Vừa nhận nhà đã vội bán để mua vàng, vợ chồng trẻ rơi vào cảnh thuê trọ và cãi vã GĐXH - Hơn chục năm chắt chiu, vợ chồng chị Cúc mới mua được căn hộ 90m2, chưa kịp dọn vào ở, chị đã thuyết phục chồng bán nhà để dồn tiền mua vàng. Chị không ngờ khoản đầu tư ấy khiến gia đình đối diện nguy cơ mất cả tỷ, vợ chồng lại liên tục chìm trong những cuộc cãi vã.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,07%, hiện ở mức 103,93 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, so với đồng USD, đồng AUD giảm 0,7% sau số liệu việc làm suy yếu và tỷ lệ thất nghiệp tại Australia tăng lên mức cao nhất trong 5 năm, đồng bảng Anh cũng giảm 0,4% khi dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang đồng bạc xanh. Trong khi đó, đồng USD tăng 0,2% so với yên Nhật, lên 159,615 yên/USD, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 103,93 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR tăng nhẹ.

Đồng USD tiếp tục tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu và nhà đầu tư giảm hứng thú với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đà tăng của đồng bạc xanh còn được hỗ trợ bởi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo và những tín hiệu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), làm gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng USD có thể cần thêm động lực mới để duy trì đà tăng mạnh.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 20/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 10 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.646 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ chiều bán ra so với phiên hôm qua, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.878 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 20/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 20/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 20/11/2026.

Tỷ giá USD tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,530-25,940 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.522-25.967 đồng/USD, đã tăng 42 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,560-25,940 đồng/USD, đã tăng 20 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Hôm nay 20/11, khảo sát tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng tại thời điểm 9h12 phút cho thấy giá Đô la Mỹ không thay đổi so với phiên hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.023 đồng và bán ra là 26.123 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 20/11, tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,529.42-28,981.72 đồng/EUR, đã tăng 9 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.703-29.013 đồng/EUR, đã tăng 17 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,692-29,076 đồng/EUR, đã tăng 9 đồng chiều mua vào và tăng 12 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 155.45-166.16 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên đã tăng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 156,76-166,76 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 157.15-166.99 đồng, tăng bật so với phiên hôm qua.

Lưu ý những gì khi mua USD lúc này?

Ngày 20/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh tiếp tục tăng vọt. Tại thị trường trong nước, giá USD ghi nhận tăng nhẹ tại khối khối ngân hàng, tuy nhiên tại thị trường chợ đen USD tiếp tục chững giá sau.

Đồng USD củng cố sức mạnh, tác động mạnh đến các đồng tiền chủ chốt trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, giá USD chưa biến động quá mạnh, thậm chí có nhiều diễn biến trái chiều so với diễn biến thị trường thế giới. Động thái này cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng chưa chắc tỷ giá trong nước cũng tăng và ngược lại. Người mua nên cân nhắc kỹ, tránh vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì những biến động nhất thời.

Với những người cần mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, điều quan trọng là xác định rõ số tiền cần dùng và thời điểm cần sử dụng. Nếu chưa cần đến toàn bộ số ngoại tệ, có thể chia thành nhiều đợt mua để hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Ngoài ra, nên tham khảo giá bán USD tại một số ngân hàng để chọn được mức giá phù hợp.

Còn với những người mua USD với kỳ vọng kiếm lời, cần thận trọng hơn trước khi xuống tiền. Bởi nếu mua vào khi tỷ giá đang ở mức cao nhưng giá không tiếp tục tăng, khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.