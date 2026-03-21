Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tới

Thời tiết miền Bắc ảnh hưởng thế nào khi không khí lạnh tràn về?

Theo bản tin dự báo thời tiết, nhiều tỉnh thành Bắc Bộ có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Không khí lạnh tăng cường xuống lệch Đông kết hợp với vùng hội tụ gió Tây trên cao khiến khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ kèm theo sương mù; vùng núi và trung du có mưa rào, cục bộ có điểm mưa vừa, có nơi mưa to đi kèm theo nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh.

Do trời nhiều mây và có lúc có mưa nên nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm từ 1-2 độ so với hôm qua. Nhiệt độ cao nhất ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác từ 23-27 độ. Với phía Tây Bắc Bộ như phường Điện Biên Phủ (Điên Biên), phường Tân Phong (Lai Châu) đan xen có nắng nên mức nhiệt 30-31 độ.

Dự báo từ Chủ nhật nắng sẽ xuất hiện trở lại miền Bắc và duy trì đến cuối tuần sau. Mức nhiệt tăng lên từ 27-29 độ.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Bắc miền Trung nắng đan xen mây, không khí thoáng đãng, dễ chịu. Nhiệt độ dao động từ 26-30 độ.

Tại khu vực Nam miền Trung từ phường Hải Châu (Đà Nẵng) đến phường Phan Thiết (Lâm Đồng) cũng như các phường thuộc Cao nguyên Trung Bộ có nắng từ sáng đến chiều. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.

Khu vực Nam Bộ thời tiết hôm nay tiếp tục nắng nhiều. Phường Biên Hòa, phường Bình Phước của tỉnh Đồng Nai xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt 35 độ. Còn phường Bến Thành (TPHCM) và các nơi khác dao động từ 31-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc nhiều nơi có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 21/3 đến ngày 22/3:

- Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày 22/3 trưa chiều hửng nắng, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 22/3 đến ngày 30/3:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng đêm 22/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

