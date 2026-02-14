Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Phúc khí không tự nhiên mà đến: 6 dấu hiệu cho biết vận may có đang gõ cửa nhà bạn hay không

Thứ bảy, 21:40 14/02/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao có những giai đoạn cuộc sống bỗng trở nên suôn sẻ, lòng người nhẹ nhõm đến lạ? Thực tế, phúc khí không phải là điều gì quá xa vời, nó tích tụ từ chính những thay đổi nhỏ trong tâm thái và thói quen hằng ngày.

Hãy đối chiếu với 6 dấu hiệu dưới đây để biết liệu bạn có đang đi trên con đường tràn đầy hồng phúc hay không nhé!

6 dấu hiệu cho biết vận may có đang gõ cửa nhà bạn hay không - Ảnh 1.

6 dấu hiệu cho thấy vận may, phúc khí đang gõ cửa nhà bạn

1. Biết cách rời xa những người "độc hại"

Trong cuộc sống, chúng ta không ít lần gặp phải những người chỉ mang lại phiền muộn và năng lượng tiêu cực. Phúc khí thực sự bắt đầu từ khoảnh khắc bạn biết chủ động tránh xa những mối quan hệ "rước họa vào thân" hay những kẻ chuyên gây chuyện thị phi. 

Việc dành quỹ thời gian và năng lượng quý báu cho những người thực sự quan tâm và trân trọng mình chính là bước đầu tiên để dọn chỗ cho phúc khí ghé thăm.

2. Tâm thế trở nên điềm tĩnh, ung dung

Bạn có nhận ra dạo gần đây mình ít khi nổi nóng hơn không? Trước những chuyện không như ý, bạn bớt đi vài phần nôn nóng, thêm vài phần thấu hiểu và khoan dung. 

Sự chuyển biến trong tâm thức này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn – một báu vật mà tiền bạc khó lòng mua được – mà còn là tín hiệu rõ nét cho thấy phúc khí đang nảy mầm từ bên trong. Sự bình thản chính là mảnh đất màu mỡ nhất để nuôi dưỡng vận may.

6 dấu hiệu cho biết vận may có đang gõ cửa nhà bạn hay không - Ảnh 2.

Ảnh minh họa


3. Biết đủ và ngừng so sánh

Hạnh phúc đích thực đến từ sự đủ đầy trong tâm hồn chứ không phải từ việc so kè với người khác. Khi bạn bắt đầu biết trân trọng những gì mình đang có và chân thành chúc phúc cho thành công của người khác mà không chút đố kỵ, ấy là khi bạn đã chạm đến trí tuệ của sự "tri túc" (biết đủ). 

Tâm thế thản nhiên, không màng danh lợi ảo huyền này chính là một loại phúc báo thâm sâu.

4. Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn

Phúc khí không chỉ hiện hữu trong tâm hồn mà còn lộ diện qua thân thể. Một cơ thể dẻo dai, tinh thần nhẹ nhõm, làm việc gì cũng kiên trì và đầy tâm huyết không chỉ là biểu hiện của sức khỏe tốt, mà còn cho thấy cuộc sống của bạn đang thuận buồm xuôi gió. 

Nguồn năng lượng dồi dào ấy chính là bệ phóng giúp bạn đón nhận và tạo ra thêm nhiều điều tốt đẹp.

6 dấu hiệu cho biết vận may có đang gõ cửa nhà bạn hay không - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

5. Có khả năng hóa giải những nghịch cảnh nhỏ

Cuộc đời không tránh khỏi những lúc thăng trầm, nhưng nếu gần đây bạn thấy mình luôn tìm ra cách giải quyết ổn thỏa cho những rắc rối phát sinh, đó là dấu hiệu vận thế của bạn đang đi lên. 

Khả năng "gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu", vượt qua khó khăn một cách bình ổn chính là sự minh chứng cho việc bạn đang được phúc khí che chở.

6. Luôn giữ tâm thiện và lòng nhân ái

Gốc rễ của phúc đức nằm ở lòng nhân hậu. Khi bạn tự nhiên cảm thấy muốn làm điều thiện, sẵn lòng đưa tay giúp đỡ người hoạn nạn, chính là lúc bạn đang gieo những hạt giống phúc báo cho tương lai. 

Hãy tin rằng, thiện lương giống như những gợn sóng lan tỏa, sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại sưởi ấm chính cuộc đời bạn theo một cách kỳ diệu nào đó.

Lời kết

Phúc khí không phải là phần thưởng của số phận dành cho riêng ai, mà là trái ngọt từ quá trình tu dưỡng tâm tính và cách chúng ta đối đãi với cuộc đời. Nếu bạn nhận thấy mình có từ hai dấu hiệu trở lên trong danh sách này, xin chúc mừng vì bạn đang có "vận may" đồng hành.

Đừng quá lo lắng về những gì chưa tới, cũng đừng nuối tiếc những gì đã qua. Chỉ cần giữ vững tâm thái bao dung, biết đủ và luôn hướng thiện, phúc khí sẽ tự khắc ở lại và nảy nở không ngừng. Chúc bạn luôn giữ được sự an nhiên trong tâm hồn để đón nhận trọn vẹn những món quà tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng. Đừng quên chia sẻ những mong ước tốt đẹp của bạn dưới phần bình luận để cùng lan tỏa năng lượng tích cực này nhé!

6 dấu hiệu cho biết vận may có đang gõ cửa nhà bạn hay không - Ảnh 4.Vì sao nhiều người bỗng dưng 'biến chất' vì tiền? Góc nhìn tâm lý học và lời cảnh tỉnh cho hạnh phúc gia đình

GĐXH - Không ít người xung quanh chúng ta dường như đã thay đổi hoàn toàn vì áp lực mưu sinh? Tiền bạc vốn không có cảm xúc, nhưng nó lại là phép thử nghiệt ngã nhất để ta nhìn thấu chân tình và sự giả dối.

6 dấu hiệu cho biết vận may có đang gõ cửa nhà bạn hay không - Ảnh 5.Người thông minh gặp 3 tình huống này thường chọn im lặng: Đỉnh cao của trí tuệ thâm sâu

GĐXH - Người xưa có câu: "Nói là bạc, im lặng là vàng". Trong cuộc sống, có những lúc việc tranh cãi chỉ để thỏa mãn cái tôi nhất thời, nhưng cái giá phải trả lại là sự tự tôn và các mối quan hệ quý giá.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Cách tốt nhất để 'trả thù' một ai đó: Chỉ cần 2 từ, đỉnh cao của nhân quả là đây

Cách tốt nhất để 'trả thù' một ai đó: Chỉ cần 2 từ, đỉnh cao của nhân quả là đây

5 kiểu tính cách dễ thu hút kẻ xấu: Đừng để lòng tốt của bạn trở thành điểm yếu

5 kiểu tính cách dễ thu hút kẻ xấu: Đừng để lòng tốt của bạn trở thành điểm yếu

Tránh xa 5 kiểu người mang 'khí nghèo' này để không bị kéo lùi vận mệnh!

Tránh xa 5 kiểu người mang 'khí nghèo' này để không bị kéo lùi vận mệnh!

3 kiểu gia đình nên tránh đến thăm dịp Tết để cả năm được an yên, suôn sẻ

3 kiểu gia đình nên tránh đến thăm dịp Tết để cả năm được an yên, suôn sẻ

Đời người có 5 cơ hội để 'đổi vận': Nắm bắt được dù chỉ một, cuộc đời sang trang rực rỡ!

Đời người có 5 cơ hội để 'đổi vận': Nắm bắt được dù chỉ một, cuộc đời sang trang rực rỡ!

Cùng chuyên mục

Không chăm cháu cho con: Ích kỷ hay quyền được sống của ông bà?

Không chăm cháu cho con: Ích kỷ hay quyền được sống của ông bà?

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Thay vì lui về hậu phương để giúp con cái chăm cháu như hình ảnh quen thuộc trước đây, ngày càng nhiều người lớn tuổi lựa chọn đi du lịch, tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu.

Những cặp con giáp 'ở cạnh là giàu': Lấy nhau đổi vận cả gia đình

Những cặp con giáp 'ở cạnh là giàu': Lấy nhau đổi vận cả gia đình

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Ba cặp con giáp được xem là "định mệnh" của nhau dưới góc nhìn tử vi phương Đông không chỉ hòa hợp về tính cách mà còn có thể đồng hành lâu dài trên hành trình hôn nhân, sự nghiệp.

Nghỉ hưu, cụ bà chọn rời đi để mua những ngày 'tự do' thay vì tiếp tục hy sinh cho con

Nghỉ hưu, cụ bà chọn rời đi để mua những ngày 'tự do' thay vì tiếp tục hy sinh cho con

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 65, nhiều người mong được sum vầy bên con cháu sau khi nghỉ hưu, bà Khuê lại chọn rời khỏi mái nhà quen thuộc để sống một mình trong căn hộ thuê giữa khu tập thể cũ.

Kiểu cha mẹ tưởng hiền lành nhất lại khiến con tổn thương sâu nhất: 10 năm sau mới trả giá

Kiểu cha mẹ tưởng hiền lành nhất lại khiến con tổn thương sâu nhất: 10 năm sau mới trả giá

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

GĐXH - Trên thực tế, có một kiểu cha mẹ không dùng bạo lực, không quát tháo, nhưng lại âm thầm bào mòn lòng tự trọng của trẻ theo năm tháng.

Top cung hoàng đạo thiếu lý trí nhất trong tình yêu: Càng yêu sâu càng dễ đau

Top cung hoàng đạo thiếu lý trí nhất trong tình yêu: Càng yêu sâu càng dễ đau

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Với một số cung hoàng đạo, chỉ cần rơi vào lưới tình, lý trí lập tức nhường chỗ cho cảm xúc, khiến họ dễ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt và tự chuốc lấy tổn thương.

Chàng rể Anh và tình yêu đối với Tết Việt Nam

Chàng rể Anh và tình yêu đối với Tết Việt Nam

Gia đình - 14 giờ trước

Edward Blackwell đến từ xứ sở sương mù đã gắn bó với Việt Nam hơn một thập kỷ và mới xây dựng gia đình với một cô gái Việt Nam quê ở Phú Thọ. Tết Việt Nam đã trở thành một phần tất yếu trong con người chàng rể ngoại này.

Yêu nhau 5 năm nhưng bạn gái không muốn kết hôn

Yêu nhau 5 năm nhưng bạn gái không muốn kết hôn

Gia đình - 15 giờ trước

Dù đã yêu nhau 5 năm, cả 2 đều đã ngoài 30 tuổi, nhưng bạn gái tôi vẫn không muốn kết hôn. Cô ấy muốn được sống tự do, không ràng buộc hôn nhân.

Các cung hoàng đạo được vận may gọi tên năm 2026, tiền tài và cơ hội ùn ùn kéo đến

Các cung hoàng đạo được vận may gọi tên năm 2026, tiền tài và cơ hội ùn ùn kéo đến

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026 được dự báo là thời điểm nhiều cung hoàng đạo bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ.

3 điều mẹ làm không tốt bằng bố trong quá trình nuôi dạy con

3 điều mẹ làm không tốt bằng bố trong quá trình nuôi dạy con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu nhìn sâu vào quá trình phát triển tâm lý và nhân cách của trẻ, có thể thấy vai trò của người bố trong dạy con mang những giá trị đặc biệt mà không ai có thể thay thế.

Vay vàng để xây nhà, vợ chồng trẻ "tái mặt" khi giá vàng tăng gấp đôi

Vay vàng để xây nhà, vợ chồng trẻ "tái mặt" khi giá vàng tăng gấp đôi

Gia đình - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi vay chị chồng 3 cây vàng từ khi giá vàng mới chỉ 60 triệu đồng 1 cây, thế đến giờ giá vàng tăng phi mã, vợ chồng tôi không biết xoay sở thế nào để trả nợ.

Xem nhiều

Cách tốt nhất để 'trả thù' một ai đó: Chỉ cần 2 từ, đỉnh cao của nhân quả là đây

Cách tốt nhất để 'trả thù' một ai đó: Chỉ cần 2 từ, đỉnh cao của nhân quả là đây

Gia đình

GĐXH - Khi đối diện với sự phản bội hay tuyệt tình, bản năng con người thường khao khát được trả đũa, muốn dùng sự lạnh lùng để đòi lại tôn nghiêm.

Cãi lời bố mẹ lấy anh bác sĩ nội trú nghèo, tôi nhận cái kết... hạnh phúc

Cãi lời bố mẹ lấy anh bác sĩ nội trú nghèo, tôi nhận cái kết... hạnh phúc

Chuyện vợ chồng
Không phải nghèo khó, 4 thói quen này của mẹ mới khiến con khó thành công

Không phải nghèo khó, 4 thói quen này của mẹ mới khiến con khó thành công

Nuôi dạy con
Vì sao phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông? Lý do không chỉ nằm ở cảm xúc

Vì sao phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông? Lý do không chỉ nằm ở cảm xúc

Chuyện vợ chồng
Nhận đất thừa kế chưa kịp vui, con trai tá hỏa khi phải ra tòa vì khoản nợ lớn của cha

Nhận đất thừa kế chưa kịp vui, con trai tá hỏa khi phải ra tòa vì khoản nợ lớn của cha

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top