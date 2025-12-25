12 trường hợp này không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế từ 1/7/2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế từ 1/7/2026

Ngày 10/12/2025, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng bệnh 2025 (Luật số 114/2025/QH15). Luật này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 46/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 68/2020/QH14, Luật số 30/2023/QH15 và Luật số 51/2024/QH15 trong đó quy định về các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế.

Dưới đây là các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế từ 1/7/2026:

1. Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 điều 21 Luật BHYT 2008 và khoản 14 điều 1 Luật BHYT 2014 đã được ngân sách nhà nước chi trả. Bao gồm:

+ Khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con, khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.

+ Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với các đối tượng sau:

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng CAND, học viên CAND, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an.

Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

Trẻ em dưới 06 tuổi;

Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;

Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo

Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

2. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.

3. Khám sức khỏe, trừ khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc.

4. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.

5. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.

6. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.

7. Điều trị lác và tật khúc xạ của mắt đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên.

8. Sử dụng thiết bị y tế thay thế bao gồm chân giả, tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

9. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.

10. Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.

11. Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

12. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

Theo quy định, người đang phục hồi chức năng sẽ không được hưởng quyền lợi BHYT. Ảnh minh họa: TL

Những quyền lợi bị mất khi không được hưởng bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm do Nhà nước tổ chức, quản lý, không vì lợi nhuận, nhằm bảo vệ sức khỏe toàn dân bằng cách giúp người tham gia chia sẻ chi phí khám chữa bệnh KCB khi ốm đau, tai nạn, giúp họ tiếp cận dịch vụ y tế và giảm gánh nặng tài chính.

Theo đó khi không được hưởng BHYT người dân sẽ mất đi một số quyền lợi quan trọng như:

- Sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, bao gồm cả chi phí điều trị nội trú và ngoại trú.

- Các loại thuốc được kê đơn trong quá trình điều trị sẽ không được BHYT chi trả, sẽ phải tự mua và chi trả toàn bộ chi phí thuốc.

- Nếu cần phẫu thuật hoặc thực hiện các thủ thuật y tế, người bệnh cũng sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí này.

- Các xét nghiệm máu, chụp X-quang, MRI, CT scan và các phương pháp chẩn đoán khác sẽ không được BHYT chi trả.

- Nếu cần phục hồi chức năng sau chấn thương hoặc bệnh tật, chi phí này cũng sẽ không được BHYT chi trả.

Như vậy, có thể thấy nếu được hưởng các quyền lợi BHYT người bệnh tham gia BHYT sẽ giảm bớt được rất nhiều khó khăn về tài chính như chi phí điều trị, thuốc men, xét nghiệm... từ đó giúp họ cảm thấy yên tâm hơn trong việc thăm khám và điều điều trị bệnh, nhanh chóng phục hồi sức khỏe.