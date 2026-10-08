KidsPlaza đưa yêu thương trở thành giá trị cốt lõi của hành trình nuôi con

Festival Mẹ bầu & Em bé kỳ thứ 11 với chủ đề "Growing with Love - Kiến tạo thế hệ hạnh phúc".

Khi mục tiêu nuôi con không chỉ là "lớn khỏe"

Mỗi thế hệ cha mẹ lại có những cách khác nhau để chuẩn bị cho hành trình nuôi con. Nếu trước đây, câu chuyện thường xoay quanh việc con ăn đủ, ngủ đủ, phát triển đúng chuẩn, thì ngày nay, nhiều gia đình quan tâm nhiều hơn đến đời sống cảm xúc, sự gắn kết và môi trường mà trẻ được lớn lên.

Một đứa trẻ khỏe mạnh cần được chăm sóc về thể chất. Nhưng để lớn lên tự tin và hạnh phúc, trẻ cũng cần cảm nhận được rằng mình được yêu thương, lắng nghe và có một gia đình luôn ở bên.

Đó là góc nhìn KidsPlaza lựa chọn để xây dựng Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 với chủ đề "Growing with Love - Kiến tạo thế hệ hạnh phúc".

Thay vì xem yêu thương như một thông điệp mang tính cảm xúc, sự kiện đặt tình yêu thương vào chính những hành động quen thuộc của đời sống gia đình, bởi theo thông điệp của Festival: Một em bé được yêu thương sẽ lớn lên trong hạnh phúc; nhiều em bé được yêu thương sẽ cùng tạo nên một thế hệ hạnh phúc.

Thế hệ hạnh phúc được tạo nên từ những em bé hạnh phúc.

Nuôi con là hành trình cần nhiều hơn một người

Sự thay đổi trong quan niệm nuôi con cũng kéo theo một cách nhìn khác về vai trò của gia đình.

Một người mẹ không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ. Người cha ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nuôi dạy con. Ông bà, người thân và cộng đồng cũng trở thành những điểm tựa quan trọng trong những năm tháng đầu đời.

Quan trọng hơn, sự đồng hành không chỉ xuất hiện khi trẻ gặp khó khăn. Đó còn là việc cùng con chơi, cùng con khám phá, kiên nhẫn chờ con hoàn thành một việc mà lần đầu con thử sức, hay đơn giản là dành cho con sự chú ý trọn vẹn.

Từ cách nhìn ấy, Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 không đặt gia đình ở vị trí khán giả của một sự kiện. Gia đình trở thành nhân vật trung tâm của những trải nghiệm.

Tại Hà Nội, những khoảnh khắc ấy hiện diện ở nhiều độ tuổi khác nhau: từ 700 mẹ bầu tham gia Yoga Bầu, đến 1.000 em bé trải nghiệm Kidslympic Bé Bò, 1.000 "tay đua nhí" tại Kidslympic Iron Racer và 300 em bé cùng gia đình tại Family Day.

Đồng diễn Yoga lan tỏa về một thai kỳ khỏe mạnh và hạnh phúc.

Từ "chăm sóc" đến "cùng lớn lên"

Một điểm đáng chú ý trong cách KidsPlaza xây dựng Festival năm nay là sự chuyển dịch từ việc cung cấp sản phẩm cho mẹ và bé sang tạo ra những trải nghiệm xoay quanh toàn bộ hành trình làm cha mẹ.

Mega Sale quy tụ gần 200 gian hàng đến từ hàng trăm nhãn hàng trong ngành Mẹ & Bé, nhưng bên cạnh nhu cầu mua sắm, Festival tạo ra những điểm chạm để cha mẹ gặp gỡ, trải nghiệm và chia sẻ.

Mega Sale với 10.000 phần quà check-in miễn phí gửi tặng khách tham gia sự kiện.

Điều này phản ánh một thực tế: hành trình nuôi con ngày nay không đơn thuần là câu chuyện lựa chọn sản phẩm. Cha mẹ còn cần một cộng đồng để trao đổi kinh nghiệm, những không gian để cùng con trải nghiệm và những kết nối giúp việc làm cha mẹ bớt đơn độc.

WeFamily Awards: Đưa những giá trị nhân văn gia đình lên sân khấu

Nếu các hoạt động khác của Fesival Mẹ bầu & Em bé 2026 là nơi các gia đình cùng trải nghiệm, WeFamily Awards lại là nơi những câu chuyện phía sau mỗi gia đình được nhìn nhận.

Lần đầu tiên xuất hiện trong khuôn khổ Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 Kids Plaza, WeFamily Awards được xây dựng như một Lễ Vinh danh dành cho cộng đồng Mẹ & Bé.

Với chủ đề "Phi Thường Mẹ Ơi!", giải thưởng gồm 4 hạng mục: Phi Thường Mẹ Ơi!, Mẹ Bé Triệu View, Nhà Mình Có Nhau và Mẹ Bầu Thảnh Thơi; ghi nhận 550 đề cử chính thức và 20 giải thưởng.

WeFamily Awards mùa đầu tiên lấy chủ đề "Phi Thường Mẹ Ơi!".

"Phi thường" không nhất thiết phải là một thành tích lớn. Có thể đó là một người mẹ bền bỉ đi qua những ngày đầu nuôi con, một người cha chủ động chia sẻ việc chăm sóc gia đình, những thành viên luôn lựa chọn ở bên nhau, hay một mẹ bầu biết yêu thương và chăm sóc chính mình.

Khi những câu chuyện ấy được đưa lên sân khấu, những giá trị vốn diễn ra âm thầm trong mỗi mái nhà được nhìn nhận như những điều có ý nghĩa với cộng đồng.

Một thế hệ hạnh phúc bắt đầu từ cách người lớn hiện diện

Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 đã diễn ra tại Hà Nội ngày 3 - 4/10 và dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức tại TP.HCM ngày 7 - 8/11/2026. Hai điểm đến, nhiều trải nghiệm, nhưng cùng gặp nhau ở một giá trị: trẻ em không chỉ cần được nuôi lớn, mà cần được lớn lên trong yêu thương.

Với KidsPlaza, "Growing with Love" không chỉ là một thông điệp, mà là cách nhìn về hành trình đồng hành cùng trẻ. Bởi những điều trẻ nhớ lâu nhất không hẳn là món quà hay địa điểm, mà là cảm giác được lắng nghe, được khích lệ và có cha mẹ bên cạnh. Một em bé được yêu thương sẽ lớn lên trong hạnh phúc; nhiều em bé được yêu thương sẽ cùng tạo nên một thế hệ hạnh phúc.

Doanh nghiệp tự giới thiệu