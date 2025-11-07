Hình ảnh Gia Lai, Đắk Lắk ngổn ngang sau bão số 13

Tối qua, bão số 13 đã đổ bộ đất liền khu vực Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Sau khi đi sâu vào đất liền, bão số 13 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng sớm nay (7/11), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực hạ Lào, sau đó tan dần.

Do ảnh hưởng của bão từ sáng qua đến sáng sớm nay, mưa lớn xảy ra từ Huế đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến từ 150-280mm, có nơi trên 350mm.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo VTC News, thống kê bước đầu từ các địa phương cho thấy, tính đến 7h ngày 7/11, bão số 13 Kalmaegi khiến 5 người chết (Đắk Lắk 3 người, Gia Lai 2 người), 6 người bị thương, 52 nhà bị sập, 2.593 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 9 tàu bị sóng đánh chìm; tỉnh Gia Lai bị mất điện diện rộng.

Tại Đắk Lắk, khoảng 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, ước tính khoảng 21 tỷ đồng (tỷ lệ thiệt hại khoảng 30%). Một số tuyến giao thông ở xã Ea Kly, Tuy An Nam, Đồng Xuân bị ngập, sạt lở cục bộ. Riêng Kè Bạch Đằng bị sạt lở nghiêm trọng, ước thiệt hại ban đầu khoảng 170 tỷ đồng.

Đây là số liệu thiệt hại ban đầu, các địa phương đang tiếp tục cập nhật.

Dưới đây là hình ảnh đường phố tại Gia Lai ngổn ngang sau khi bão số 13 đổ bộ:

Sau bão số 13, trên khắp các tuyến phố của Quy Nhơn (Gia Lai) cây cối gãy đổ ngổn ngang. Ảnh: VOV

Nhiều hàng quán bị đổ sập hoàn toàn khi bão số 13 càn quét. Ảnh: TPO

Một quán nhậu trên địa bàn phường Quy Nhơn bị gió cuốn bay, chỉ còn trơ lại khung sắt. Ảnh: NLĐO

Cây xanh, biển hiệu bị gió bão giật tung. Ảnh: TTXVN

Nhiều mái tôn bị giật đổ. Ảnh: TTXVN

Trụ đèn giao thông đổ gãy hàng loạt tại nhiều tuyến đường. Ảnh: NLĐO

Tuyến đường Chương Dương tại phường Quy Nhơn ngổn ngang cây xanh đổ. Ảnh: NLĐO

Những mảng tường lớn đổ sập xuống. Ảnh: VOV

Căn nhà nằm trong khu dân cư Phú Mỹ, phường Sông Cầu bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Đặng Dự/Truyền hình Đắk Lắk.

Nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hại. Ảnh: Đặng Dự/Truyền hình Đắk Lắk.

Sức gió lớn của cơn bão số 13 gây ra cảnh tan hoang tại Trường Tiểu học Phú Mỡ (xã Đồng Xuân). Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk

Tại Vũng Chào, phường Sông Cầu, hàng loạt tàu bè của ngư dân bị sóng đánh nát, thân tàu bị vỡ nghiêm trọng. Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk

Nguồn ảnh: TTXVN, TPO, NLĐO, VOV, ZNews.