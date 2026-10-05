Điều khiển xe máy không giấy phép lái xe, “bốc đầu” đăng mạng thanh niên sinh năm 2007 bị phạt 12 triệu đồng

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GĐXH - Điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh trên đường rồi đăng mạng, nam thanh niên 19 tuổi ở Quảng Ninh bị xử phạt 12 triệu đồng với hàng loạt lỗi vi phạm.

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), ngày 02/10/2026, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh đã xác minh, xử lý trường hợp nam thanh niên điều khiển xe mô tô "bốc đầu" trên đường rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, trên Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh trên tuyến đường thuộc đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Điều khiển xe máy không giấy phép lái xe, “bốc đầu” đăng mạng thanh niên sinh năm 2007 bị phạt 12 triệu đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh thanh niên vi phạm giao thông (ảnh cắt từ clip của Cục CSGT).

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định khoảng 01h00 ngày 01/10/2026, Đ.A.T (SN 2007, trú tại thôn Vạn Yên 1, đặc khu Vân Đồn) điều khiển xe mô tô Honda không gắn biển số, thực hiện hành vi "bốc đầu" trên đường tỉnh 334 và quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan Công an, Đ.A.T đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản đối với thanh niên này về các hành vi:

- Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh;

- Không đội mũ bảo hiểm;

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm;

- Xe không có gương chiếu hậu bên trái;

- Không gắn biển số xe;

- Không có chứng nhận đăng ký xe;

- Không có giấy phép lái xe.

Với các hành vi trên, Đ.A.T bị xử phạt 12 triệu đồng; phương tiện vi phạm bị tịch thu theo quy định.

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