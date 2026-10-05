Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ
GĐXH - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 của UBND TP Hà Nội chiều 5/10, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về tiến độ điều tra sai phạm xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh.
Theo đó, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết liệt thu thập tài liệu, khởi tố 2 vụ án và 7 bị can. Trong đó, hàng loạt chủ homestay, đối tượng môi giới và cán bộ quản lý trật tự xây dựng, kiểm lâm địa bàn đã bị bắt giữ, khởi tố về các hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ.
Trả lời câu hỏi chất vấn của phóng viên về tiến độ điều tra sai phạm xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh, đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định: "Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố trên tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm", cơ quan điều tra đã tập trung lực lượng, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ suốt 2 tháng qua để đấu tranh làm rõ toàn bộ sai phạm".
"Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi lấn chiếm, mua bán trái phép đất rừng phòng hộ, đồng thời bóc gỡ đường dây đưa - nhận hối lộ và môi giới hối lộ giữa các chủ công trình vi phạm với cán bộ địa phương", đại tá Nguyễn Đức Long thông tin.
Cụ thể, liên quan đến hai công trình vi phạm quy mô lớn là Solasta Đồng Đò và Homestay Hoàng Thái Bình, Cơ quan CSĐT đã khởi tố về hành vi "Đưa hối lộ" đối với 2 chủ đất gồm Nguyễn Văn Thắng (chủ cơ sở Solasta Đồng Đò) và Hoàng Thái Bình (chủ cơ sở Homestay Hoàng Thái Bình);
Khởi tố về hành vi "Môi giới hối lộ" đối với đối tượng Trịnh Văn Thanh;
Khởi tố về hành vi "Nhận hối lộ", bắt tạm giam đối với Lê Văn Tuấn (nguyên Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng xã) cùng 2 cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm số 4 (Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội) là Đoàn Trung Tiến và Nguyễn Quốc Phước Sơn.
Giải đáp thắc mắc về mối liên hệ giữa hai chủ đất sai phạm và cán bộ cơ sở, đại diện lãnh đạo Công an Thành phố cho biết hiện đang tách thành 2 vụ án độc lập để thụ lý.
Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin, đối với vụ việc liên quan đến nguyên Trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa, cơ quan điều tra chưa phát hiện tài liệu cho thấy sự liên quan đến hai chủ đất nêu trên.
"Do vụ án đang trong quá trình điều tra khai thác sâu, tính chất và mức độ vi phạm cụ thể sẽ được Công an Thành phố công bố đầy đủ tới các cơ quan báo chí ngay khi có kết luận điều tra chính thức", đại diện lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho hay.
Trong thời gian tới, Công an Thành phố khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, mở rộng điều tra làm rõ mọi hành vi vi phạm của các chủ đất, tổ chức và cá nhân có liên quan trên toàn địa bàn khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.
Đột phá trong đấu tranh tội phạm kinh tế, ma túy 9 tháng đầu năm
Cũng tại buổi thông tin báo chí, Công an TP Hà Nội đã công bố kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, kinh tế và môi trường trong 9 tháng đầu năm 2026:
Đối với tội phạm ma túy: Bám sát mục tiêu "3 giảm" (Giảm cung - Giảm cầu - Giảm hại), Công an Thành phố đã khởi tố hơn 2.300 vụ án với hơn 5.000 bị can liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (vượt toàn bộ chỉ tiêu Bộ Công an giao).
Lực lượng chức năng đang rà soát toàn bộ công nhân, lao động tự do để hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có 50% số xã, phường không có ma túy.
Đối với tội phạm lừa đảo, kinh tế: Cơ quan công an ã phối hợp với Cục C05 (Bộ Công an) đánh sập nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, đặc biệt là thủ đoạn lừa đảo "kỳ nghỉ du lịch".
Cơ quan công an đã khởi tố 33 vụ án, liên quan hơn 40 công ty, xử lý 364 bị can. Đồng thời, triệu tập 340 đối tượng thuộc 12 công ty để làm rõ các vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm (đặc biệt là hành vi tuồn thực phẩm bẩn vào trường học) và buôn lậu lớn.
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