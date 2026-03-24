Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc lại ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài những ngày tới

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, sáng sớm nay Hà Nội và nhiều khu vực miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù do gió Đông Nam hoạt động mạnh về đêm và sáng. Sương mù khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp, ở vùng đồng bằng và ven biển xuống dưới 10km; vùng núi cao có nơi xuống dưới 1km như Tam Đảo (Phú Thọ), Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Đến trưa, sương tan, mưa tạnh trời chuyển nắng. Các phường ở phía Tây Bắc Bộ do áp thấp nóng mở rộng nên nhiệt độ cao hơn từ 32-34 độ. Còn phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và nhiều nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp hơn phổ biến trong khoảng 26-29 độ.

Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài trong những ngày tới.

Tại Trung Bộ, thời tiết hôm nay từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng mây đan xen, mức nhiệt cao nhất không quá 29 độ. Từ Huế trở vào Duyên hải Nam Trung Bộ cũng nắng nhiều với mức nhiệt 30-31 độ.

Các phường ở Cao nguyên Trung Bộ trời nắng mạnh hơn. Các phường: Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa nhiệt độ từ 31-33 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ nắng nóng gia tăng, tập trung ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Nắng nóng xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt 35-36 độ. Khu vực miền Tây Nam Bộ dù chưa nắng nóng nhưng nhiệt độ cũng khá cao, phổ biến từ 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội buổi sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 24/3 đến ngày 25/3:

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

- Các khu vực khác: Ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 25/3 đến ngày 2/4:

- Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; Riêng thời kỳ 28-29/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 30/3 khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nơi nắng nóng.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

