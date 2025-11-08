Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ mới sinh

Phải đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) cho trẻ trong vòng 60 ngày từ khi làm khai sinh

Tại Điều 7 Nghị định 154/2024/NĐ-CP về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên nêu rõ:

- Trường hợp người chưa thành niên đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi thường trú, nơi tạm trú của cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ thì cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thực hiện kê khai, xác nhận ý kiến vào tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

Trường hợp người chưa thành niên đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi thường trú, nơi tạm trú không phải là nơi thường trú, nơi tạm trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ thì cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thực hiện kê khai, xác nhận ý kiến vào tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Trường hợp người chưa thành niên được Tòa án quyết định giao cho cha hoặc mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng thì người được giao chăm sóc, nuôi dưỡng kê khai, xác nhận ý kiến vào tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

- Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên. Trường hợp cha, mẹ của người chưa thành niên có nơi thường trú nhưng không phải nơi đang thực tế sinh sống thì người chưa thành niên được đăng ký thường trú tại nơi thường trú của cha, mẹ.

- Trường hợp cha, mẹ của người chưa thành niên không có cả nơi thường trú, nơi tạm trú thì thực hiện khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

- Trường hợp đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú lần đầu cho người chưa thành niên theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thì cơ quan đăng ký cư trú không phải thực hiện kiểm tra, xác minh điều kiện về tính hợp pháp của chỗ ở và tình trạng cư trú.

Theo quy định nêu trên, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm phải thực hiện đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) cho trẻ trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh.

Cha/mẹ/người giám hộ có thể thực hiện đăng ký cư trú cho trẻ mới sinh bằng hình thức trực tuyến.

Đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) online cho trẻ mới sinh được thực hiện thế nào?

Cha/mẹ/người giám hộ có thể thực hiện đăng ký cư trú cho trẻ mới sinh qua:

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn).

- Ứng dụng VNeID (Ứng dụng Định danh điện tử Quốc gia - Mức 2).

Các bước thực hiện đăng ký cư trú qua Cổng Dịch vụ công hoặc VNeID:

Bước 1: Truy cập và Đăng nhập

Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc mở ứng dụng VNeID.

Đăng nhập bằng tài khoản đã có (cần tài khoản VNeID Mức 2).

Bước 2: Tìm kiếm Thủ tục

Tìm kiếm thủ tục theo từ khóa: "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú" (Mã thủ tục: 2.002621).

Chọn mục Nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 3: Khai thông tin và Đính kèm hồ sơ

Cha/me/người giám hộ sẽ lần lượt khai báo các thông tin cần thiết và tải lên (đính kèm) bản điện tử (file ảnh chụp hoặc scan) của các giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu).

- Bản sao giấy chứng sinh (hoặc giấy tờ thay thế).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của cha mẹ (nếu có).

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 - ghi rõ ý kiến đồng ý của chủ hộ nếu không phải là chủ sở hữu chỗ ở).

- Các giấy tờ khác (tùy theo từng địa phương và trường hợp cụ thể).

Lưu ý: Việc đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh được quy định là miễn lệ phí theo quy định hiện hành.

Bước 4: Hoàn tất và theo dõi kết quả

Sau khi kê khai và đính kèm đủ hồ sơ, chọn Gửi hồ sơ.

Hệ thống sẽ trả về mã hồ sơ để tra cứu và theo dõi tình trạng giải quyết.

Thời gian giải quyết liên thông thường là 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Khi đăng ký, hãy chắc chắn chọn đúng mục "Khai hộ" (trên VNeID) hoặc điền thông tin vào phần "Đăng ký thường trú cho người khác" và chọn trường hợp: "Con về ở với cha, mẹ" (theo khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú).

Sau khi điền đầy đủ thông tin ở các mục người dân cần kiểm tra lại từng mục để đảm bảo thông tin khai báo đã chính xác.

Nếu hồ sơ hợp lệ và gửi thành công thì hệ thông sẽ gửi mail thông báo cho người đăng ký.

Đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) chậm cho trẻ mới sinh bị xử lý thế nào?

Theo Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, quy định về mức phạt vi phạm đăng ký và quản lý cư trú như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú;

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

- Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Theo quy định nêu trên, cha/mẹ/người giám hộ đăng ký cư trú chậm cho trẻ mới sinh có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

