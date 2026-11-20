Xe máy điện Yadea Velax P pin Li-ion đi gần 200km/sạc, nhiều tính năng





Xe máy điện Yadea Velax P

Theo thông tin sản phẩm, xe máy điện Yadea Velax P là hệ thống động cơ TTFAR Hub Motor do Yadea phát triển. Động cơ có công suất định mức 2.000W và công suất cực đại 3.050W, tương đương khoảng 4,1 mã lực ở mức công suất cao nhất.

Mô-men xoắn định mức được công bố ở mức 31,6 Nm. Với cấu hình này, Velax P hướng đến nhu cầu đi lại thường xuyên trong đô thị, đồng thời đáp ứng những hành trình cần duy trì tốc độ cao hơn so với các mẫu xe điện công suất thấp.

Theo nhà sản xuất, tốc độ tối đa của Yadea Velax P đạt 68 km/h. Đây là thông số người mua cần đặc biệt lưu ý bởi Velax P không thuộc nhóm xe gắn máy điện có tốc độ thiết kế tối đa 50 km/h.

Bên cạnh động cơ, Yadea còn trang bị cho mẫu xe bộ vành hợp kim nhôm đường kính 14 inch ở cả hai bánh. Lốp trước có kích thước 90/90-14, trong khi lốp sau là 100/90-14, sử dụng thiết kế không săm.

Một pin đi 96 km, lắp thêm pin thứ hai đạt tối đa 192 km

Cấu hình bánh xe này hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành và độ ổn định khi di chuyển. Tuy nhiên, cảm giác lái thực tế còn phụ thuộc vào hệ thống treo, tải trọng và điều kiện mặt đường.

Về an toàn, Velax P sử dụng phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, kết hợp hệ thống phanh CBS. CBS hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa hai bánh theo thiết kế của hệ thống giúp quá trình giảm tốc cân bằng hơn trong những tình huống sử dụng thông thường.

Khả năng nâng cấp pin là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của Yadea Velax P. Theo cấu hình tiêu chuẩn, xe được trang bị một bộ pin lithium 72 V/30 Ah.

Quy đổi theo điện áp và dung lượng danh định, bộ pin có mức năng lượng khoảng 2,16 kWh. Với một pin, Velax P có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 96 km theo công bố của nhà sản xuất.

Xe máy điện Yadea Velax P được thiết kế sẵn vị trí lắp thêm bộ pin thứ hai.

Trong điều kiện sử dụng hỗn hợp, quãng đường được giới thiệu ở mức khoảng 80km. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần tính đến lượng pin dự phòng thay vì sử dụng hết toàn bộ dung lượng.

Đáng chú ý, xe máy điện Yadea Velax P được thiết kế sẵn vị trí lắp thêm bộ pin thứ hai.

Khi nâng cấp lên hai pin có cùng thông số 72 V/30 Ah, tổng dung lượng đạt 72 V/60 Ah, tương đương khoảng 4,32 kWh năng lượng danh định.

Theo thông tin giới thiệu, cấu hình pin kép cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 190–192km sau mỗi lần sạc đầy. Trong điều kiện hỗn hợp, quãng đường hoạt động được công bố ở mức khoảng 160km.

Đặc biệt, mức 192 km là phạm vi hoạt động tối đa với hai pin, không phải khả năng di chuyển của phiên bản một pin có giá đề xuất 33,99 triệu đồng. Thông tin được cung cấp hiện chưa nêu mức giá bán lẻ riêng của bộ pin bổ sung.

Ngoài động cơ và hệ thống pin, Yadea Velax P còn được trang bị nhiều tiện ích hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày. Một trong những điểm đáng chú ý là khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 25 lít.

Cốp 25 lít, công nghệ AIGO PRO và khả năng kết nối điện thoại

Không gian chứa đồ rộng là lợi thế đối với người thường xuyên mang theo áo mưa, vật dụng cá nhân hoặc những món đồ nhỏ khi di chuyển trong thành phố.

Về công nghệ, Velax P được tích hợp hệ sinh thái thông minh AIGO PRO. Hệ thống này hỗ trợ nhiều tính năng kết nối giữa xe và điện thoại, giúp người sử dụng quản lý phương tiện thuận tiện hơn.

Trong đó, tính năng Phone as a Key (PaaK) cho phép mở khóa xe thông qua kết nối Bluetooth hoặc ứng dụng điện thoại tương thích.

Bên cạnh đó, xe được trang bị chức năng định vị GPS, hỗ trợ theo dõi vị trí phương tiện. Tính năng cảnh báo chống trộm cũng được tích hợp nhằm giúp chủ xe nhận biết những dấu hiệu bất thường.

Một tiện ích khác là hàng rào điện tử cho phép thiết lập khu vực giám sát phương tiện theo khả năng của ứng dụng. Khi xe di chuyển ra ngoài phạm vi được cài đặt, hệ thống có thể đưa ra cảnh báo theo điều kiện kết nối và thiết lập tương ứng.

Yadea Velax P có sẵn tính năng phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng và sạc cho pin trong quá trình sử dụng xe.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của các tính năng định vị và cảnh báo còn phụ thuộc vào điều kiện kết nối, thiết bị di động và cách thiết lập tài khoản sử dụng.

Yadea Velax P cũng sở hữu màn hình VA, phục vụ việc hiển thị các thông tin cần thiết trong quá trình vận hành.

Giá xe máy điện Yadea Velax P gần 34 triệu đồng, đắt ngang Vision có nên mua?

Ở mức giá gần 34 triệu đồng, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả nhiều hơn để sở hữu động cơ mạnh, khoang chứa đồ lớn và các tiện ích thông minh.

Nếu thích công nghệ hiện đại (mở khóa bằng điện thoại, định vị GPS), dáng xe thể thao cá tính, thường di chuyển trong phố với cự ly cố định và có chỗ sạc xe thuận tiện ở nhà hoặc chung cư thì có thể lựa chọn xe máy điện Yadea Velax P.

Còn nếu cần một phương tiện "ăn chắc mặc bền", đi xa không giới hạn thời gian sạc pin, dễ dàng tiếp nhiên liệu ở bất cứ đâu, tính thanh khoản (bán lại giữ giá) cao và không muốn bận tâm về việc chai pin sau vài năm sử dụng thì chọn xe ga Honda Vision.

Dù vậy, người mua vẫn cần cân nhắc nhu cầu sử dụng thực tế. Nếu chủ yếu di chuyển quãng đường ngắn trong thành phố, cấu hình một pin có thể đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.