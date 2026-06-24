Không chỉ gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi, khán giả còn ngưỡng mộ làn da của Mỹ Tâm

Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn của Việt Nam. Sinh năm 1981 tại Đà Nẵng, cô được mệnh danh là "Họa mi tóc nâu". Mỹ Tâm bắt đầu nổi tiếng từ đầu những năm 2000 với nhiều ca khúc hit như Ước gì, Họa mi tóc nâu và Đừng hỏi em. Với giọng hát nội lực, phong cách chuyên nghiệp và nhiều giải thưởng danh giá, cô được xem là một biểu tượng của nhạc Việt hiện đại.