe tải mang biển kiểm soát 30L-962.xx được xác định là anh N.Đ.D (SN 1990, trú tại xã An Khánh, Hà Nội). Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc tại chỗ, lấy lời khai ban đầu của tài xế.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã bàn giao người điều khiển phương tiện, xe ô tô tải cùng toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công an xã Hưng Đạo để tiếp tục đấu tranh, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Việc chủ động tuần tra, bám sát địa bàn và kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm liên quan đến môi trường của lực lượng Công an Thủ đô đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ cảnh quan, giữ gìn mỹ quan và bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Qua đó, tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết liệt của lực lượng Công an trong đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những hành vi hủy hoại, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của Nhân dân.