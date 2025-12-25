Mới nhất
12 trường hợp này không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế từ 1/7/2026

Thứ năm, 16:01 25/12/2025 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ 1/7/2026, Luật Phòng bệnh 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định nhiều trường hợp không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh. Đó là những đối tượng nào?

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế từ 1/7/2026

Ngày 10/12/2025, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng bệnh 2025 (Luật số 114/2025/QH15). Luật này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 46/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 68/2020/QH14, Luật số 30/2023/QH15 và Luật số 51/2024/QH15 trong đó quy định về các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế.

Dưới đây là các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế từ 1/7/2026:

1. Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 điều 21 Luật BHYT 2008 và khoản 14 điều 1 Luật BHYT 2014 đã được ngân sách nhà nước chi trả. Bao gồm:

+ Khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con, khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.

+ Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với các đối tượng sau:

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng CAND, học viên CAND, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an.

Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

Trẻ em dưới 06 tuổi;

Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;

Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo

Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

2. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.

3. Khám sức khỏe, trừ khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc.

4. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.

5. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.

6. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.

7. Điều trị lác và tật khúc xạ của mắt đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên.

8. Sử dụng thiết bị y tế thay thế bao gồm chân giả, tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

9. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.

10. Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.

11. Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

12. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

12 trường hợp này không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế từ 1/7/2026 - Ảnh 1.

Theo quy định, người đang phục hồi chức năng sẽ không được hưởng quyền lợi BHYT. Ảnh minh họa: TL

Những quyền lợi bị mất khi không được hưởng bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm do Nhà nước tổ chức, quản lý, không vì lợi nhuận, nhằm bảo vệ sức khỏe toàn dân bằng cách giúp người tham gia chia sẻ chi phí khám chữa bệnh KCB khi ốm đau, tai nạn, giúp họ tiếp cận dịch vụ y tế và giảm gánh nặng tài chính.

Theo đó khi không được hưởng BHYT người dân sẽ mất đi một số quyền lợi quan trọng như:

- Sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, bao gồm cả chi phí điều trị nội trú và ngoại trú.

- Các loại thuốc được kê đơn trong quá trình điều trị sẽ không được BHYT chi trả, sẽ phải tự mua và chi trả toàn bộ chi phí thuốc.

- Nếu cần phẫu thuật hoặc thực hiện các thủ thuật y tế, người bệnh cũng sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí này.

- Các xét nghiệm máu, chụp X-quang, MRI, CT scan và các phương pháp chẩn đoán khác sẽ không được BHYT chi trả.

- Nếu cần phục hồi chức năng sau chấn thương hoặc bệnh tật, chi phí này cũng sẽ không được BHYT chi trả.

Như vậy, có thể thấy nếu được hưởng các quyền lợi BHYT người bệnh tham gia BHYT sẽ giảm bớt được rất nhiều khó khăn về tài chính như chi phí điều trị, thuốc men, xét nghiệm... từ đó giúp họ cảm thấy yên tâm hơn trong việc thăm khám và điều điều trị bệnh, nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

12 trường hợp này không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế từ 1/7/2026 - Ảnh 2.Hàng triệu người tham gia BHYT 5 năm liên tục cần nắm rõ các quyền lợi được hưởng từ ngày 15/8/2025

GĐXH - Từ ngày 15/8/2025, người tham gia bảo hiểm BHYT 5 năm liên tục được hưởng những quyền lợi gì theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP?

12 trường hợp này không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế từ 1/7/2026 - Ảnh 3.Từ hôm nay (15/8), người dân cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến BHYT

GĐXH - Nghị định 188/2025/NĐ-CP về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ 15/8 với nhiều điểm mới tác động trực tiếp đến quyền lợi người tham gia.

Tags:

Tin liên quan

Danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện

Danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện

Từ hôm nay (15/8), người dân cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến BHYT

Từ hôm nay (15/8), người dân cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến BHYT

Hàng triệu người tham gia BHYT 5 năm liên tục cần nắm rõ các quyền lợi được hưởng từ ngày 15/8/2025

Hàng triệu người tham gia BHYT 5 năm liên tục cần nắm rõ các quyền lợi được hưởng từ ngày 15/8/2025

Chính sách BHYT mới: Bệnh viện chủ động thích ứng, người dân hưởng lợi

Chính sách BHYT mới: Bệnh viện chủ động thích ứng, người dân hưởng lợi

12 trường hợp này không được hưởng BHYT khi khám chữa bệnh từ 1/7/2025

12 trường hợp này không được hưởng BHYT khi khám chữa bệnh từ 1/7/2025

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên: Sau những bánh xe tải là khói bụi và nỗi lo của người dân sống cạnh đường 259

Thái Nguyên: Sau những bánh xe tải là khói bụi và nỗi lo của người dân sống cạnh đường 259

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Hằng ngày, loạt xe trọng tải lớn vô tư lưu thông trên đường tỉnh 259, đoạn qua thôn Khau Dạ (phường Bắc Kạn), thôn Chua Lải (xã Thanh Mai, cùng tỉnh Thái Nguyên), gây bụi bặm, hư hỏng mặt đường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe người dân ven tuyến.

Tài xế Mercedes đi ngược chiều đêm Noel, vi phạm nồng độ cồn gấp 2,8 lần 'kịch khung'

Tài xế Mercedes đi ngược chiều đêm Noel, vi phạm nồng độ cồn gấp 2,8 lần 'kịch khung'

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Trong đêm Noel 24/12, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện một tài xế ô tô Mercedes đi ngược chiều và vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,132 mg/L khí thở, cao gấp 2,8 lần mức “kịch khung”, bị xử phạt 54 triệu đồng.

Phố Hàng Mã 'khoe' diện mạo mới trong ngày Noel

Phố Hàng Mã 'khoe' diện mạo mới trong ngày Noel

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Phố Hàng Mã mùa Giáng sinh năm nay ghi điểm bởi diện mạo mới: vừa lung linh sắc màu, vừa ngăn nắp, trật tự. Những chuyển biến tích cực này đã tạo nên một không gian lễ hội văn minh và gần gũi hơn.

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

Băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

Đời sống - 5 giờ trước

Sáng 25/12, ngày chính lễ Giáng sinh, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm xuống 1 đến 3 độ C, băng tuyết phủ kín khu vực cột cờ và nhiều cây cỏ.

Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán, tham vọng

Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán, tham vọng

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch này luôn đặt ra mục tiêu cao. Họ sống tham vọng, không mơ mộng viển vông, bởi đằng sau mỗi ước mơ đều là ý chí bền bỉ và sự nỗ lực không ngừng.

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thân năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thân năm 2026

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tử vi tuổi Thân năm 2026 cho thấy đây là một năm nhiều chuyển động mạnh, nơi hung và cát đan xen rõ rệt, buộc bản mệnh phải liên tục điều chỉnh bản thân để thích nghi.

Từ 1/1/2026, hàng triệu người cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Từ 1/1/2026, hàng triệu người cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026, công chức, viên chức, người lao động tham khảo.

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tử vi tuổi Mùi năm Bính Ngọ 2026 được dự đoán là một năm cát lành nhiều hơn hung, vận trình khởi sắc rõ rệt sau giai đoạn nhiều thử thách.

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống

GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người giỏi ứng biến nhưng nửa sau cuộc đời vận giàu sang mới tìm đến

Ngày sinh Âm lịch của người giỏi ứng biến nhưng nửa sau cuộc đời vận giàu sang mới tìm đến

Đời sống
Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Đời sống
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thân năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thân năm 2026

Đời sống

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn "giadinh.suckhoedoisong.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

