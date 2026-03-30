Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, hôm nay Hà Nội, miền Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ trưa và chiều trời nắng nhiều và nóng lên nhanh do vùng thấp phía Tây phát triển và hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh.

Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa vào đến TP Huế xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên với mức nhiệt 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ.

Đến thứ Ba vùng nóng lan sang khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ phổ biến khu vực này từ 35-36 độ.

Trời nắng mạnh và nóng lên nhanh sau những ngày mưa dễ khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe đặc biệt là bệnh đau đầu, đau nửa đầu do mạch máu giãn nở.

Để đảm bảo sức khỏe người dân nên hạn chế để ánh nắng chiếu trực tiếp vào đầu, đồng thời nên vận động thể chất để giảm bớt căng thẳng.

Thời tiết tại Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt, mức nhiệt dao động từ 35-36 độ, thậm chí có nơi mức nhiệt còn lên đến 37 độ. Đợt nóng này dự kiến còn kéo dài hết tuần tới.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc có nắng nóng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 30/3 đến ngày 31/3:

- Bắc Bộ: Đêm 30 và ngày 31/3: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Từ Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 31/3 đến ngày 08/4:

- Khu vực Tây Bắc Bộ: Từ ngày 2/4 có nơi nắng nóng.

- Khu vực phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi đêm 31/3-01/4 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

