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Không chỉ gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi, khán giả còn ngưỡng mộ làn da của Mỹ Tâm

Thứ tư, 08:52 24/06/2026 | Chăm sóc da
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Dù đã bước sang tuổi ngoài 40, Mỹ Tâm vẫn sở hữu làn da đẹp và mịn màng. Mới đây, khi sang Mỹ để xem World Cup và cổ vũ Messi, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều khán giả nhờ làn da căng mịn, trẻ trung của mình.

Gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi nhưng khán giả lại chú đến làn da của Mỹ Tâm - Ảnh 1.Những thiết kế tôn vẻ đẹp của Mỹ Tâm

GĐXH - Trong show My Tam Live In USA mới đây, những kiểu váy của Mỹ Tâm từ thiết kế "bánh bèo" quyến rũ đến phong cách cá tính không chỉ tôn vinh vẻ đẹp mà còn khẳng định đẳng cấp nghệ sĩ.

Gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi nhưng khán giả lại chú đến làn da của Mỹ Tâm - Ảnh 1.
Gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi nhưng khán giả lại chú đến làn da của Mỹ Tâm - Ảnh 2.

Đêm 22/6, Mỹ Tâm đã có mặt tại Mỹ để xem World Cup. Cô khiến khán giả trầm trồ vì làn da ở tuổi ngoài 40. Để có được làn da đẹp, nữ ca sĩ quê Đà Nẵng đã có bí quyết riêng cho mình.

Gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi nhưng khán giả lại chú đến làn da của Mỹ Tâm - Ảnh 3.

Theo chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn, Mỹ Tâm ưu tiên lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi nhưng khán giả lại chú đến làn da của Mỹ Tâm - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ cũng chú trọng việc làm sạch da, dưỡng ẩm và bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời.

Gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi nhưng khán giả lại chú đến làn da của Mỹ Tâm - Ảnh 5.

Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp, Mỹ Tâm còn dành thời gian nghỉ ngơi, hạn chế căng thẳng và uống đủ nước mỗi ngày. Đây được xem là những yếu tố quan trọng góp phần giúp làn da luôn khỏe mạnh và tươi tắn.

Gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi nhưng khán giả lại chú đến làn da của Mỹ Tâm - Ảnh 6.

Ngoài ra, việc tập luyện thể thao đều đặn và giữ tinh thần lạc quan cũng được nữ ca sĩ xem là bí quyết duy trì nhan sắc bền vững.

Gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi nhưng khán giả lại chú đến làn da của Mỹ Tâm - Ảnh 7.

Nhiều người hâm mộ nhận xét rằng vẻ đẹp của Mỹ Tâm không chỉ đến từ việc chăm sóc bên ngoài mà còn xuất phát từ phong thái tự tin và nguồn năng lượng tích cực mà cô mang lại.

Gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi nhưng khán giả lại chú đến làn da của Mỹ Tâm - Ảnh 8.
Gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi nhưng khán giả lại chú đến làn da của Mỹ Tâm - Ảnh 9.

Với sự kết hợp giữa chế độ sinh hoạt khoa học và việc chăm sóc da đúng cách, Mỹ Tâm tiếp tục là hình mẫu về vẻ đẹp tự nhiên và trẻ trung trong làng giải trí Việt Nam.

Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn của Việt Nam. Sinh năm 1981 tại Đà Nẵng, cô được mệnh danh là "Họa mi tóc nâu". Mỹ Tâm bắt đầu nổi tiếng từ đầu những năm 2000 với nhiều ca khúc hit như Ước gì, Họa mi tóc nâu và Đừng hỏi em. Với giọng hát nội lực, phong cách chuyên nghiệp và nhiều giải thưởng danh giá, cô được xem là một biểu tượng của nhạc Việt hiện đại.

Gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi, nhưng khán giả lại chú ý đến làn da của Mỹ Tâm - Ảnh 11.Sức hút bất ngờ của Mỹ Tâm ở Mỹ

GĐXH - Trong khi các nghệ sĩ hải ngoại về nước làm show thì Mỹ Tâm lại bất ngờ "xuất ngoại" và bùng nổ với 4000 khán giả tại Mỹ.



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