Đàn ông thất bại thường giống nhau ở 5 điểm chí mạng
GĐXH - Không ai hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm. Nhưng nếu một người đàn ông mang trong mình những đặc điểm dưới đây, con đường thành công thường trở nên xa vời.
Không chỉ khó làm nên sự nghiệp lớn, những mẫu đàn ông dưới đây còn dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của sự trì trệ và thiếu thốn kéo dài.
Đàn ông chỉ thích hưởng thụ, ngại nỗ lực
Một số người quen với việc hưởng thụ, đặc biệt khi sinh ra trong gia đình đủ đầy.
Họ coi những gì mình có là hiển nhiên, không nghĩ đến chuyện phải nỗ lực tạo dựng tương lai. Suy nghĩ "không cần làm vẫn có ăn" khiến họ dần mất động lực.
Nhưng cuộc sống không có gì bền vững nếu thiếu lao động. Tiền bạc, tài sản dù lớn đến đâu cũng có thể cạn kiệt.
"Miệng ăn núi lở" là điều hoàn toàn có thật. Người đàn ông chỉ biết hưởng thụ trước mắt sẽ khó đứng vững lâu dài, càng khó nói đến chuyện gây dựng sự nghiệp.
Đàn ông dậm chân tại chỗ, không chịu phát triển
Có người làm việc nhiều năm nhưng vị trí vẫn không thay đổi. Nguyên nhân không phải do thiếu cơ hội mà vì họ không chủ động học hỏi.
Họ quen với cách làm cũ, ngại cập nhật kỹ năng mới, cho rằng ổn định là đủ.
Trong khi đó, xã hội thay đổi từng ngày. Người không chịu tiến lên sẽ bị bỏ lại phía sau. Khi năng lực không tăng, giá trị bản thân giảm dần, cơ hội thăng tiến cũng biến mất.
Đây là kiểu người dễ bị đào thải nhất trong môi trường cạnh tranh hiện nay.
Đàn ông bằng lòng với hiện tại, thiếu khát vọng
Một số người đạt được chút thành tựu đã cảm thấy "đủ rồi". Họ không còn động lực phấn đấu, cho rằng cố gắng thêm cũng không thay đổi được nhiều.
Sự hài lòng sớm khiến họ mất đi nhiệt huyết và tinh thần tiến thủ.
Thành công không phải là điểm đến mà là quá trình liên tục. Người đàn ông thiếu khát vọng thường dừng lại giữa chừng, trong khi người khác vẫn tiến lên.
Khoảng cách vì thế ngày càng lớn, và họ dần tụt lại phía sau mà không nhận ra.
Đàn ông ở mãi trong vùng an toàn
Nhiều người ngại thay đổi, ngại thử thách, chỉ muốn ở trong môi trường quen thuộc.
Họ duy trì các mối quan hệ cũ, làm công việc quen, sống theo nhịp điệu an toàn. Điều này mang lại cảm giác dễ chịu nhưng lại hạn chế sự phát triển.
Muốn thay đổi cuộc đời, đôi khi phải bước ra khỏi vùng an toàn. Gặp gỡ người giỏi hơn, thử sức với cơ hội mới, dám chấp nhận rủi ro có tính toán là cách mở rộng tầm nhìn.
Người đàn ông không dám bước ra ngoài thường khó phá vỡ giới hạn của chính mình.
Đàn ông không có mục tiêu sống rõ ràng
Không ít người sống trong trạng thái mông lung, không biết mình muốn gì.
Họ làm việc theo thói quen, ngày này qua ngày khác mà không có định hướng cụ thể. Khi không có mục tiêu, họ cũng không có động lực cố gắng.
Mục tiêu giống như kim chỉ nam. Khi biết mình đang hướng tới đâu, con người sẽ chủ động tìm cách tiến lên.
Ngược lại, sống không mục đích khiến thời gian trôi qua vô nghĩa, và sự trì trệ dần trở thành thói quen khó bỏ.
Tư duy quyết định kết quả
Khoảng cách giữa thành công và thất bại đôi khi không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở suy nghĩ. Người có lý tưởng sẽ tìm cách hành động, người thiếu mục tiêu sẽ dễ buông xuôi.
Muốn thay đổi cuộc đời, trước hết phải thay đổi chính mình. Hiểu rõ điểm yếu, rút kinh nghiệm từ thất bại, đặt mục tiêu rõ ràng và kiên trì hành động.
Khi suy nghĩ thay đổi, hành động cũng thay đổi, và kết quả sẽ khác.
Đôi khi kẻ cản đường lớn nhất không phải hoàn cảnh, mà chính là bản thân mỗi người. Khi vượt qua được sự trì trệ của mình, con đường thành công mới thực sự bắt đầu.
Theo Sina
