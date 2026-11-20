9 viên kim cương - 9 lời chúc phúc cho hành trình chung đôi

Trong văn hóa Á Đông, số 9 thường gắn liền với ý nghĩa trường cửu, viên mãn và bền lâu. Khi được đặt trong câu chuyện hôn nhân, con số này trở thành biểu tượng cho mong ước về một tình yêu có thể đồng hành qua năm tháng.

Lấy cảm hứng từ ý nghĩa đó, Kim Ngọc Thủy mang đến chương trình 999 với thông điệp "9 viên kim cương - 9 lời chúc phúc - 9 giá trị vĩnh cửu", gửi gắm những điều tốt đẹp dành cho các cặp đôi trước ngưỡng cửa hôn nhân.

Mỗi viên kim cương đại diện cho một lời chúc: Bình An để mỗi bước đường đều yên ổn; Khỏe Mạnh để có thể đồng hành dài lâu; Hạnh Phúc để cuộc sống luôn đầy ắp tiếng cười; Sung Túc cho những ngày tháng đủ đầy; Thành Đạt trong sự nghiệp; An Cư với mong ước xây dựng tổ ấm riêng; Sum Vầy cho gia đình luôn gắn kết; Như Ý để những dự định tốt đẹp thành hiện thực; và Bách Niên như lời chúc bên nhau trọn đời.

Đó không chỉ là những điều tốt đẹp mà người thân thường gửi đến đôi uyên ương trong ngày cưới, mà còn là những mong ước giản dị, gần gũi trong đời sống hôn nhân.

9 giá trị vĩnh cửu - Nền tảng vun đắp hôn nhân bền vững

Bên cạnh 9 lời chúc phúc, Kim Ngọc Thủy còn gửi gắm một góc nhìn khác về tình yêu: Hôn nhân bền vững không chỉ được tạo nên từ những điều may mắn, mà còn cần sự vun đắp của cả hai người.

Theo đó, 9 viên kim cương cũng tượng trưng cho 9 giá trị cốt lõi: Thấu Hiểu, Bao Dung, Tôn Trọng, Thủy Chung, Trách Nhiệm, Sẻ Chia, Chân Thành, Lắng Nghe và Kiên Nhẫn.

Nếu những lời chúc phúc đại diện cho điều các cặp đôi mong đợi ở tương lai, thì 9 giá trị này nhắc nhớ về những điều cần thực hành trong cuộc sống thường ngày. Đó có thể là sự kiên nhẫn trước những khác biệt, tinh thần sẻ chia khi đối diện khó khăn, hay việc học cách lắng nghe để thấu hiểu người bạn đời.

Qua cách kết nối hai tầng ý nghĩa, Kim Ngọc Thủy mong muốn mỗi sản phẩm nhẫn cưới không chỉ đẹp ở thiết kế, mà còn trở thành lời nhắc về tình yêu và trách nhiệm mà hai người đã lựa chọn dành cho nhau.

Chi tiết chương trình 999 (diễn ra từ ngày 14 - 22/11/2026)

Để hiện thực hóa thông điệp trên, chương trình 999 duy nhất tại Kim Ngọc Thuỷ diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 14/11 đến hết ngày 22/11/2026.

Trong thời gian này, khách hàng đặt mua một cặp nhẫn cưới thuộc chương trình sẽ được tặng 9 viên kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm (kim cương Lab-Grown) để gắn trên nhẫn, mỗi viên có kích thước dưới 3 ly.

Chương trình áp dụng cho bộ sưu tập Cửu Phúc Se Duyên, đồng thời mang đến lựa chọn từ hơn 1.500 mẫu nhẫn cưới đang được trưng bày tại hệ thống cửa hàng Kim Ngọc Thủy.

Lưu ý:

- Chương trình áp dụng cho dòng sản phẩm Nhẫn Cưới (1 Cặp)

- Không áp dụng cộng dồn/chung với các chương trình ưu đãi, giảm giá khác.

- Không áp dụng trong trường hợp đổi sản phẩm.

- Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

- Chương trình áp dụng cho các đơn hàng đặt từ ngày 14/11 - 22/11/2026.

- Không áp dụng đơn đặt gắn ghép chung với Kim Cương Thiên Nhiên / đá Moissanite.

Thông qua chương trình 999, Kim Ngọc Thủy chọn cách gắn một ưu đãi mua sắm với những thông điệp về đời sống hôn nhân. Bởi sau ngày cưới, điều ở lại không chỉ là chiếc nhẫn trên tay, mà còn là những lời hứa, sự đồng hành và những giá trị được hai người cùng gìn giữ qua năm tháng.

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