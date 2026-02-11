Tin sáng 11/2: Danh tính 3 thiếu niên đánh nam sinh lớp 9 tử vong 'do ghen tuông'; có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên





Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026 GĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.

Có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép?

Từ ngày 9/2/2026, có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Đây là quy định tại Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.

Theo đó, phạt tiền từ 300.000.000 - 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng;

- Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

- Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, còn có thêm hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số vàng đối với hành vi vi phạm quy định trên.

Lưu ý: Quy định trên chỉ điều chỉnh hành vi kinh doanh, mua bán vàng miếng trái phép, không điều chỉnh quyền sỡ hữu vàng của người dân. Theo đó người dân nếu sở hữu vàng hợp pháp, tích trữ vàng, không thực hiện hành vi mua bán trái phép thì không thuộc đối tượng bị xử lý.

Người dân mua vàng miếng tại các cửa hàng, doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép vẫn hoàn toàn hợp pháp và không bị ảnh hưởng bởi quy định trên.

Ban hành Danh mục bệnh truyền nhiễm, trẻ em phải sử dụng vaccine bắt buộc trong Chương trình tiêm chủng mở rộng từ 15/2/2026

Ảnh minh họa: TL

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 52/2025/TT-BYT quy định Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng phải sử dụng vaccine bắt buộc và độ tuổi, lịch tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng từ 15/2/2026, bao gồm 12 bệnh truyền nhiễm và các loại vaccine bắt buộc như:

1. Bệnh viêm gan vi rút (bắt buộc đối với bệnh viêm gan vi rút B).

2. Bệnh lao phổi.

3. Bệnh bạch hầu.

4. Bệnh ho gà.

5. Bệnh viêm não vi rút

6. Bệnh tiêu chảy do vi rút Rota.

7. Bệnh do phế cầu.

8. Bệnh uốn ván.

9. Bệnh bại liệt.

10. Bệnh sởi.

11. Bệnh Rubella.

12. Bệnh do phế cầu.

Cứu sống bé trai 7 tuổi đột ngột ngưng tim hơn 20 phút

Các y bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Theo Đại biểu Nhân dân, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) đã cấp cứu thành công, cứu sống một trường hợp bệnh nhi ngưng tim do viêm cơ tim tối cấp.

Bệnh nhi là bé trai 7 tuổi (Đồng Nai), được chuyển từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đến Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc 15h40 ngày 25/01 trong tình trạng ngưng tim, rối loạn nhịp tim nặng và sốc tim.

Khai thác bệnh sử, khi đang đi cùng mẹ, bé bất ngờ bị ngất và được đưa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Tại đây, bệnh nhi nhanh chóng xuất hiện rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch và ngưng tim. Sau khi hội chẩn từ xa với Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ đã tiến hành sốc điện, sử dụng thuốc chống loạn nhịp và hồi sức ngưng tim liên tục hơn 20 phút.

Tim bệnh nhi đập trở lại nhưng vẫn còn rối loạn nhịp thất nặng và sốc tim, buộc phải chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Sau khoảng 30 phút can thiệp, tình trạng tím tái và trụy tim mạch của bệnh nhi được cải thiện rõ rệt.

Sau những ngày điều trị tích cực, chức năng tim và các cơ quan của bệnh nhi dần hồi phục. Dự kiến bé sẽ được xuất viện trong vài ngày tới để kịp trở về nhà đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Danh tính 3 thiếu niên đánh nam sinh lớp 9 tử vong "do ghen tuông"

Em H. tử vong sau khi bị nhóm đối tượng hành hung.

NLĐO đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng gồm: P.H.M.L và T.T.N (cùng SN 2011) và L.Q.V (SN 2009) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 25 phút ngày 7/2, thấy bạn gái đang ngồi uống nước với nhiều thanh thiếu niên trước một cửa hàng tiện lợi, L đã rủ N và V cùng một số đối tượng vây đánh.

L đã đấm, đánh nhiều lần vào đầu, mặt em H.N.M.V (SN 2011, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Nạn nhân bỏ chạy vào trong cửa hàng tiện lợi.

Nhóm của L tiếp tục quay sang tấn công em N.Q.H (học sinh lớp 9 tại một trường trên địa bàn phường Pleiku) đang ngồi cùng cô gái nêu trên.

Hậu quả, em N.Q.H bị chấn thương sọ não nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng em đã tử vong vào tối 8/2 tại Bệnh viện Nhi Gia Lai.

Sau khi gây án, cả ba đối tượng L, N, V đã đến Công an phường Pleiku đầu thú. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, các bị can đều chưa đủ 18 tuổi.

Bước đầu, nhóm này khai nhận nguyên nhân ra tay đánh hội đồng em N.Q.H là do ghen tuông.

Hà Tĩnh tiêu hủy hơn 900 gia cầm nhiễm cúm H5N1

CDC Hà Tĩnh kiểm tra, giám sát dịch cúm gia cầm tại xã Cẩm Xuyên.

Trên Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Nguyễn Chí Thanh (Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn hiện có hơn 900 con gà, ngan bị dịch cúm gia cầm H5N1 buộc phải tiêu hủy. Các đơn vị, địa phương đang chủ động giám sát, triển khai biện pháp ngăn lây sang người.

Theo lãnh đạo CDC Hà Tĩnh, từ ngày 7/2 đến nay, dịch cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn thôn 1, xã Cẩm Xuyên. Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh) chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra tình hình dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân. Đến ngày 8/2, có 2 mẫu gia cầm có kết quả xét nghiệm dương tính với virus type H5N1.