Không chỉ phụ nữ, nam giới cũng thích được chạm vào điểm này

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, chuyên gia Nam học, cho biết: “Ngực và vùng bụng dưới của nam giới có rất nhiều đầu dây thần kinh cảm giác tập trung. Khi được chạm, vuốt ve hoặc hôn, các tín hiệu cảm giác này sẽ truyền nhanh lên não bộ, kích thích hệ thần kinh trung ương và làm tăng cường cảm giác hưng phấn".

Một khảo sát do tạp chí Journal of Sexual Medicine (Mỹ) thực hiện năm 2020 cũng cho thấy, hơn 65% nam giới thừa nhận họ cảm thấy bị kích thích mạnh khi được hôn hoặc chạm vào vùng ngực và bụng dưới. Dù không được coi là “điểm nhấn đặc trưng” của phái mạnh, nhưng chính sự bất ngờ này lại khiến khoái cảm trở nên trọn vẹn và mãnh liệt hơn.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng trên vùng ngực và tác động tinh tế quanh bụng dưới là một “bí kíp vàng” trong nghệ thuật dạo đầu. Đơn giản như việc dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ quanh bụng dưới, hay hôn dọc từ bụng lên ngực, đều có thể khơi dậy bản năng tiềm ẩn, khiến đối phương cảm thấy như “bùng nổ” cảm xúc.

Điều này cũng lý giải tại sao màn dạo đầu không nên chỉ giới hạn ở những điểm quen thuộc. Việc khám phá, tạo bất ngờ cho bạn đời ở những khu vực tưởng chừng “bình thường” lại mang đến hiệu quả vượt trội, giúp đời sống chăn gối thêm phong phú và gắn kết.