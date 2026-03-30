Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng

Thứ hai, 07:00 30/03/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trưa chiều trời sẽ nắng nhiều và nóng lên. Thời tiết nắng lên nhanh sau mưa dễ khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, hôm nay Hà Nội, miền Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ trưa và chiều trời nắng nhiều và nóng lên nhanh do vùng thấp phía Tây phát triển và hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh.

Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa vào đến TP Huế xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên với mức nhiệt 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ.

Đến thứ Ba vùng nóng lan sang khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ phổ biến khu vực này từ 35-36 độ.

Trời nắng mạnh và nóng lên nhanh sau những ngày mưa dễ khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe đặc biệt là bệnh đau đầu, đau nửa đầu do mạch máu giãn nở.

Để đảm bảo sức khỏe người dân nên hạn chế để ánh nắng chiếu trực tiếp vào đầu, đồng thời nên vận động thể chất để giảm bớt căng thẳng.

Thời tiết tại Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt, mức nhiệt dao động từ 35-36 độ, thậm chí có nơi mức nhiệt còn lên đến 37 độ. Đợt nóng này dự kiến còn kéo dài hết tuần tới.

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc có nắng nóng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 30/3 đến ngày 31/3:

- Bắc Bộ: Đêm 30 và ngày 31/3: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Từ Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 31/3 đến ngày 08/4:

- Khu vực Tây Bắc Bộ: Từ ngày 2/4 có nơi nắng nóng.

- Khu vực phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi đêm 31/3-01/4 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc lại ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài những ngày tớiHàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc lại ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài những ngày tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Nam hoạt động mạnh về đêm và sáng sớm gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tại Hà Nội và nhiều nơi khác của Bắc Bộ. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài những ngày tới.

Thời tiết hôm nay miền Bắc nơi nào có mưa to?Thời tiết hôm nay miền Bắc nơi nào có mưa to?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục trời âm u. Dự báo vùng mưa to tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc lại ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài những ngày tới

Nhiều nơi ở khu vực miền Bắc đón tin vui thời tiết sau những ngày mưa dông

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tới

Thời tiết hôm nay ở miền Bắc có gì cần lưu ý?

Tin sáng 30/3: Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID; Chi tiết đợt nắng nóng diện rộng bao phủ khắp cả nước

GĐXH - Từ ngày 1/4, người dân được quyền gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID; Ngày 30-31/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế nắng nóng, có nơi trên 38 độ.

Thông tin mới vụ xe khách rơi xuống vực Tam Đảo ở Phú Thọ

GĐXH - Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo, Phú Thọ vào chiều 29/3 khiến nhiều người bị thương, 3 ca nặng. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã ngừng tuần hoàn, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo: Có 1 nạn nhân nữ bị thương rất nặng

Thông tin nhanh của Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, hiện nay lực lượng cứu hộ tiếp tục kểm tra xe khách và tìm kiếm xung quanh khu vực tai nạn.

Phú Thọ: Xe khách mất phanh lao xuống vực ở Tam Đảo khiến 7 người bị thương

GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 2B, đoạn qua xã Tam Đảo (Phú Thọ) khi xe khách 29 chỗ bất ngờ mất phanh, lao xuống vực khiến 7 người bị thương, trong đó có 1 trường hợp nguy kịch.

Chi tiết những đối tượng sẽ được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung

Ngày 25/3, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026.

Sắp quan sát Trăng hồng kỳ ảo vào đầu tháng 4

Trăng hồng sẽ xuất hiện lúc 9 giờ 11 phút sáng ngày 2/4, tỏa sáng ngay bên cạnh Spica - ngôi sao sáng nhất của chòm sao Virgo (Xử Nữ).

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID

Từ ngày 1/4, người dân được quyền gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, cùng với quyền này là trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực của dữ liệu cung cấp, theo quy định tại Nghị định 61/2026/NĐ-CP.

Tuyên Quang: Báo động tình trạng chây ì bảo hiểm, doanh nghiệp 'quen mặt' tiếp tục tái diễn

GĐXH - Tình trạng nợ đọng bảo hiểm kéo dài tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục diễn biến phức tạp. Với tổng số tiền hơn 45,8 tỷ đồng, bài toán đảm bảo quyền lợi người lao động đang đặt ra yêu cầu xử lý quyết liệt hơn từ cơ quan chức năng.

Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?

GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn đến năm 2126. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là việc xác lập vị trí Cảng hàng không quốc tế thứ 2 tại khu vực phía Nam (xã Ứng Hòa) với công suất lên đến 50 triệu hành khách/năm.

Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce

GĐXH - Giá vàng miếng, vàng nhẫn dao động ở cả 2 chiều. Giá vàng thế giới tăng so với phiên sáng hôm qua. Giá bạc biến động trong phiên cuối tuần.

Thông tin mới vụ xe khách rơi xuống vực Tam Đảo ở Phú Thọ

GĐXH - Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo, Phú Thọ vào chiều 29/3 khiến nhiều người bị thương, 3 ca nặng. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã ngừng tuần hoàn, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?

Tin sáng 29/3: Miền Bắc nắng nóng gay gắt tới 38 độ C từ ngày mai; Lương hưu, trợ cấp tháng 4/2026 được chi trả từ ngày nào?

Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

