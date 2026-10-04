Hà Nội: CSGT xử lý hơn 20 thanh thiếu niên vi phạm giao trong đêm tuần tra cuối tuần

Ngày 4/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào 21h ngày 2/10, các tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đồng loạt triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường lớn như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô... thuộc địa bàn các phường Cầu Giấy, Xuân Phương, Từ Liêm.

CSGT kiểm tra trường hợp hai nam thanh niên điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng chức năng liên tục bám tuyến, chủ động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm pháp luật về giao thông. Các lỗi tập trung xử lý gồm: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe và tự ý thay đổi đặc tính của phương tiện.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm,:cụ thể, khoảng 21h05 tại đường Trần Quý Kiên, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm và không xuất trình được giấy phép lái xe cùng đăng ký xe.

Trường hợp 3 nữ thanh niên “kẹp 3” không đội mũ bảo hiểm bị xử lý.

Tiếp đó, vào khoảng 22h00 tại đường Cầu Giấy, tổ công tác phát hiện nam thanh niên T.T.K. (SN 2002, quê Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô BKS 29D2-100.xx chở theo 2 người, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm và tài xế không có giấy phép lái xe, đăng ký xe.

Đến khoảng 23h cùng ngày cũng trên đường Cầu Giấy, lực lượng chức năng tiếp tục dừng xe đối với N.V.V. (SN 2007, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô BKS 30M5-62.xx chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm và không xuất trình được giấy tờ xe.

Một trường hợp nam thanh niên dùng khẩu trang che biển số xe bị phát hiện, xử lý

Theo thống kê từ 21h ngày 2/10 đến 0h30 ngày 3/10, Đội CSGT đường bộ số 6 đã phát hiện và xử lý tổng cộng 24 trường hợp vi phạm, cụ thể với các lỗi: 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 5 trường hợp chở quá số người quy định; 2 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn; 1 trường hợp sử dụng xe nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp và 1 trường hợp tự ý thay đổi đặc tính của xe (độ pô).

Các trường hợp vi phạm đều được xử lý theo quy định.

Trao đổi về đợt ra quân, Thượng tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, đơn vị luôn chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra vào dịp cuối tuần nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Việc tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt này sẽ được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Thiếu niên lạng lách, đánh võng trên xe đạp TNGo bị CSGT mời làm việc GĐXH - Ngày 27/9, Công an TP Hà Nội thông tin, ngay sau khi nhận được phản ánh trên mạng xã hội về một số thiếu niên điều khiển xe đạp công cộng có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 khẩn trương xác minh, làm rõ.



