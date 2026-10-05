Phát hiện đường dây dùng Salbutamol 'vỗ béo' hàng nghìn tấn lợn

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Tối 5/10, Bộ Công an thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM vừa chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây chăn nuôi, tiêu thụ heo chứa chất cấm Salbutamol quy mô đặc biệt lớn tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Theo cơ quan công an, Salbutamol thuộc danh mục hóa chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi. Khi tồn dư trong thịt heo, chất này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng như rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, co thắt phế quản, phù nề, run cơ, liệt cơ, choáng váng.

Cung cấp chất cấm để "vỗ béo" heo

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Trinh Nữ (SN 1989, trú tại Vĩnh Long) là người cung cấp chất cấm cho các đối tượng trong đường dây.

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh Công an TP HCM).

Từ giữa năm 2025, Nữ giới thiệu loại cám được quảng cáo giúp heo đẹp hơn, nhiều nạc, có nguồn gốc từ Thái Lan và Campuchia, với giá 375.000 đồng/kg, sau đó bán số lượng lớn cho các trang trại để sử dụng trong quá trình vỗ béo heo.

Các đối tượng phối trộn 100g Salbutamol với khoảng 300kg cám cho 100 con heo ăn mỗi lần. Trung bình, mỗi đợt vỗ béo 100 con heo sử dụng khoảng 3kg chất tạo nạc.

Theo thủ đoạn được xác định, các hộ chăn nuôi mua heo hơi có trọng lượng khoảng 100-110kg, sau đó sử dụng chất cấm để nuôi lên 130-140kg trong khoảng 30 ngày rồi đưa đi tiêu thụ.

Đáng chú ý, để đối phó với việc kiểm tra, xét nghiệm, trước khi xuất bán khoảng 10 ngày, các đối tượng ngừng sử dụng Salbutamol, đồng thời cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc thuốc điện giải Bio nhằm mục đích khi cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm sẽ cho kết quả âm tính.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an thu giữ hơn 1.000kg Salbutamol, đủ để phối trộn thành hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi.

Tại 14 trang trại ở Đồng Nai, lực lượng chức năng phát hiện 3.909 con heo, tổng trọng lượng hơn 500 tấn, dương tính với Salbutamol. Số heo này sau đó đã bị tiêu hủy.

Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây chăn nuôi, tiêu thụ heo chứa chất cấm Salbutamol quy mô đặc biệt lớn tại TP HCM và nhiều tỉnh phía Nam, qua đó phát hiện hơn 3.900 con heo dương tính với chất này (ảnh Công an TP HCM).

Trước đó, cuối tháng 7/2026, lực lượng chức năng kiểm tra 3 xe tải, phát hiện 280 con heo dương tính với Salbutamol. Trong số này, 80 con còn dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

"Bắt tay" để đưa heo nhiễm chất cấm ra thị trường

Theo cơ quan công an, để đưa hàng trăm tấn heo nhiễm chất cấm mỗi ngày ra chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị, bếp ăn trường học, nhà hàng..., các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn, trong đó có việc móc nối với người có nhiệm vụ kiểm dịch.

Cụ thể, Võ Quốc Sơn, kiểm dịch viên động vật tại Đồng Nai, bị cáo buộc nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận, cấp sẵn giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển liên tỉnh sai quy trình.

Sơn không kiểm tra thực tế mà giao sẵn giấy chứng nhận kèm niêm chì cho Hiệu tự niêm phong lô hàng.

Ngoài ra, các đối tượng còn bị xác định sử dụng thủ đoạn giả mạo giấy thông tin nguồn gốc động vật trên địa bàn TP HCM nhằm không phải sử dụng giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển liên tỉnh, qua đó đưa heo từ Đồng Nai về các lò mổ tại TP HCM.

Theo cơ quan công an, Salbutamol thuộc danh mục hóa chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi (ảnh Công an TP HCM).

Theo cơ quan công an, từ tháng 1/2026 đến nay, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo có chất cấm ra thị trường, với tổng trị giá trên 600 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng để điều tra về 4 tội danh.

Trong đó, 7 bị can gồm Nguyễn Văn Hiệu, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, Nguyễn Thị Anh, Đồng Thị Bẩy, Nguyễn Thanh Tín và Nguyễn Văn Huy bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Nguyễn Thị Trinh Nữ bị điều tra về tội "Buôn bán hàng cấm"; Nguyễn Văn Hiệu bị điều tra thêm về tội "Đưa hối lộ"; Võ Quốc Sơn bị điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Vụ án đang được Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý triệt để, tận gốc".

Cơ quan công an khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi, giết mổ tuyệt đối không sử dụng chất tạo nạc để vỗ béo heo; không mua bán, sử dụng các loại hóa chất không rõ nguồn gốc được quảng cáo với công dụng "siêu nạc", "tăng trọng nhanh".

Các cơ sở cần kiểm soát chặt nguồn gốc heo, không đưa heo nghi nhiễm chất cấm vào giết mổ. Siêu thị, tiểu thương, chợ đầu mối cần kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, không vì lợi nhuận mà kinh doanh thịt heo không rõ xuất xứ.

Người tiêu dùng được khuyến cáo lựa chọn thịt heo và thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát tại các cơ sở uy tín, không ham rẻ đối với sản phẩm trôi nổi trên thị trường.

