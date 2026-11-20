Đạt tới 21 giờ sáng màn hình liên tục trong bài kiểm tra thực tế

Thay vì phải sạc pin mỗi tối như phần lớn smartphone hiện nay, viên pin 7.500 mAh giúp HONOR X6e duy trì hoạt động từ 2 đến 3 ngày với các tác vụ sử dụng hỗn hợp cơ bản. Trong bài kiểm tra thời lượng pin chuẩn PC Mark thực tế, thiết bị ghi nhận mức sáng màn hình liên tục lên tới 21 giờ.

Con số này cho phép người dùng thoải mái nghe gọi, nhắn tin, lướt mạng xã hội, xem video trực tuyến hoặc tra cứu tài liệu cả ngày mà không cần mang theo sạc dự phòng. Với những ai cần một chiếc máy phụ phát Wi-Fi hoặc xử lý công việc cường độ cao, HONOR X6e đáp ứng tốt yêu cầu duy trì kết nối bền bỉ.

Ảnh HONOR X6e đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Sạc nhanh 45 W kèm sẵn củ sạc trong hộp

Đi kèm viên pin dung lượng lớn là công nghệ sạc nhanh HONOR SuperCharge công suất 45 W. Trang bị này giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy năng lượng, khắc phục nhược điểm sạc chậm thường gặp trên các dòng máy pin lớn ở tầm giá phổ thông.

Đáng chú ý, nhà sản xuất vẫn trang bị sẵn củ sạc nhanh 45 W và cáp sạc ngay bên trong hộp máy. Người dùng có thể sử dụng tối đa tốc độ sạc ngay khi mở hộp mà không tốn thêm chi phí mua phụ kiện rời.

Ảnh HONOR X6e đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Tối ưu điện năng với màn hình 120 Hz và chip Helio G81 Ultra

Bên cạnh dung lượng pin lớn, thời gian sử dụng trên HONOR X6e còn được tối ưu nhờ cấu hình phần cứng cân bằng. Máy trang bị chip MediaTek Helio G81 Ultra 8 nhân, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 256 GB, hướng đến sự ổn định và tiết kiệm năng lượng trong các tác vụ hằng ngày.

Mặt trước là màn hình TFT LCD 6,61 inch hỗ trợ tần số quét 120 Hz cùng công nghệ điều chỉnh độ sáng tự động, vừa đảm bảo thao tác vuốt chạm mượt mà vừa kiểm soát mức tiêu thụ điện năng hiệu quả.

Giá bán và chính sách hậu mãi tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, HONOR X6e phiên bản 4 GB/256 GB (hai tùy chọn màu Đen và Vàng) đang có giá bán chính thức 6.990.000 đồng tại Thế Giới Di Động. Khi chọn mua sản phẩm, khách hàng nhận thêm quà tặng trị giá 40.000 đồng cùng chính sách bảo hành 18 tháng và 1 đổi 1 trong 100 ngày.

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