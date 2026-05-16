Hà Nội: Kịp thời chặn đứng xe tải đổ trộm chất thải ra cánh đồng lúc nửa đêm
GĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Công an TP. Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, chặn đứng một xe tải đang có hành vi đổ chất thải trái phép ra khu vực cánh đồng thuộc xã Hưng Đạo.
Ngày 16/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào hồi 22h10 ngày 10/5/2026, tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP. Hà Nội) trong khi tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã Hưng Đạo đã phát hiện một chiếc xe ô tô tải đang có hành vi lén lút đổ một lượng lớn chất thải trái phép ra môi trường.
Vị trí xe tải đổ thải tại khu vực cánh đồng đối diện cổng làng Yên Nội (xã Hưng Đạo). Ngay lập tức, tổ công tác đã áp sát hiện trường, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm và yêu cầu lái xe dừng phương tiện để hợp tác kiểm tra.
Người điều khiển chiếc xe tải mang biển kiểm soát 30L-962.xx được xác định là anh N.Đ.D (SN 1990, trú tại xã An Khánh, Hà Nội). Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc tại chỗ, lấy lời khai ban đầu của tài xế.
Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã bàn giao người điều khiển phương tiện, xe ô tô tải cùng toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công an xã Hưng Đạo để tiếp tục đấu tranh, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Việc chủ động tuần tra, bám sát địa bàn và kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm liên quan đến môi trường của lực lượng Công an Thủ đô đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ cảnh quan, giữ gìn mỹ quan và bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.
Qua đó, tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết liệt của lực lượng Công an trong đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những hành vi hủy hoại, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của Nhân dân.
Hà Nội: Khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' trên phố Hoàng CầuPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêmPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Từ những lời lẽ khiêu khích, thách thức trên mạng xã hội, hàng chục thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh chuẩn bị hung khí, tụ tập để giải quyết mâu thuẫn trong đêm.
Hơn 500 show của Mây lang thang, Lululola vi phạm bản quyềnPháp luật - 16 giờ trước
Theo VCPMC, nhiều show diễn tìm cách né tránh trả tiền bản quyền, áp đặt mức giá không phù hợp...
Khởi tố người lái xe Jeep đi ngược chiều, đe dọa tài xế xe ôm công nghệPháp luật - 16 giờ trước
Sau khi xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng xe ôm đậu trước nhà mình, người đàn ông lái xe Jeep đi ngược chiều đuổi theo rồi đe dọa tài xế xe ôm.
Loạt doanh nghiệp truyền thông, giải trí vướng vòng lao lý vì vi phạm bản quyềnPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Bộ Công an vừa khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” xảy ra tại nhiều công ty, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí. Trong số các bị can bị khởi tố có lãnh đạo, giám đốc nhiều doanh nghiệp như BH Media, Lululola Entertainment và 1900 Group.
Cô gái trẻ lập tức rút toàn bộ số tiền được chuyển khoản, mang đến trụ sở công anPháp luật - 22 giờ trước
Công an xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang vừa hỗ trợ, giúp đỡ chị N.T.H. không trở thành "mắt xích" trong đường dây tội phạm của các đối tượng lừa đảo.
Phát hiện xe tải màu xám, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát kiểm traPháp luật - 1 ngày trước
Công an Quảng Ninh phát hiện xe tải có dấu hiệu nghi vấn.
Hà Nội: Danh tính hai anh em xông vào quán cắt tóc hành hung dã man người phụ nữPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng là anh em ruột, cùng trú tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Bùi Đình Khánh cùng 3 đồng phạm bị tuyên án tử hìnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng trong vụ án buôn bán trái phép chất ma túy đã bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình.
Hà Nội: Công an triệu tập 6 đối tượng sau vụ cô gái bị hành hung trên phố Hoàng CầuPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngay sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip về vụ xô xát giữa hai nhóm nam nữ tại phố Hoàng Cầu, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính và triệu tập 6 đối tượng liên quan..
Bắt giam 'yêu râu xanh' 60 tuổi xâm hại cháu bé 6 tuổiPháp luật
GĐXH - Sau khi uống rượu say, Phạm Văn Chính (SN 1966, sống tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A (SN 2020) đã có hành vi xâm hại cháu bé.