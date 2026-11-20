Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm.

Theo bảng giá Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật lúc 8h36 tại TPHCM, vàng miếng SJC loại 1 lượngđược niêm yết ở mức 131,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra. Cuối ngày 19/11, giá mua và bán lần lượt là 133,2 triệu và 136,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ có giá 130 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra, tương đương 13–13,4 triệu đồng/chỉ. So với mức chốt 132–136 triệu đồng/lượng hôm qua, giá nhẫn giảm 2 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều. Chênh lệch mua – bán giữ ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tới 8h54' ngày 20/11, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 129,2-134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm thêm 2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với mức niêm yết vào đầu phiên. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán được nới rộng lên mức 5 triệu đồng mỗi lượng thay vì mức 3 triệu đồng/lượng như trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng rẻ hơn 2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và không thay đổi ở chiều bán so với mức niêm yết vào đầu giờ sáng nay, niêm yết ở mức 128-134 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch mua - bán cũng được điều chỉnh lên mức 6 triệu đồng mỗi lượng thay vì mức 4 triệu đồng/lượng lúc đầu phiên. Tính từ sáng đến nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đã giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đầu phiên hôm nay được điều chỉnh xuống mức 129,8-133,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên giao dịch hôm nay cũng hạ 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 129,8-133,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Theo bảng giá Kitco hiển thị lúc 8h29 ngày 20/11 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay ở mức 3.575,70 USD/ounce ở chiều mua, giảm 48,50 USD/ounce (1,34%) theo bảng giá này. Giá chào bán ở mức 3.577,70 USD/ounce. Mức thấp nhất Kitco ghi nhận trong phiên tính đến thời điểm đó là 3.575,10 USD/ounce.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 14/11 đạt 203.000 đơn, đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ. Con số này cao hơn mức dự báo 197.000 đơn của các nhà kinh tế. Số liệu của tuần trước đó được điều chỉnh lên 202.000 đơn.

Sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng giao ngay tiếp tục đi xuống.

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 22h29 ngày 19/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.695,5 USD/ounce, giảm 28,6 USD/ounce, tương đương 0,77% so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch, giá vàng dao động từ 3.693,1 đến 3.759,1 USD/ounce. Như vậy, giá kim loại quý đã giảm hơn 63 USD/ounce so với mức cao nhất trong ngày.