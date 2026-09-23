Phú Thọ: Khởi tố nhân viên giao hàng chiếm đoạt hơn 31 triệu đồng tiền COD

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Bùi Quý Dậu (SN 1993, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) là nhân viên phát triển thị trường, giao hàng của Bưu cục Vĩnh Tường thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh về tội "Tham ô tài sản".

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho biết, ngày 28/01/2022, Bùi Quý Dậu được thủ kho bàn giao 36 đơn hàng để vận chuyển, giao cho khách hàng trên địa bàn Vĩnh Tường. Trong ngày, Dậu đã giao thành công toàn bộ 36 đơn hàng và thu 31.624.370 đồng tiền thu hộ (COD) của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các quyết định tố tụng đối với Bùi Quý Dậu. Ảnh: CACC

Theo quy định của công ty, sau khi hoàn tất việc giao hàng và thu tiền, nhân viên giao hàng phải cập nhật kết quả trên ứng dụng Tài xế M-PDS, đồng thời chuyển toàn bộ tiền COD về cho Công ty. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dậu nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để che giấu việc đã giao hàng và thu tiền của khách, Dậu truy cập ứng dụng, cập nhật thông tin cả 36 đơn hàng đều ở trạng thái giao không thành công, với lý do "Giao thất bại, không bàn giao hàng vật lý".

Ngày 29/01/2022, Dậu tiếp tục đến bưu cục nhưng không được giao thêm đơn hàng. Nhận thấy hành vi của mình có nguy cơ bị phát hiện, Dậu bỏ lại các đồ dùng được Công ty cấp để phục vụ công việc rồi rời khỏi bưu cục.

Sau đó, Dậu tiếp tục truy cập hệ thống và thay đổi thông tin của 36 đơn hàng, cập nhật lý do giao không thành công thành "Nhân viên gặp sự cố". Việc liên tục thay đổi thông tin trên hệ thống nhằm che giấu việc Dậu đã giao hàng và thu tiền của khách hàng.

Khi phát hiện Dậu không trả lại hàng hóa và số tiền COD đã thu, công ty đã khóa tài khoản của Dậu trên hệ thống, đồng thời liên hệ yêu cầu hoàn trả số tiền. Tuy nhiên, Dậu không thực hiện và tìm cách trốn tránh.

Sau nhiều lần liên hệ với Dậu không được, đến tháng 5/2026, công ty đã trình báo vụ việc đến cơ quan Công an để giải quyết theo quy định.

Ngày 03/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Quý Dậu về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.