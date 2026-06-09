Những thiết kế tôn vẻ đẹp của Mỹ Tâm

Ba mẹ Mỹ Tâm gây chú ý ở tuổi xế chiều GĐXH - Mỹ Tâm chia sẻ khoảnh khắc sinh nhật ấm áp của ba tại Đà Nẵng. Gia đình hạnh phúc, yêu thương và sự ủng hộ từ cha mẹ là động lực lớn cho cô.

Mỹ Tâm đã chính thức trở lại với đêm nhạc đặc biệt My Tam Live In USA sau hai năm vắng bóng kể từ liveshow My Soul tại Mỹ. Sự kiện thu hút hơn 4.000 khán giả, kéo dài gần 4 giờ với 33 ca khúc gắn liền tên tuổi như: Tóc nâu môi trầm, Họa mi tóc nâu, Ước gì, Hẹn ước từ hư vô,...

Trong My Tam Live In USA, Mỹ Tâm không chỉ chinh phục người xem bằng giọng hát giàu cảm xúc và phong độ biểu diễn ổn định, cô còn ghi dấu ấn với hình ảnh thời trang đa dạng, tinh tế và luôn được đầu tư chỉ chu trong từng lần xuất hiện trên sân khấu.

Không đơn thuần là những bộ trang phục biểu diễn, mỗi sản phẩm của Mỹ Tâm đều được lựa chọn để phù hợp với từng phần nội dung âm nhạc. Từ sự mềm mại, lãng mạn của những bản ballad đến vẻ rực rỡ, cá tính ở các tiết mục sôi động, thời trang trở thành một phần quan trọng giúp hoàn thiện trải nghiệm thị giác cho khán giả.

Quyến rũ với kim ánh sáng

Giọng ca Đà Nẵng lựa chọn mẫu đầm body ngắn đính sequin vàng nổi bật, tạo điểm nhấn giúp Mỹ tâm khoe vẻ trẻ trung, lộng lẫy.

Sự lựa chọn này phù hợp với những tiết mục có tiết sôi động, mang đến hình ảnh hiện đại và đầy năng lượng.

Nàng thơ ngọt ngào

Mỹ Tâm xuất hiện như một nàng thơ với thiết kế đầm trắng xuyên suốt những lớp học mềm mại. Bộ váy được xử lý theo yêu cầu bằng kỹ thuật đính kèm thủ công, tạo hiệu ứng bồng bềnh và bay bổng dưới ánh đèn sân khấu. Thiết kế địu cùng phần chi tiết 3D tinh giải giúp nữ ca sĩ vừa được vẻ ngoài đặc biệt, vừa nhẹ nhàng sang trọng và đẳng cấp.

Đây cũng là hình ảnh gợi nhớ đến chất lãng mạn trong những bản tình ca đã làm nên thương hiệu Mỹ Tâm suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật.

Rực rỡ trong sắc đỏ quyền lực

Một trong những khoảnh khắc khắc họa được chú ý nhất là khi Mỹ Tâm xuất hiện trong bộ trang phục đỏ nổi bật.

Chiếc áo choàng lông dài mang sắc đỏ rực rỡ không chỉ tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mà còn góp phần tôn lên thần thái của nữ ca sĩ trên sân khấu. Sự kết hợp giữa sắc đỏ quyền lực cùng giọng hát nội lực giúp Mỹ Tâm trở thành tâm điểm trong các phần trình diễn cao trào, khẳng định bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu V-pop.

Cá tính với vest trắng hiện đại

Không chỉ gắn bó với hình ảnh dịu dàng hay quyến rũ, Mỹ Tâm còn mang đến một diện mạo hoàn toàn khác khi diện bộ suit trắng cá tính. Thiết kế blazer phối cùng quần màu và áo khoác gắn lông ở phần cổ tạo nên tổng thể thời thượng, đậm tinh thần thời trang quốc tế.