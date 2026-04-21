Không cần cao lương mỹ vị, 3 món nộm đơn giản này mới là 'vua' bàn ăn ngày nắng nóng

Mùa hè với những cái nắng oi ả đôi khi khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và mất đi cảm giác ngon miệng. Thay vì những món chiên xào nhiều dầu mỡ gây cảm giác nặng nề, tại sao bạn không thử làm mới bàn ăn gia đình bằng những món nộm (gỏi) thanh đạm?

Không chỉ là giải pháp "giải cứu" vị giác trong những ngày nóng nực, các món ăn từ rau củ tươi mát còn mang lại nguồn dinh dưỡng dồi dào và sự nhẹ nhàng cho cơ thể.

Hãy cùng học ngay 3 công thức món nộm cực kỳ được lòng thực khách dưới đây nhé!

1. Nộm ngọn su su

Ở vị trí quán quân, đây là món ăn gia đình cực kỳ phổ biến và siêu đơn giản. Ngọn su su giòn sần sật trộn cùng nước sốt đặc chế, tạo nên hương vị thanh mát mà đậm đà, giúp bạn tận hưởng trọn vẹn kết cấu độc đáo tự nhiên của loại rau này.

Món nộm ngọn su su tươi giòn cực kỳ hấp dẫn khi vào mùa thu hoạch! Đây là một món ăn đơn giản, dễ làm và hoàn toàn không có khói dầu. Chỉ cần chần qua nước sôi đúng 50 giây (không cần đến 1 phút), sau đó rửa lại bằng nước đun sôi để nguội, rau sẽ không chỉ giữ được màu xanh mướt mắt mà còn có hương thơm nhẹ sảng khoái.

Bạn cũng có thể áp dụng cách này với các loại rau có thân cứng khác như rau cải Komatsuna (cải bó xôi Nhật), cải thìa hay cải rổ. Đây chính là "bảo bối" không khói bếp giúp các mẹ giải quyết tình trạng chán ăn trong mùa hè, rất đáng để thử!

Nguyên liệu:

Ngọn su su: 1 bó

Gừng già: một lượng vừa đủ

Ớt đỏ: 1 trái

Dầu mè: 15g

Muối: 5g

Đường: Một ít

Nước đun sôi để nguội: 500g

Cách làm:

Sơ chế: Ngọn su su rửa sạch, cắt bỏ phần gốc già.

Chần rau: Đun sôi một nồi nước, cho ngọn su su vào chần trong 50 giây. Sau đó vớt ra ngay lập tức, xả dưới vòi nước lạnh, rồi rửa lại một lần cuối bằng nước đun sôi để nguội và để ráo nước.

Chuẩn bị gia vị: Ớt đỏ rửa sạch, bỏ cuống, thái lát mỏng xéo. Gừng già gọt vỏ, thái sợi.

Trộn vị: Cho gừng sợi, ớt lát, muối, đường, dầu mè và ngọn su su vào một tô lớn. Trộn đều cho thấm gia vị rồi bày ra đĩa.

Mẹo nhỏ: Việc rửa qua nước đun sôi để nguội sau khi chần giúp rau giữ được độ giòn tối đa và đảm bảo vệ sinh cho món nộm ăn ngay. Chúc bạn thành công với món ăn giải nhiệt này!

2. Cà rốt bào sợi trộn chua ngọt

Ngoài món xào hay nấu canh, cà rốt còn có thể bào sợi để làm món nộm. Thành phẩm có độ giòn tan khá giống với nộm đu đủ, cực kỳ sảng khoái và đưa cơm trong những ngày hè oi ả.

Nguyên liệu:

Cà rốt cắt nhỏ: 350g

Dầu thực vật: 4 muỗng canh

Nước tương Nhật Bản: 2 muỗng canh lp

Rượu mirin: 2 muỗng canh

Bột tỏi: 1 muỗng canh

Dầu mè trắng: 1 muỗng canh

Nấm chín trắng: 1 muỗng canh

Bột ngọt: Một chút

Cách làm:

Gọt vỏ và rửa sạch cà rốt rồi dùng máy bào chà xát thành các dải mỏng.

2. Đun nóng cà rốt thái nhỏ trong chảo và xào trong 2 phút.

3. Thêm nước tương và rượu mirin, tiếp tục xào trong 1-2 phút.

4. Phục vụ và để nguội (phải nguội hoàn toàn).

5. Thêm bột tỏi, nấm, dầu mè trắng, bột ngọt và hạt tiêu đen vào khuấy đều.

6. Làm lạnh trong hộp giòn hơn và mang theo khi bạn sử dụng

3. Nộm ngân nhĩ, rong sụn sốt mè rang

Trong những ngày hè oi bức, một đĩa nộm làm từ mộc nhĩ trắng (ngân nhĩ) và rong sụn tươi (san hô thảo) là lựa chọn hoàn hảo. Món ăn không chỉ có độ giòn sần sật mà còn giàu collagen thực vật, vừa giúp giải nhiệt vừa hỗ trợ làm đẹp da.

Vào những ngày hè oi bức, món gỏi lạnh làm từ mộc nhĩ trắng (ngân nhĩ) và rong sụn tươi là lựa chọn tuyệt vời. Với kết cấu giòn sần sật và hàm lượng collagen thực vật phong phú, đây là món ăn vừa giúp giải nhiệt, vừa hỗ trợ dưỡng nhan cho phái đẹp.

Nguyên liệu:

Mộc nhĩ trắng khô (Ngân nhĩ): 10g

Rong sụn tươi đông lạnh (San hô thảo): 1 gói

Gừng non thái sợi: 30g

Mộc nhĩ trắng khô (Ngân nhĩ): 10g

Rong sụn tươi đông lạnh (San hô thảo): 1 gói

Gừng non thái sợi: 30g

Gia vị:

Sốt Miso mè rang phong cách Nhật: 30ml

Muối: 1/2 muỗng cà phê

Mè trắng (vừng): Một ít

Cách làm:

Sơ chế: Cho mộc nhĩ trắng khô và rong sụn vào nước đun sôi để nguội ngâm khoảng 1 tiếng cho nở. Sau đó vớt ra rửa sạch, dùng kéo cắt mộc nhĩ và rong sụn thành từng đoạn nhỏ vừa ăn.

Chần rau: Đun sôi một nồi nước, cho mộc nhĩ trắng vào chần sơ khoảng 1 phút rồi vớt ra, ngâm ngay vào nước đá lạnh để giữ độ giòn.

Trộn vị: Cho mộc nhĩ đã chần, rong sụn, gừng non sợi và các gia vị vào tô lớn, trộn đều là hoàn thành.

Bí quyết nhỏ để món ăn ngon hơn:

Giữ độ giòn cho rong sụn: Nếu thời tiết quá nóng, bạn nên thay nước ngâm rong sụn thường xuyên để tránh nước ấm lên làm rong bị tan chảy (nhả collagen) và mềm nhũn. Hoặc tốt nhất, bạn nên cho vào ngăn mát tủ lạnh để ngâm, rong sẽ nở đều mà vẫn giữ được độ giòn sần sật.

Tăng hương vị với mè rang: Mè trắng nên cho vào chảo khô rang nhanh tay, khi chuyển sang màu vàng nhạt thì tắt bếp đổ ra ngay. Mè sau khi rang sẽ thơm hơn rất nhiều, giúp món nộm thêm phần hấp dẫn.

Một món ăn đơn giản, không khói bếp mà lại cực kỳ tốt cho sức khỏe và làn da, bạn hãy thử ngay nhé!

Chúc các bạn ngon miệng!