Khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh Phượng hoàng: Sinh ra đã có quý khí, hậu vận nhiều may mắn
GĐXH - Có những khung giờ sinh Âm lịch được xem là thời điểm vàng, khi sinh mệnh vũ trụ hòa quyện, ban tặng cho những người chào đời vào thời khắc ấy mệnh Phượng hoàng – biểu trưng cho phú quý, tái sinh và thịnh vượng bền lâu.
Khung giờ sinh Âm lịch giờ Tý (23h – 0h59): Phượng hoàng ẩn mình trong bóng đêm
Giờ Tý Âm lịch là thời khắc đặc biệt khi đêm sâu nhất cũng chính là lúc âm dương bắt đầu chuyển hóa.
Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của nửa đêm, nguồn sinh khí mới âm thầm hình thành, mở ra cánh cửa cho một vòng tuần hoàn mới của vũ trụ.
Theo quan niệm cổ xưa, người sinh vào khung giờ sinh Âm lịch giờ Tý mang trong mình khí chất của Phượng hoàng ẩn mình.
Họ không phô trương, không vội vàng tỏa sáng, nhưng lại sở hữu trực giác nhạy bén và khả năng nhìn thấy cơ hội ngay trong nghịch cảnh.
Cuộc đời của họ thường trải qua giai đoạn đầu khá trầm lắng, thậm chí nhiều thử thách, nhưng chính điều đó tôi luyện nên bản lĩnh và chiều sâu nội tâm hiếm có.
Càng bước vào trung niên, vận trình của người sinh giờ Tý càng khởi sắc rõ rệt. Trí tuệ, kinh nghiệm và phước lành tích lũy theo năm tháng giúp họ vươn lên mạnh mẽ, giống như Phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, tỏa sáng rực rỡ khi đã đủ độ chín muồi.
Không ít người trong số này còn đóng vai trò truyền cảm hứng, góp phần gìn giữ và làm mới các giá trị văn hóa, tinh thần trong xã hội hiện đại.
Khung giờ sinh Âm lịch giờ Mão (5h – 6h59): Phượng hoàng của bình minh và khởi đầu may mắn
Giờ Mão là khoảnh khắc thiên nhiên bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, khi ánh dương đầu tiên xua tan màn đêm, mang theo hơi thở của sự sống và hy vọng.
Đây được xem là một trong những khung giờ sinh Âm lịch giàu sinh khí và may mắn bậc nhất.
Người sinh vào giờ Mão thường mang năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan và khả năng lan tỏa niềm vui đến những người xung quanh.
Họ giống như ánh nắng sớm mai, không quá chói chang nhưng đủ ấm áp để sưởi ấm lòng người.
Trong hành trình cuộc sống, dù gặp biến cố hay thử thách, họ vẫn giữ được niềm tin và tinh thần tiến về phía trước.
Theo các luận giải trong Kinh Dịch, hình tượng mặt trời mọc tượng trưng cho sự chuyển mình và khởi đầu mới.
Vì vậy, người sinh giờ Mão thường được quý nhân âm thầm nâng đỡ, hậu vận an nhàn, tài lộc và phúc khí tăng dần theo tuổi tác. Cuộc đời họ là minh chứng cho triết lý: sau mỗi đêm dài, ánh sáng nhất định sẽ xuất hiện.
Khung giờ sinh Âm lịch giờ Ngọ (11h – 12h59): Phượng hoàng rực rỡ dưới đỉnh mặt trời
Giờ Ngọ là thời điểm mặt trời ở vị trí cao nhất, đại diện cho dương khí cực thịnh, sức sống và quyền lực.
Ánh nắng buổi trưa không chỉ chiếu sáng vạn vật mà còn tượng trưng cho sự công khai, chính trực và thành công hiển hiện.
Người sinh vào khung giờ sinh Âm lịch giờ Ngọ thường có cá tính mạnh mẽ, tự tin và tinh thần lãnh đạo bẩm sinh.
Họ không ngại thử thách, sẵn sàng bước ra ánh sáng và làm chủ vận mệnh của mình. Sự nghiệp của những người này thường có bước tiến rõ ràng, đặc biệt thuận lợi trong các lĩnh vực cần bản lĩnh, quyết đoán và khả năng dẫn dắt.
Dân gian vẫn truyền rằng, sinh vào giờ Ngọ là mang dương khí dồi dào, dễ gặp quý nhân, công danh thăng hoa.
Cuộc sống của họ không chỉ giàu thành tựu mà còn nhiều trải nghiệm phong phú, mỗi chặng đường đều để lại dấu ấn đáng nhớ.
Không phải ngẫu nhiên mà trong văn hóa xưa, nhiều nghi lễ trọng đại được chọn tiến hành vào giờ Ngọ để cầu phúc và may mắn.
Khung giờ sinh Âm lịch giờ Dậu (17h – 18h59): Phượng hoàng của hoàng hôn và viên mãn
Giờ Dậu là khoảnh khắc ánh mặt trời dần khuất sau đường chân trời, nhuộm bầu trời bằng sắc hoàng hôn rực rỡ. Đây là thời điểm của sự tổng kết, thu hoạch và chuẩn bị cho một chu kỳ mới.
Người sinh vào khung giờ sinh Âm lịch giờ Dậu được xem là mang mệnh Phượng hoàng rõ nét nhất. Họ sở hữu sự điềm tĩnh, khả năng thích nghi cao và con mắt tinh tường trước những biến chuyển của cuộc đời.
Dù không phải lúc nào cũng thuận lợi ngay từ đầu, nhưng càng về sau, đặc biệt là hậu vận, cuộc sống của họ càng đủ đầy, an nhàn và hạnh phúc.
Trong quan niệm phương Đông, giờ Dậu là sự giao thoa giữa sáng và tối, tượng trưng cho trí tuệ trưởng thành sau trải nghiệm.
Người sinh vào giờ này thường giữ được tinh thần lạc quan, biết vượt qua khó khăn và không ngừng tái sinh như Phượng hoàng trong truyền thuyết.
Họ hiểu rằng, vận mệnh tốt đẹp không chỉ đến từ giờ sinh, mà còn được tạo nên từ sự bền bỉ, nỗ lực và cách sống nhân hậu qua năm tháng.
Sinh đúng khung giờ sinh Âm lịch "vàng", cuộc đời dễ giàu sang
Theo quan niệm phương Đông, khung giờ sinh Âm lịch không chỉ là dấu mốc thời gian, mà còn là điểm khởi nguồn của khí vận và số mệnh mỗi con người.
Những ai sinh vào các khung giờ được xem là mang mệnh Phượng hoàng thường sở hữu phúc khí bền lâu, càng về sau cuộc sống càng ổn định, sung túc và viên mãn.
Tuy nhiên, cổ nhân cũng nhấn mạnh rằng, giờ sinh chỉ là một phần của vận mệnh. Sự nỗ lực, nhân cách và cách đối nhân xử thế mới chính là yếu tố quyết định một đời thịnh – suy.
Khi biết trân trọng những gì mình có và không ngừng hoàn thiện bản thân, mỗi người đều có thể tự viết nên hành trình rực rỡ cho chính mình, dù sinh ra ở bất kỳ thời khắc nào.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
