Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá xe Honda Future tại đại lý giảm mạnh, xe số cao cấp thiết kế sang trọng, siêu tiết kiệm xăng GĐXH - Giá xe Honda Future đang được giảm ở mức giá rất hấp dẫn, một trong những lựa chọn công nghệ được yêu thích những tháng cuối năm.

Xe số 110cc thiết kế ấn tượng chất hơn Future

Zanella ZB110

Thị trường xe số phổ thông tại Argentina vừa chứng kiến một bước chuyển mình mạnh mẽ khi thương hiệu nổi tiếng Zanella chính thức tái ra mắt dòng sản phẩm Zanella ZB110 hoàn toàn mới. Mẫu xe mệnh danh là "con bò sữa" này đã dẫn đầu doanh số trong phân khúc, giờ đây đã được lột xác toàn diện để tạo ra sức hút và bản sắc riêng biệt. Sự thay đổi bước ngoặt này phần lớn xuất phát từ việc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn mới bắt buộc như hệ thống phanh CBS, thúc đẩy nhà sản xuất đại tu toàn bộ dải sản phẩm nhằm gia tăng giá trị, sự thoải mái và nâng tầm công nghệ.

Về mặt thiết kế, phiên bản Full gây ấn tượng mạnh với hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng công nghệ LED, nổi bật với phần đầu xe tái thiết kế sắc sảo gợi liên tưởng đến các dòng mô tô địa hình cỡ lớn của BMW với cụm đèn pha hình chữ X đặc trưng, trong khi phiên bản ZB110 ST tiêu chuẩn cũng có phần mặt nạ trước hiện đại hơn.





Cả hai phiên bản của Zanella ZB110 mới đều mang trên mình bộ tem đồ họa hoàn toàn mới

Cả hai phiên bản của Zanella ZB110 mới đều mang trên mình bộ tem đồ họa hoàn toàn mới, kết hợp cùng phối màu xám đậm thời thượng và các tùy chọn màu sơn đa dạng, được bảo vệ kỹ lưỡng bằng lớp phủ chống tia UV cao cấp Glasurit giúp duy trì độ bền màu, độ bóng và tính thẩm mỹ theo thời gian.

Trang bị tiện nghi trên dòng xe mới này được chăm chút

Trang bị tiện nghi trên dòng xe mới này được chăm chút tỉ mỉ với yên xe bọc chất liệu mút hoạt tính memory foam cao cấp, có khả năng tự điều chỉnh theo vóc dáng người lái nhằm giảm thiểu áp lực tối đa, kết hợp cùng cốp chứa đồ rộng rãi dưới yên và ngăn để đồ nhỏ tiện lợi tích hợp sẵn trên xe.





Cả hai phiên bản thuộc dòng động cơ 110cc của Zanella ZB đều được trang bị sẵn cổng sạc USB-A,

Nhằm bắt kịp xu hướng công nghệ kết nối di động hiện đại, cả hai phiên bản thuộc dòng động cơ 110cc của Zanella ZB đều được trang bị sẵn cổng sạc USB-A, kết hợp cổng USB-C với bộ chuyển đổi có đèn nền tiện dụng, giúp người dùng dễ dàng sạc các thiết bị di động trong suốt hành trình di chuyển.

Zanella đã được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại,

Trong khi Honda Future, Wave Alpha và RSX vẫn sử dụng bảng đồng hồ analog truyền thống thì trên phiên bản cao cấp ZB110 Full, mẫu xe số của Zanella đã được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại, sắc nét, cung cấp đầy đủ các thông số vận hành cần thiết, đồng thời phiên bản này cũng sở hữu bộ mâm đúc hợp kim màu đen thiết kế mới thể thao và trẻ trung hơn so với bản tiêu chuẩn ST.





Zanella ZB110 sử dụng hệ thống giảm xóc trước dạng phuộc ống lồng thủy lực

Về cấu trúc khung gầm và hệ thống treo, Zanella ZB110 sử dụng hệ thống giảm xóc trước dạng phuộc ống lồng thủy lực, kết hợp cùng hệ thống giảm xóc sau là cụm lò xo trụ đôi thủy lực chịu lực tốt, mang lại sự êm ái ổn định khi vận hành trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Trang bị an toàn của Zanella ZB110 nổi bật với hệ thống phanh kết hợp CBS tiên tiến

Trang bị an toàn của Zanella ZB110 nổi bật với hệ thống phanh kết hợp CBS tiên tiến, hỗ trợ phân bổ lực phanh an toàn giữa bánh trước sử dụng phanh đĩa thủy lực và bánh sau sử dụng phanh tang trống truyền thống, đảm bảo hiệu suất dừng xe tối ưu trong mọi tình huống giao thông.





Sức mạnh của Zanella ZB110 tới từ khối động cơ 4 thì dung tích 107cc

Sức mạnh của Zanella ZB110 tới từ khối động cơ 4 thì dung tích 107cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa khoảng 6,7 mã lực tại 8.500 vòng phút và mô-men xoắn cực đại 7,5 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 4 cấp.

Giá xe số 110cc Zanella ZB110

Mức giá niêm yết chính thức của Zanella ZB110 tại thị trường Argentina cho phiên bản tiêu chuẩn ST là 1.836.822 peso (khoảng 30,5 triệu đồng) và phiên bản cao cấp ZB110 Full là 2.246.337 peso (khoảng 37,3 triệu đồng), đi kèm chính sách bảo hành chính hãng 12 tháng hoặc 10.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Mức giá của Zanella ZB110 tuy cao hơn Honda Wave Alpha và RSX, thậm chí ngang tầm Future tại Việt Nam, nhưng là khá cạnh tranh nếu so với mặt bằng chung các mẫu xe cùng phân khúc đang có mặt ở Argentina.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.



