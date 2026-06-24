Không chỉ gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi, khán giả còn ngưỡng mộ làn da của Mỹ Tâm
GĐXH - Dù đã bước sang tuổi ngoài 40, Mỹ Tâm vẫn sở hữu làn da đẹp và mịn màng. Mới đây, khi sang Mỹ để xem World Cup và cổ vũ Messi, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều khán giả nhờ làn da căng mịn, trẻ trung của mình.
Đêm 22/6, Mỹ Tâm đã có mặt tại Mỹ để xem World Cup. Cô khiến khán giả trầm trồ vì làn da ở tuổi ngoài 40. Để có được làn da đẹp, nữ ca sĩ quê Đà Nẵng đã có bí quyết riêng cho mình.
Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn của Việt Nam. Sinh năm 1981 tại Đà Nẵng, cô được mệnh danh là "Họa mi tóc nâu". Mỹ Tâm bắt đầu nổi tiếng từ đầu những năm 2000 với nhiều ca khúc hit như Ước gì, Họa mi tóc nâu và Đừng hỏi em. Với giọng hát nội lực, phong cách chuyên nghiệp và nhiều giải thưởng danh giá, cô được xem là một biểu tượng của nhạc Việt hiện đại.
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