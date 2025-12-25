Mới nhất
Thái Nguyên: Sau những bánh xe tải là khói bụi và nỗi lo của người dân sống cạnh đường 259

Thứ năm, 16:07 25/12/2025 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Hằng ngày, loạt xe trọng tải lớn vô tư lưu thông trên đường tỉnh 259, đoạn qua thôn Khau Dạ (phường Bắc Kạn), thôn Chua Lải (xã Thanh Mai, cùng tỉnh Thái Nguyên), gây bụi bặm, hư hỏng mặt đường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe người dân ven tuyến.

Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 1.

Ngày 22/12, theo ghi nhận của PV, tại thôn Khau Dạ, phường Bắc Kạn, xe tải trọng lớn, thùng cao chở đất, không được che đậy đang phục vụ dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn nối đuôi nhau lưu thông trên đường tỉnh 259.

Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 2.

Mỗi khi xe tải chạy qua, bụi đất từ mặt đường và thùng xe cuốn lên mù mịt, bao trùm cây cối hai bên tuyến đường.

Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 3.

Cỏ cây ven đường tỉnh 259 phủ dày bụi đất, chuyển màu xám trắng, phản ánh tình trạng ô nhiễm kéo dài trong quá trình xe công trình hoạt động liên tục.

Thái Nguyên: Sau những bánh xe tải là khói bụi và lo âu đối với người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 4.

Các hộ dân phải căng bạt, treo lưới đen trước cửa nhà để hạn chế bụi, song hiệu quả không đáng kể.

Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 5.
Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 6.
Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 7.

Mặt đường tỉnh 259 xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, rãnh sâu và lớp đất phủ dày, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 8.

Ghi nhận tại thôn Khau Dạ, phường Bắc Kạn, trung bình khoảng 10 phút lại có một xe tải chở đất đi qua, khiến tuyến đường dân sinh luôn trong tình trạng quá tải.

Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 9.

Xe tải chở đất thùng cao, không che chắn, chạy rầm rộ trên đường tỉnh 259.

Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 10.

Đất rơi vãi từ thùng xe xuống mặt đường, gây trơn trượt khi trời mưa và bụi mù khi trời nắng, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Đặc biệt, các em học sinh hằng ngày đi học.

Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 11.
Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 12.
Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 13.

Khu vực gần nghĩa trang Phúc Thọ Viên, phường Bắc Kạn xuất hiện nhiều điểm đổ thải với khối lượng đất lớn, xe tải ra vào thường xuyên nhưng chưa được che chắn, giảm bụi hiệu quả.

Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 14.

Người dân sống dọc tuyến đường 259 cho biết, họ phải “sống chung với khói bụi” từng ngày, sức khỏe và sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 15.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đường tỉnh 259 dài khoảng 27,1km, điểm đầu giao QL3 tại Km125+00, điểm cuối giao đường Nguyễn Văn Tố, phường Bắc Kạn. Tuyến đường hiện được khai thác theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi, bề rộng mặt đường tối thiểu 3,5m, nền đường tối thiểu 6,0m, kết cấu láng nhựa, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân xã Thanh Mai và các địa phương lân cận.

Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 16.

Khi những đoàn xe vẫn cuốn bụi mù mịt trên đường tỉnh 259, người dân ven đường vẫn đang mòn mỏi chờ những biện pháp chấn chỉnh cụ thể để được trở lại cuộc sống bình thường.

Video xe tải chạy rầm rộ đường tỉnh 259 ở Thái Nguyên:

Thái Nguyên: Bụi bặm và nỗi lo âu của người dân sống cạnh đường 259 - Ảnh 17.Thái Nguyên: Bụi trắng bủa vây đường 259, sức khỏe và đời sống người dân bị ảnh hưởng

GĐXH - Nhiều hộ dân dọc tuyến đường tỉnh 259, nối các xã ở miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đang phải sống chung với khói bụi, đường sá xuống cấp và nỗi lo mất an toàn giao thông do xe công trình hoạt động dày đặc.

Top