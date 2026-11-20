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Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 20 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 20 - 22/11/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 20 - 22/11/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Hoàng Diệu (Đ/C 5 đến ngã ba Hoàng Diệu - Trần Nhật Duật), Hải Thượng (ngã ba Hoàng Diệu - Hải Thượng đến hẻm 67 Hải Thượng), Phạm Ngọc Thạch, Thi Sách (Đ/C 1 đến 15), Bệnh Viện Tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/11/2026 đến 15:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thi Sách, Ngô Quyền (ngã ba Kim Đồng - Ngô Quyền đến đầu Mai Hắc Đế), Mai Hắc Đế, Lê Thánh Tôn, Khoa Lọc Máu Bệnh Viện Đa Khoa Lâm Đồng, Công Ty Dược Ladophar.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 14:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Lê Hồng Phong, Huỳnh Thúc Kháng, Đoàn Thị Điểm, TT Hành Chính Lâm Đồng, Nhà Khách Tỉnh Uỷ, Viện Vaccin, KS Sammy.

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 22/11/2026 đến 14:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Khu vực từ trụ 478/101/105/32/42/0 vào hướng Thôn 9 Tân Lạc, Xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030280150 - 478/101/8/1 Lộc Nga - Mã trạm – tên trạm: 030280166 - 478/101/82A Tân Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030280165 - 478/101/83/12 Tân Lạc - Mã trạm – tên trạm: 030280182 - 478/101/91/10/3 Tân Lạc - Mã trạm – tên trạm: 030280176 - 478/101/122A Tân Lạc

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: - Các thôn Suối Thông A, Suối Thông B, Thôn 1, Thôn 2, KamButte và một phần các thôn Suối Thông C, Nghĩa Lập 3 thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: Khu vực Đinh Trang Hòa 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 15:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: - Mất điện một phần thôn Bình An xã Đạ Huoai 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Thôn 8,9 và thôn Ton KLong xã Đạ Teh 2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ thôn Ton KLong xã Đạ Teh 2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đạ Teh và toàn bộ xã Đạ Teh 3

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/11/2026 đến 11:30:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đạ Tẻh 3 - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/11/2026 đến 11:30:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Cát An xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Công ty cổ phần Itasco - Lâm Đồng, Thôn 9, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn BLá 1, Xã Bảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH:Lữ Đoàn 293-Bộ Tư Lệnh Công Binh - 477/183/1 Thôn 5 BLá, Xã Bảo Lâm 4, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố 19, Phường 2 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Cty TNHH 26/3 - 477/188 Thôn 1 BLá, Xã Bảo Lâm 4, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 10:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn BLá 1, Xã Bảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Công ty Cổ Phần Thành Gia An - 477/262/2 Thôn 1 Lộc Bảo, Xã Bảo Lâm 5, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn BLá 1, Xã Bảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lang Biang





KHU VỰC: Đa Chais - Xã Lạc Dương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đăng Lèn, Phường Lang Biang - Đà Lạt

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/11/2026 đến 17:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 22/11/2026.