Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'

Ngày 8/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày tại Km 277+400, Quốc lộ 1A (phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Thời điểm trên, một xe ô tô tải mang biển số Lào (U2-8357) đang dừng và ra tín hiệu rẽ trái. Phía sau, ô tô con mang biển số 35C-164.XX đã giảm tốc độ nhường đường.

Tài xế xe con chèo ra khỏi phương tiện đã biến dạng mà không gặp phải thương tích nào nghiêm trọng.

Tuy nhiên, chiếc xe đầu kéo biển số 36C-200.09 kéo theo sơmi rơ-moóc biển số 36RM-025.65 di chuyển cùng chiều từ phía sau đi tới đã không giữ khoảng cách an toàn, tông thẳng vào xe con. Cú va chạm mạnh đẩy chiếc xe con về phía trước, tiếp tục va chạm vào phần đuôi bên phải của xe tải Lào.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến xe ô tô con hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn. Cabin xe bị bóp méo, toàn bộ phần đầu và đuôi xe biến thành đống sắt vụn. Dù vậy, từ hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy, sau va chạm, tài xế xe ô tô con vẫn có thể tự thoát ra khỏi cabin mà không gặp bất cứ thương tích nào nghiêm trọng.

Vụ tai nạn may mắn không có thiệt hại về người, hiện nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn được lực lượng chức năng xác định là do lái xe ô tô đầu kéo không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.