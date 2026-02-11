Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia

Cùng dự hội nghị có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế: Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận và Nguyễn Tri Thức; đồng chí Phạm Minh Khuê - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam, các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Viện, các Trung tâm và Báo Sức khỏe và Đời sống.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống đối với Nhà báo Trần Tuấn Linh.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã trao Quyết định số 415/QĐ-BYT ngày 10/2/2026 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống đối với ông Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, Bộ Y tế. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 9/2/2026. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Duy giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã trao Quyết định số 269/QĐ-BYT ngày 28/1/2026 về việc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Duy - Cử nhân Luật, Pháp chế viên chính Vụ Pháp chế chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 28/1/2026. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm ông Tạ Đăng Quang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã trao Quyết định số 419/QĐ-BYT ngày 10/2/2026 về việc bổ nhiệm ông Tạ Đăng Quang, Tiến sĩ, Bác sĩ, Giảng viên chính Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế: Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận và Nguyễn Tri Thức; đồng chí Phạm Minh Khuê - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Nguyễn Hồng Sơn chúc mừng các đồng chí bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc mừng cá nhân các đồng chí được bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới đã nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của Lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ cũng như cán bộ nơi công tác.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các đồng chí cán bộ nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho sự phát triển của đơn vị công tác cũng như của ngành.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác được giao, các đồng chí cán bộ trên tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Y tế.

Đại diện các cán bộ được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế đã tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Đồng chí khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, cùng tập thể Báo Sức khoẻ và Đời sống cũng như các đồng chí được bổ nhiệm đóng góp tích cực trong nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, phục vụ sự phát triển của ngành Y tế để ngành ngày càng làm tốt hơn, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống Trần Tuấn Linh phát biểu.

Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống chúc mừng Tổng Biên tập Trần Tuấn Linh.

Vụ Pháp chế chúc mừng tân Phó Vụ trưởng Trần Ngọc Duy.