Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) khiến một chiếc ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Điều kỳ diệu là tài xế của chiếc xe bị "vò nát" vẫn tự thoát ra khỏi xe mà không hề bị thương tích nghiêm trọng.
Ngày 8/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày tại Km 277+400, Quốc lộ 1A (phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).
Thời điểm trên, một xe ô tô tải mang biển số Lào (U2-8357) đang dừng và ra tín hiệu rẽ trái. Phía sau, ô tô con mang biển số 35C-164.XX đã giảm tốc độ nhường đường.
Tài xế xe con chèo ra khỏi phương tiện đã biến dạng mà không gặp phải thương tích nào nghiêm trọng.
Tuy nhiên, chiếc xe đầu kéo biển số 36C-200.09 kéo theo sơmi rơ-moóc biển số 36RM-025.65 di chuyển cùng chiều từ phía sau đi tới đã không giữ khoảng cách an toàn, tông thẳng vào xe con. Cú va chạm mạnh đẩy chiếc xe con về phía trước, tiếp tục va chạm vào phần đuôi bên phải của xe tải Lào.
Hậu quả của vụ tai nạn khiến xe ô tô con hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn. Cabin xe bị bóp méo, toàn bộ phần đầu và đuôi xe biến thành đống sắt vụn. Dù vậy, từ hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy, sau va chạm, tài xế xe ô tô con vẫn có thể tự thoát ra khỏi cabin mà không gặp bất cứ thương tích nào nghiêm trọng.
Vụ tai nạn may mắn không có thiệt hại về người, hiện nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn được lực lượng chức năng xác định là do lái xe ô tô đầu kéo không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.
Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Càng sống tốt, tiền càng tự tìm đếnĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường phát tài muộn, càng tích lũy phúc đức càng giàu sang bền vững.
Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, mỗi công dân cần nắm rõ những điều nàyĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là thủ tục hành chính mà công dân thực hiện để thông báo nơi ở của mình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
Những con giáp nữ dịu dàng khiến ai cũng muốn ở bênĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Ở những con giáp nữ này có một năng lượng ấm áp, khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy dễ chịu, tin tưởng và muốn lại gần hơn.
Khoảnh khắc xe tải tông trúng hàng loạt phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Thái NguyênĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Chiều 11/7, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến ít nhất 6 phương tiện bị hư hỏng, giao thông ùn tắc kéo dài.
Trở về sau 'chạy bão', người dân thất thần với cảnh trước mắtĐời sống - 22 giờ trước
Sau khi bão số 13 (Kalmaegi) đi qua, người dân ven biển Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) trở về nhà trong nước mắt. Cả khu dân cư ven biển tan hoang, nhiều ngôi nhà và hàng quán bị triều cường đánh sập, tài sản trôi theo sóng chỉ sau một đêm.
Hình ảnh Gia Lai, Đắk Lắk ngổn ngang sau bão số 13Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi bão số 13 càn quét, nhiều nhà dân, hàng quán, cây xanh tại Gia Lai, Đắk Lắk bị bật gốc, hư hỏng nặng.
Ngày sinh Âm lịch của người mạnh mẽ: Càng trong nghịch cảnh càng vươn lên tỏa sáng rực rỡĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch này giống như cây mọc trên đất khô cằn, càng bị thử thách, họ càng vững chãi, rễ càng sâu và tán càng rộng.
Hàng triệu người nên biết mức phạt mới nhất về trật tự công cộng, nặng nhất có thể đến 40 triệu đồng và phải xin lỗi công khaiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là các mức xử phạt liên quan đến quy định về trật tự công cộng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025.
Kỷ luật thép: Chìa khóa vàng giúp 4 con giáp này vươn tới đỉnh cao danh vọngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bốn con giáp dưới đây là điển hình cho mẫu người sống kỷ luật, nghiêm khắc với bản thân để không ngừng tiến bộ, vươn tới đỉnh cao danh vọng.
Số vận tướng người cằm chẻ: Sở hữu một kì tài vô cùng đặc biệt, vận mệnh tươi sáng bất ngờĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo nhân tướng học, người cằm chẻ là người có óc sáng tạo, thông minh, quý tướng sang hiền, luôn gặp may mắn... Tuy nhiên ở mỗi giới tính cằm chẻ nam hay cằm chẻ nữ lại có sự khác nhau.
Tháng sinh Âm lịch là 'con cưng của Thần Tài': Càng già càng giàu, phúc lộc bền lâuĐời sống
GĐXH - Người sinh vào những tháng Âm lịch cát tường này thường gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, hậu vận sung túc, phúc khí lan tỏa cả gia đình.