Không chỉ phụ nữ, nam giới cũng thích được chạm vào điểm này
GĐXH - Trong quan niệm truyền thống, nhiều người thường nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới nhạy cảm ở vùng ngực, còn nam giới lại ít hứng thú với khu vực này. Tuy nhiên, các nghiên cứu về tình dục học chỉ ra rằng bụng và ngực – đặc biệt là vùng bụng dưới – cũng là những điểm nóng quan trọng trong khoái cảm nam giới.
PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, chuyên gia Nam học, cho biết: “Ngực và vùng bụng dưới của nam giới có rất nhiều đầu dây thần kinh cảm giác tập trung. Khi được chạm, vuốt ve hoặc hôn, các tín hiệu cảm giác này sẽ truyền nhanh lên não bộ, kích thích hệ thần kinh trung ương và làm tăng cường cảm giác hưng phấn".
Một khảo sát do tạp chí Journal of Sexual Medicine (Mỹ) thực hiện năm 2020 cũng cho thấy, hơn 65% nam giới thừa nhận họ cảm thấy bị kích thích mạnh khi được hôn hoặc chạm vào vùng ngực và bụng dưới. Dù không được coi là “điểm nhấn đặc trưng” của phái mạnh, nhưng chính sự bất ngờ này lại khiến khoái cảm trở nên trọn vẹn và mãnh liệt hơn.
Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng trên vùng ngực và tác động tinh tế quanh bụng dưới là một “bí kíp vàng” trong nghệ thuật dạo đầu. Đơn giản như việc dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ quanh bụng dưới, hay hôn dọc từ bụng lên ngực, đều có thể khơi dậy bản năng tiềm ẩn, khiến đối phương cảm thấy như “bùng nổ” cảm xúc.
Điều này cũng lý giải tại sao màn dạo đầu không nên chỉ giới hạn ở những điểm quen thuộc. Việc khám phá, tạo bất ngờ cho bạn đời ở những khu vực tưởng chừng “bình thường” lại mang đến hiệu quả vượt trội, giúp đời sống chăn gối thêm phong phú và gắn kết.
GĐXH - Người ta thường nhắc nhiều đến môi, ngực hay những vùng nhạy cảm quen thuộc của đàn ông. Nhưng ít ai biết rằng, vành tai ngoài phía sau của nam giới lại là một "giác quan cảm xúc" có sức mạnh đánh thức ham muốn mạnh mẽ.
GĐXH - Trong đời sống chăn gối, nhiều người thường nghĩ rằng môi, cổ hay những vùng da nhạy cảm khác mới là "chìa khóa" để khơi gợi ham muốn. Tuy nhiên, khoa học tình dục hiện đại chỉ ra rằng vành tai, đặc biệt là phía sau tai nam giới, lại là một giác quan cảm xúc mạnh mẽ không kém.
Chuyện "chăn gối" hòa hợp có thể coi là sợi dây gắn kết để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên quan hệ quá sức hoặc sai tư thế đôi khi có thể khiến các cặp đôi phải đối diện với tai nạn, có khi được đưa đến viện trong tư thế vô cùng xấu hổ. Cùng lắng nghe những câu chuyện về tai nạn "chăn gối" dở khóc dở cười cùng TS.BS Phan Chí Thành - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
GĐXH - Nhiều người có thói quen lao ngay vào phòng tắm sau khi quan hệ tình dục, với suy nghĩ rằng tắm càng nhanh càng giúp làm sạch cơ thể và phòng tránh viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây lại là hành động phản khoa học và có thể mang đến nhiều rủi ro cho sức khỏe.
GĐXH - Nhiều người sau khi quan hệ tình dục thường có xu hướng bật quạt mạnh, mở điều hòa hoặc ngồi ngay trước luồng gió lạnh để giải tỏa cảm giác nóng bức, đổ mồ hôi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng hành động này có thể mang đến những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
GĐXH - Nhiều người có thói quen tìm đến một cốc nước đá hay đồ uống mát lạnh ngay sau khi quan hệ tình dục, với suy nghĩ rằng đây là cách nhanh chóng giải tỏa cơn khát và giúp cơ thể hạ nhiệt.
GĐXH - Trong nhiều cuộc vui, không ít người đàn ông tin rằng một chút men say sẽ làm tăng hưng phấn, giúp "chuyện ấy" thêm nồng nhiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định, quan hệ tình dục khi nồng độ cồn trong máu cao không chỉ không mang lại lợi ích, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch.
GĐXH - Trong quan niệm của nhiều cặp đôi, đặc biệt là nam giới, việc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau khi "lâm trận" được xem như cách để lấy lại sức. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa và ý kiến chuyên gia cho thấy đây là một thói quen tiềm ẩn nhiều nguy hại, thậm chí khiến cơ thể thêm mệt mỏi thay vì hồi phục.
GĐXH - Nhiều người tin rằng việc tiểu tiện ngay sau khi quan hệ tình dục sẽ giúp "làm sạch" cơ thể và phòng ngừa viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nam học, điều này có thể vô tình trở thành "con dao hai lưỡi", đặc biệt đối với sức khỏe tiền liệt tuyến của nam giới.
Việc cắt bỏ tử cung có đồng nghĩa với việc chấm dứt đời sống tình dục viên mãn? Nhiều người băn khoăn phẫu thuật này ảnh hưởng đến khả năng tận hưởng chuyện chăn gối thế nào?
