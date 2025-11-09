Kỳ tích giữa bão tố: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hơn 40 giờ trên biển trở về bình an

Khoảng 20h40 tối 8/11, tàu An Vĩnh đã đưa anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi) trú thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn vào bờ an toàn. Hiện 2 người này đang được đưa vào trung tâm y tế để thăm khám, theo dõi sức khỏe sau nhiều giờ vật lộn với sóng dữ.

Đưa các nạn nhân lên xe cưu thương.

Khoảng 23h tối 8/11, tàu chở ông Dương Quang Cường (44 tuổi), trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn sẽ vào bờ. Việc họ trở về bình an không chỉ là may mắn, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, dũng cảm và tình người của cộng đồng biển Lý Sơn.

Rất đông người dân chờ đón 3 người con Lý Sơn trở về.

Trước đó, chiều 6/11, tại cầu cảng Lý Sơn, ông Dương Quang Cường nhảy xuống biển do mâu thuẫn gia đình. Lòng dũng cảm và tình người đã trỗi dậy, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi), trú thôn Tây An Hải, và ông Phan Duy Quang không ngần ngại chèo thúng ra cứu. Họ đưa được ông Cường lên thuyền, nhưng sóng dữ đã nhấn chìm cả ba, khiến họ mất liên lạc với bờ.

Các bác sĩ thăm khám các nạn nhân vừa được đưa vào bờ.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đồn Biên phòng Lý Sơn phối hợp chính quyền địa phương huy động tàu Thành Tâm VT0035 do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tham gia tìm kiếm. Khi bão nổi lên tối 6/11, công tác cứu nạn phải tạm dừng. Sáng 7/11, tìm kiếm được nối lại với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội và trực thăng Sư đoàn Phòng không 372.

Anh Lê Văn Sanh được chăm sóc y tế.

Sáng 8/11, tàu hàng Hải Nam 39 cứu được ông Phan Duy Quang. Dù kiệt sức sau hai ngày trôi dạt, ông Quang cung cấp thông tin quan trọng giúp định vị anh Lê Văn Sanh. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tìm thấy anh Sanh, người đã vượt sóng gió suốt ba ngày chỉ bằng đôi bàn tay trần. Ông Dương Quang Cường may mắn được một tàu cá Quảng Trị cứu.

Đồn Biên phòng Lý Sơn hỗ trợ ban đầu cho gia đình người dân bị sóng cuốn vừa trở về.

Anh Đoàn Khắc Anh Duyệt, Trưởng Phòng Quản lý và khai thác cảng, bến Lý Sơn tham gia cứu hộ xúc động kể, khi tìm thấy, anh Lê Văn Sanh không còn áo phao. Đây là một kỳ tích chưa từng thấy, thể hiện sức sống mãnh liệt và quyết tâm trở về với gia đình của ngư dân.