Nhiều nơi ở khu vực miền Bắc đón tin vui thời tiết sau những ngày mưa dông
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa dông ở miền Bắc sẽ giảm nhanh, đến trưa và chiều trời hửng nắng. Mức nhiệt tại các phường dao động từ 25 - 30 độ.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Từ chiều qua nhiều khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa dông, nhiều nơi có mưa to kèm dông sét. Nguyên nhân trên độ cao 5000m, vùng hội tụ đới gió Tây vẫn duy trì tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển, gây mưa rào nặng hạt kèm dông.
Đến sáng nay mưa giảm nhanh, trưa chiều hầu khắp miền Bắc trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác tăng lên trong khoảng 25-30 độ. Riêng phường Điện Biên Phủ tăng lên mức 32 độ.
Nắng cũng là thời tiết chủ đạo tại khu vực miền Trung. Các phường từ Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trở vào phường Đông Hà (Quảng Trị) nhiệt độ trong khoảng từ 28-30 độ, trời có nắng muộn vào trưa chiều.
Từ phường Phú Xuân (TP Huế) trở vào phường Phan Thiết (Lâm Đồng) hay các phường Cao nguyên Trung Bộ nắng sớm từ sáng, mức nhiệt từ 30-32 độ.
Khu vực Nam Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài. Vùng nóng tập trung chủ yếu ở miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở phường Thủ Dầu Một, phường Tân Ninh, phường Bình Phước, phường Biên Hòa 35-36 độ, phường Bến Thành. Trong khi đó khu vực miền Tây chưa ở ngưỡng nắng nóng nhưng cũng ở mức 32-34 độ.
Từ ngày mai nắng nóng mở rộng xuống cả khu vực miền Tây Nam Bộ với mức nhiệt 35-36 độ. Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài đến hết tuần.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 23/3 đến ngày 24/3:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 24/3 đến ngày 1/4:
- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, riêng thời kỳ 27-28/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tin sáng 23/3: Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?; CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ýThời sự - 26 phút trước
GĐXH - Dự báo nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 4 ở khu vực Thanh Hóa đến TP. Huế, sau đó, vào khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn Bắc Bộ và Trung Bộ; Cục CSGT cho biết đang đồng loạt triển khai 3 chuyên đề trọng tâm, quyết liệt kéo giảm TNGT toàn quốc.
Công an Hà Nội cảnh báo nóng về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội rao bán trên mạngThời sự - 11 giờ trước
Rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên mạng thực chất là thông tin bịa đặt, và hai người ở Hà Nội vừa bị xử phạt vì chiêu trò này.
Gia cảnh éo le của Đại uý công an Nguyễn Xuân Hải hy sinh khi bắt tội phạmThời sự - 18 giờ trước
Đại uý Hải có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố mẹ già yếu, bố anh Hải mắc bệnh suy thận mãn tính phải thường xuyên chạy thận.
Nguyên nhân 2 chị em ruột tử vong trong căn nhà cấp 4Thời sự - 20 giờ trước
Người bà đi ra ngoài và khép cửa lại thì xảy ra vụ cháy nhà khiến người chị 7 tuổi và người em 5 tuổi tử vong.
Dự báo về đợt không khí lạnh ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Không khí lạnh hoạt động yếu nén rãnh áp thấp có thể gây ra các đợt mưa dông, đặc biệt vào thời điểm chiều tối, có thể kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh từ nay tới 20/4.
Tin sáng 22/3: Công an vào cuộc vụ tài xế đỗ ô tô chắn đường, bị tố ‘thiếu hợp tác’; Chọn số theo ngày sinh, người đàn ông bất ngờ trúng Vietlott hơn 35 tỷ đồngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Xe bán tải đỗ chắn kín ngõ khiến các phương tiện không thể đi qua, dù được đề nghị di chuyển, chủ xe không hợp tác; Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 35 tỷ đồng cho người chơi may mắn.
Tuyên Quang: Nam sinh 14 tuổi nhảy cầu Tình Húc xuống sông Lô tử vongThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại Tuyên Quang khi một nam sinh 14 tuổi bất ngờ nhảy từ cầu Tình Húc xuống sông Lô, khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.
Hà Nội: Có nồng độ cồn vẫn thuê xe đạp điện công cộng để di chuyểnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn trong tối cuối tuần, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có cả người điều khiển xe đạp điện công cộng sau khi đã sử dụng rượu bia.
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tớiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường lệch Đông, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ và sương mù, trong khi vùng núi và trung du có mưa rào, cục bộ, có nơi mưa to.
Tin sáng 21/3: Từ ngày 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật; Tin vui của ca sĩ Hòa MinzyThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/4, các tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ phải sử dụng đúng tên thật theo giấy tờ định danh, không còn được dùng biệt danh; Ca sĩ Hòa Minzy là 1 trong số 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025...
Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc có gây rét đậm, rét hại?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 20-21/3 một đợt không khí lạnh cường độ yếu sẽ tràn về miền Bắc, khiến vùng núi trung du Bắc Bộ có thể có mưa rào, nhiệt độ giảm không đáng kể.