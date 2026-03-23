Nhiều nơi ở khu vực miền Bắc đón tin vui thời tiết sau những ngày mưa dông

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa dông miền Bắc giảm nhanh trưa chiều trời hửng nắng.

Từ chiều qua nhiều khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa dông, nhiều nơi có mưa to kèm dông sét. Nguyên nhân trên độ cao 5000m, vùng hội tụ đới gió Tây vẫn duy trì tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển, gây mưa rào nặng hạt kèm dông.

Đến sáng nay mưa giảm nhanh, trưa chiều hầu khắp miền Bắc trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác tăng lên trong khoảng 25-30 độ. Riêng phường Điện Biên Phủ tăng lên mức 32 độ.

Nắng cũng là thời tiết chủ đạo tại khu vực miền Trung. Các phường từ Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trở vào phường Đông Hà (Quảng Trị) nhiệt độ trong khoảng từ 28-30 độ, trời có nắng muộn vào trưa chiều.

Từ phường Phú Xuân (TP Huế) trở vào phường Phan Thiết (Lâm Đồng) hay các phường Cao nguyên Trung Bộ nắng sớm từ sáng, mức nhiệt từ 30-32 độ.

Khu vực Nam Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài. Vùng nóng tập trung chủ yếu ở miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở phường Thủ Dầu Một, phường Tân Ninh, phường Bình Phước, phường Biên Hòa 35-36 độ, phường Bến Thành. Trong khi đó khu vực miền Tây chưa ở ngưỡng nắng nóng nhưng cũng ở mức 32-34 độ.

Từ ngày mai nắng nóng mở rộng xuống cả khu vực miền Tây Nam Bộ với mức nhiệt 35-36 độ. Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài đến hết tuần.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc giảm mưa dông trời hửng nắng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 23/3 đến ngày 24/3:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 24/3 đến ngày 1/4:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, riêng thời kỳ 27-28/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

