Không phải nấu canh xương, dưa cải muối chua quen thuộc mà đem làm thế này thì 'hết veo' cả nồi cơm!
Món dưa cải muối chua là món ăn thường trực trong bữa cơm của nhiều gia đình. Hôm nay đừng đem nấu canh xương nữa, hãy làm theo công thức này để có món ăn vị chua thanh, ngọt đậm đà ngon miệng.
Món dưa cải muối chua vốn là món ăn thường trực trong các bữa cơm của gia đình Việt. Thay vì nấu canh xương mất thời gian thì hôm nay bạn hãy áp dụng nấu theo công thức này sẽ có món ngon với vị chua thanh xen lẫn ngọt đậm đà sẽ giúp bữa cơm trở nên thú vị hơn, tránh cảm giác ngán ngấy. Tìm hiểu cách chế biến món ăn này và thực hiện để làm phong phú thêm thực đơn hàng ngày cho gia đình thưởng thức nhé.
Nguyên liệu để làm món dưa cải chua xào thịt băm
500g dưa cải muối chua, 80g thịt lợn, 1 cây hành lá, 2 quả ớt hiểm (tùy thích), 2g muối, lượng dầu ăn thích hợp, một chút tinh bột bắp.
Cách làm món dưa cải chua xào thịt băm
Bước 1: Thịt lợn rửa sạch sau đó thái thành miếng mỏng rồi băm nhỏ. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ rồi cho vào bát cùng thịt bămt. Thêm một chút muối, tinh bột bắp vào rồi trộn đều. Dưa cải muối chua bạn rửa dưới vòi nước cho bớt mặn rồi nắm cho ráo bớt nước.
Bước 2: Sau đó thái nhỏ dưa cải muối chua và cắt ớt thành các lát mỏng.
Bước 3: Đun nóng chảo rồi thêm một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì trút thịt băm đã ướp vào xào ở lửa lớn đến khi săn và chuyển màu hơi sém vàng thì thêm ớt vào đảo chung.
Bước 4: Sau đó bạn cho dưa cải đã thái nhỏ vào xào khoảng 5-7 phút đến khi thấy khô bớt.
Bước 5: Cuối cùng nêm nếm một chút gia vị, bột nấm hương tươi (hoặc tinh chất cốt gà) vào xào cho ngấm gia vị rồi tắt bếp.
Thành phẩm món dưa cải chua xào thịt băm
Món dưa cải chua xào thịt băm là một món rau xào dễ làm, nguyên liệu đơn giản nhưng lại rất ngon. Dưa cải có vị chua mặn lại ngấm vị ngọt từ thịt. Món ăn dễ chế biến, khi ăn cùng với cơm nóng trong bữa cơm mùa đông thì đảm bảo chẳng mấy chốc mà hết sạch veo cả nồi.
Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món dưa cải xào thịt băm!
