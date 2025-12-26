Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Từ 1/1/2026, hàng triệu hộ kinh doanh không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Thứ sáu, 06:57 26/12/2025 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh, cá nhân sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh.

Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/6/2025 quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.

Tại Điều 1 Thông tư quy định cụ thể mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.

Theo đó kể từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2025, phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo quy định nêu trên, đến hết ngày 31/12/2025, hộ kinh doanh, cá nhân sẽ được hưởng mức giảm 50% phí phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh quy định tại Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2026, toàn bộ lệ phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân sẽ quay trở lại mức thu ban đầu theo Thông tư 168/2016/TT-BTC.

Từ 1/1/2026, hàng triệu hộ kinh doanh không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này - Ảnh 1.

Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh, cá nhân sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% phí phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh. Ảnh minh họa: TL

Mức thu phí, lệ phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá được quy định tại Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC:

1. Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

a) Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

b) Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

c) Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

d) Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá là 200.000 đồng/giấy/lần cấp.

2. Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này.

3. Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

Xóa bỏ thuế khoán từ 01/1/2026: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị những gì?Xóa bỏ thuế khoán từ 01/1/2026: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị những gì?

GĐXH - Từ nay đến hết năm 2025 là thời gian chuyển tiếp từ "cơ chế" xóa bỏ thuế khoán sang mô hình tự khai, tự nộp thuế nên theo trong giai đoạn này, các hộ kinh doanh nên chủ động chuẩn bị sổ sách, tập làm quen với phần mềm và hóa đơn điện tử ngay từ bây giờ.

6 điều hộ kinh doanh cần chú ý để tránh truy thu thuế từ 8 / 20256 điều hộ kinh doanh cần chú ý để tránh truy thu thuế từ 8 / 2025

GĐXH - Hộ kinh doanh cá thể có thể bị truy thu thuế hàng chục triệu đồng từ 8/2025 nếu không tuân thủ quy định mới.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhiều hộ kinh doanh đang mất quyền lợi thuế chỉ vì bỏ qua 4 yếu tố quan trọng này

Nhiều hộ kinh doanh đang mất quyền lợi thuế chỉ vì bỏ qua 4 yếu tố quan trọng này

Từ 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng

Từ 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng

Hàng triệu cá nhân, hộ kinh doanh không phải nộp khoản lệ phí này từ 1/1/2026

Hàng triệu cá nhân, hộ kinh doanh không phải nộp khoản lệ phí này từ 1/1/2026

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên: Sau những bánh xe tải là khói bụi và nỗi lo của người dân sống cạnh đường 259

Thái Nguyên: Sau những bánh xe tải là khói bụi và nỗi lo của người dân sống cạnh đường 259

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hằng ngày, loạt xe trọng tải lớn vô tư lưu thông trên đường tỉnh 259, đoạn qua thôn Khau Dạ (phường Bắc Kạn), thôn Chua Lải (xã Thanh Mai, cùng tỉnh Thái Nguyên), gây bụi bặm, hư hỏng mặt đường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe người dân ven tuyến.

12 trường hợp này không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế từ 1/7/2026

12 trường hợp này không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế từ 1/7/2026

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, Luật Phòng bệnh 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định nhiều trường hợp không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh. Đó là những đối tượng nào?

Tài xế Mercedes đi ngược chiều đêm Noel, vi phạm nồng độ cồn gấp 2,8 lần 'kịch khung'

Tài xế Mercedes đi ngược chiều đêm Noel, vi phạm nồng độ cồn gấp 2,8 lần 'kịch khung'

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Trong đêm Noel 24/12, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện một tài xế ô tô Mercedes đi ngược chiều và vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,132 mg/L khí thở, cao gấp 2,8 lần mức “kịch khung”, bị xử phạt 54 triệu đồng.

Phố Hàng Mã 'khoe' diện mạo mới trong ngày Noel

Phố Hàng Mã 'khoe' diện mạo mới trong ngày Noel

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Phố Hàng Mã mùa Giáng sinh năm nay ghi điểm bởi diện mạo mới: vừa lung linh sắc màu, vừa ngăn nắp, trật tự. Những chuyển biến tích cực này đã tạo nên một không gian lễ hội văn minh và gần gũi hơn.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

Đời sống - 20 giờ trước

Sáng 25/12, ngày chính lễ Giáng sinh, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm xuống 1 đến 3 độ C, băng tuyết phủ kín khu vực cột cờ và nhiều cây cỏ.

Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán, tham vọng

Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán, tham vọng

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch này luôn đặt ra mục tiêu cao. Họ sống tham vọng, không mơ mộng viển vông, bởi đằng sau mỗi ước mơ đều là ý chí bền bỉ và sự nỗ lực không ngừng.

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thân năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thân năm 2026

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Tử vi tuổi Thân năm 2026 cho thấy đây là một năm nhiều chuyển động mạnh, nơi hung và cát đan xen rõ rệt, buộc bản mệnh phải liên tục điều chỉnh bản thân để thích nghi.

Từ 1/1/2026, hàng triệu người cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Từ 1/1/2026, hàng triệu người cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026, công chức, viên chức, người lao động tham khảo.

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.

Xem nhiều

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống

GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.

Ngày sinh Âm lịch của người giỏi ứng biến nhưng nửa sau cuộc đời vận giàu sang mới tìm đến

Ngày sinh Âm lịch của người giỏi ứng biến nhưng nửa sau cuộc đời vận giàu sang mới tìm đến

Đời sống
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026

Đời sống
Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Đời sống
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thân năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thân năm 2026

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top