Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Không chăm cháu cho con: Ích kỷ hay quyền được sống của ông bà?

Thứ bảy, 16:15 14/02/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thay vì lui về hậu phương để giúp con cái chăm cháu như hình ảnh quen thuộc trước đây, ngày càng nhiều người lớn tuổi lựa chọn đi du lịch, tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu.

Xu hướng "từ chối chăm cháu" đang phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc trong vai trò của ông bà và mối quan hệ giữa các thế hệ.

Khi việc gửi con cho ông bà không còn là điều hiển nhiên

Kristjana Hillberg, 33 tuổi, từng lớn lên cùng sự chăm sóc của bà nội mỗi khi bố mẹ vắng nhà. 

Thế nhưng, khi sinh ba con, cô nhận ra rằng sự hỗ trợ từ bố mẹ hai bên không còn dễ dàng như trước. 

Muốn nhờ ông bà trông cháu, vợ chồng Hillberg phải báo trước nhiều tháng và luôn phải tránh lịch du lịch dày đặc của họ.

Câu chuyện này đang ngày càng phổ biến trong các gia đình trẻ hiện nay.

Không chăm cháu cho con: Ích kỷ hay quyền được sống của ông bà? - Ảnh 1.

Xu hướng "từ chối chăm cháu" đang phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc trong vai trò của ông bà và mối quan hệ giữa các thế hệ. Ảnh minh họa

Baby Boomer và lựa chọn sống cho bản thân

Sự thay đổi trên gắn liền với thế hệ Baby Boomer – những người sinh từ năm 1946 đến 1964. 

Sau nhiều thập kỷ lao động và nuôi con, không ít người cho rằng họ đã hoàn thành trách nhiệm gia đình và đến lúc được sống cho chính mình.

Theo báo cáo của Bank of America công bố tháng 5/2023, thế hệ này đang chi tiêu nhiều hơn cho du lịch và giải trí. 

Cùng lúc đó, dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy Baby Boomer sở hữu khoảng 78 nghìn tỷ USD tài sản, chiếm gần một nửa tổng tài sản quốc gia. Điều này cho phép họ chủ động hơn trong việc lựa chọn lối sống nghỉ hưu.

Người trẻ cảm thấy bị bỏ lại phía sau

Trái ngược với sự tự do của thế hệ cha mẹ, những người thuộc Gen Y và Gen Z lại đang phải đối mặt với áp lực kinh tế và trách nhiệm nuôi con ngày càng nặng nề. 

Chi phí trông trẻ đắt đỏ, công việc thiếu ổn định khiến nhiều gia đình trẻ trông chờ vào sự hỗ trợ từ ông bà.

Leslie Dobson, nhà tâm lý học tại Los Angeles, cho biết nhiều khách hàng trẻ của bà đang mang cảm giác oán giận và thất vọng. 

Họ cho rằng mình bị bỏ rơi khi cha mẹ lựa chọn cuộc sống riêng thay vì đồng hành cùng con cháu.

Không chăm cháu cho con: Ích kỷ hay quyền được sống của ông bà? - Ảnh 2.

Sau nhiều thập kỷ lao động và nuôi con, không ít người già cho rằng họ đã hoàn thành trách nhiệm gia đình và đến lúc được sống cho chính mình. Ảnh minh họa

Vì sao ông bà không muốn chăm cháu?

Theo các chuyên gia, điều Gen Y mong muốn là sự hỗ trợ ổn định và lâu dài. Tuy nhiên, từ góc nhìn của thế hệ Baby Boomer, việc từ chối chăm cháu không đồng nghĩa với vô trách nhiệm.

Leslie Dobson cho rằng nhiều người lớn tuổi đang trải qua "khủng hoảng hiện sinh" khi bước vào tuổi nghỉ hưu. 

Họ đặt câu hỏi làm thế nào để phần đời còn lại trở nên ý nghĩa nhất, thay vì tiếp tục gắn với vai trò chăm sóc gia đình.

Bản thân Leslie Dobson cũng chứng kiến điều này trong gia đình mình. Bố bà, Ted Dobson, 71 tuổi, một chủ doanh nghiệp đã nghỉ hưu, quyết định rời quê hương để chuyển đến sống tại một khu dân cư cao cấp ở Mexico.

Quyết định này khiến các con gái không hài lòng, bởi họ từng kỳ vọng ông ngoại sẽ luôn ở bên hỗ trợ việc giáo dục và chăm sóc các cháu. 

Tuy nhiên, Ted cho rằng lựa chọn của mình là xứng đáng sau nhiều năm cống hiến cho gia đình.

"Chúng tôi đã giúp con rất nhiều rồi"

Ted Dobson khẳng định ông đã hỗ trợ các con về tài chính trong suốt phần lớn cuộc đời của họ. 

Theo ông, thế hệ trẻ hiện nay vẫn có điều kiện thuê bảo mẫu, sở hữu xe cộ đắt tiền, trong khi vợ chồng ông ngày trước phải tự xoay xở mà không có ai giúp đỡ.

Ông cũng nhấn mạnh việc định cư ở Mexico không đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ với con cháu, mà chỉ là thay đổi cách gắn kết.

Theo CDC, thế hệ Baby Boomer hiện là những người ông bà lớn tuổi nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân là các cặp vợ chồng trẻ ngày càng trì hoãn việc sinh con. 

Nếu năm 1970, độ tuổi trung bình của phụ nữ sinh con lần đầu là 21,4 thì đến năm 2000 đã tăng lên 27,2 và tiếp tục có xu hướng cao hơn.

Khi tuổi tác tăng và sức khỏe giảm sút, viễn cảnh chăm sóc cháu trở nên kém hấp dẫn đối với nhiều người lớn tuổi.

Không chăm cháu cho con: Ích kỷ hay quyền được sống của ông bà? - Ảnh 3.

Một nguyên nhân khác khiến ông bà không mặn mà chăm cháu là sự khác biệt trong quan điểm nuôi dạy con. Ảnh minh họa

Khác biệt trong cách nuôi dạy con làm sâu thêm khoảng cách thế hệ

Một nguyên nhân khác khiến ông bà không mặn mà chăm cháu là sự khác biệt trong quan điểm nuôi dạy con. 

Theo Leslie Dobson, thế hệ trẻ ngày nay đề cao phương pháp giáo dục nhẹ nhàng, tránh gây tổn thương tâm lý, trong khi thế hệ Baby Boomer thường bị đánh giá là khắt khe và lỗi thời.

Sự khác biệt này khiến nhiều người lớn tuổi cảm thấy vai trò của mình không còn cần thiết, thậm chí dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Daniel Cox, Giám đốc Trung tâm Khảo sát Phi lợi nhuận về Đời sống Mỹ, cho rằng thế hệ trẻ ngày nay không còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của cha mẹ như trước. 

Internet và các khóa học nuôi dạy con đã hình thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD, cung cấp kiến thức thay thế cho lời khuyên truyền thống từ gia đình.

Từ chối chăm cháu không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà phản ánh sự dịch chuyển giá trị giữa các thế hệ. 

Khi mỗi thế hệ đều mang theo áp lực, mong muốn và cách sống riêng, việc dung hòa giữa trách nhiệm gia đình và quyền được sống cho bản thân đang trở thành bài toán lớn của xã hội hiện đại.

Cho con tiền cưới, tiền nhà còn phải dành cả tuổi già để chăm cháu: Khi sự hy sinh bị coi là điều hiển nhiênCho con tiền cưới, tiền nhà còn phải dành cả tuổi già để chăm cháu: Khi sự hy sinh bị coi là điều hiển nhiên

GĐXH - Sau khi dốc gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để lo cưới xin và mua nhà cho con trai, cặp vợ chồng trung niên bị chính con ruột gây áp lực, yêu cầu nghỉ việc để ở nhà chăm cháu.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chiêu độc ép hàng xóm bán nhà: Mở tiếng chó sủa 24/7 khiến cư dân kiệt quệ

Chiêu độc ép hàng xóm bán nhà: Mở tiếng chó sủa 24/7 khiến cư dân kiệt quệ

Mang hồi môn dày cộp lên xe hoa, cô dâu bật khóc tố nhà chồng 'ki bo'

Mang hồi môn dày cộp lên xe hoa, cô dâu bật khóc tố nhà chồng 'ki bo'

Cuộc sống bán nhà đi du lịch: Sự thật trần trụi đằng sau những bức ảnh triệu like

Cuộc sống bán nhà đi du lịch: Sự thật trần trụi đằng sau những bức ảnh triệu like

Vận hạn 12 cung hoàng đạo năm 2026: Người tiền vào ào ạt, kẻ lao đao giữa sóng gió

Vận hạn 12 cung hoàng đạo năm 2026: Người tiền vào ào ạt, kẻ lao đao giữa sóng gió

4 tháng sinh Âm lịch của người mang số phát đạt, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thuận

4 tháng sinh Âm lịch của người mang số phát đạt, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thuận

Cùng chuyên mục

Những cặp con giáp 'ở cạnh là giàu': Lấy nhau đổi vận cả gia đình

Những cặp con giáp 'ở cạnh là giàu': Lấy nhau đổi vận cả gia đình

Gia đình - 57 phút trước

GĐXH - Ba cặp con giáp được xem là "định mệnh" của nhau dưới góc nhìn tử vi phương Đông không chỉ hòa hợp về tính cách mà còn có thể đồng hành lâu dài trên hành trình hôn nhân, sự nghiệp.

Nghỉ hưu, cụ bà chọn rời đi để mua những ngày 'tự do' thay vì tiếp tục hy sinh cho con

Nghỉ hưu, cụ bà chọn rời đi để mua những ngày 'tự do' thay vì tiếp tục hy sinh cho con

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 65, nhiều người mong được sum vầy bên con cháu sau khi nghỉ hưu, bà Khuê lại chọn rời khỏi mái nhà quen thuộc để sống một mình trong căn hộ thuê giữa khu tập thể cũ.

Kiểu cha mẹ tưởng hiền lành nhất lại khiến con tổn thương sâu nhất: 10 năm sau mới trả giá

Kiểu cha mẹ tưởng hiền lành nhất lại khiến con tổn thương sâu nhất: 10 năm sau mới trả giá

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Trên thực tế, có một kiểu cha mẹ không dùng bạo lực, không quát tháo, nhưng lại âm thầm bào mòn lòng tự trọng của trẻ theo năm tháng.

Top cung hoàng đạo thiếu lý trí nhất trong tình yêu: Càng yêu sâu càng dễ đau

Top cung hoàng đạo thiếu lý trí nhất trong tình yêu: Càng yêu sâu càng dễ đau

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Với một số cung hoàng đạo, chỉ cần rơi vào lưới tình, lý trí lập tức nhường chỗ cho cảm xúc, khiến họ dễ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt và tự chuốc lấy tổn thương.

Chàng rể Anh và tình yêu đối với Tết Việt Nam

Chàng rể Anh và tình yêu đối với Tết Việt Nam

Gia đình - 8 giờ trước

Edward Blackwell đến từ xứ sở sương mù đã gắn bó với Việt Nam hơn một thập kỷ và mới xây dựng gia đình với một cô gái Việt Nam quê ở Phú Thọ. Tết Việt Nam đã trở thành một phần tất yếu trong con người chàng rể ngoại này.

Yêu nhau 5 năm nhưng bạn gái không muốn kết hôn

Yêu nhau 5 năm nhưng bạn gái không muốn kết hôn

Gia đình - 9 giờ trước

Dù đã yêu nhau 5 năm, cả 2 đều đã ngoài 30 tuổi, nhưng bạn gái tôi vẫn không muốn kết hôn. Cô ấy muốn được sống tự do, không ràng buộc hôn nhân.

Các cung hoàng đạo được vận may gọi tên năm 2026, tiền tài và cơ hội ùn ùn kéo đến

Các cung hoàng đạo được vận may gọi tên năm 2026, tiền tài và cơ hội ùn ùn kéo đến

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026 được dự báo là thời điểm nhiều cung hoàng đạo bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ.

3 điều mẹ làm không tốt bằng bố trong quá trình nuôi dạy con

3 điều mẹ làm không tốt bằng bố trong quá trình nuôi dạy con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu nhìn sâu vào quá trình phát triển tâm lý và nhân cách của trẻ, có thể thấy vai trò của người bố trong dạy con mang những giá trị đặc biệt mà không ai có thể thay thế.

Vay vàng để xây nhà, vợ chồng trẻ "tái mặt" khi giá vàng tăng gấp đôi

Vay vàng để xây nhà, vợ chồng trẻ "tái mặt" khi giá vàng tăng gấp đôi

Gia đình - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi vay chị chồng 3 cây vàng từ khi giá vàng mới chỉ 60 triệu đồng 1 cây, thế đến giờ giá vàng tăng phi mã, vợ chồng tôi không biết xoay sở thế nào để trả nợ.

Cách tốt nhất để 'trả thù' một ai đó: Chỉ cần 2 từ, đỉnh cao của nhân quả là đây

Cách tốt nhất để 'trả thù' một ai đó: Chỉ cần 2 từ, đỉnh cao của nhân quả là đây

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi đối diện với sự phản bội hay tuyệt tình, bản năng con người thường khao khát được trả đũa, muốn dùng sự lạnh lùng để đòi lại tôn nghiêm.

Xem nhiều

Cách tốt nhất để 'trả thù' một ai đó: Chỉ cần 2 từ, đỉnh cao của nhân quả là đây

Cách tốt nhất để 'trả thù' một ai đó: Chỉ cần 2 từ, đỉnh cao của nhân quả là đây

Gia đình

GĐXH - Khi đối diện với sự phản bội hay tuyệt tình, bản năng con người thường khao khát được trả đũa, muốn dùng sự lạnh lùng để đòi lại tôn nghiêm.

Cãi lời bố mẹ lấy anh bác sĩ nội trú nghèo, tôi nhận cái kết... hạnh phúc

Cãi lời bố mẹ lấy anh bác sĩ nội trú nghèo, tôi nhận cái kết... hạnh phúc

Chuyện vợ chồng
12 cung hoàng đạo năm 2026 và gam màu may mắn quyết định vận trình cả năm

12 cung hoàng đạo năm 2026 và gam màu may mắn quyết định vận trình cả năm

Gia đình
Vì sao phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông? Lý do không chỉ nằm ở cảm xúc

Vì sao phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông? Lý do không chỉ nằm ở cảm xúc

Chuyện vợ chồng
Không phải nghèo khó, 4 thói quen này của mẹ mới khiến con khó thành công

Không phải nghèo khó, 4 thói quen này của mẹ mới khiến con khó thành công

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top