Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hình ảnh Gia Lai, Đắk Lắk ngổn ngang sau bão số 13

Thứ sáu, 10:55 07/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi bão số 13 càn quét, nhiều nhà dân, hàng quán, cây xanh tại Gia Lai, Đắk Lắk bị bật gốc, hư hỏng nặng.

Tối qua, bão số 13 đã đổ bộ đất liền khu vực Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Sau khi đi sâu vào đất liền, bão số 13 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng sớm nay (7/11), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực hạ Lào, sau đó tan dần.

Do ảnh hưởng của bão từ sáng qua đến sáng sớm nay, mưa lớn xảy ra từ Huế đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến từ 150-280mm, có nơi trên 350mm.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo VTC News, thống kê bước đầu từ các địa phương cho thấy, tính đến 7h ngày 7/11, bão số 13 Kalmaegi khiến 5 người chết (Đắk Lắk 3 người, Gia Lai 2 người), 6 người bị thương, 52 nhà bị sập, 2.593 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 9 tàu bị sóng đánh chìm; tỉnh Gia Lai bị mất điện diện rộng.

Tại Đắk Lắk, khoảng 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, ước tính khoảng 21 tỷ đồng (tỷ lệ thiệt hại khoảng 30%). Một số tuyến giao thông ở xã Ea Kly, Tuy An Nam, Đồng Xuân bị ngập, sạt lở cục bộ. Riêng Kè Bạch Đằng bị sạt lở nghiêm trọng, ước thiệt hại ban đầu khoảng 170 tỷ đồng. 

Đây là số liệu thiệt hại ban đầu, các địa phương đang tiếp tục cập nhật.

Dưới đây là hình ảnh đường phố tại Gia Lai ngổn ngang sau khi bão số 13 đổ bộ:

Hình ảnh Gia Lai ngổn ngang sau bão số 13 - Ảnh 1.

Hình ảnh Gia Lai ngổn ngang sau bão số 13 - Ảnh 2.

Sau bão số 13, trên khắp các tuyến phố của Quy Nhơn (Gia Lai) cây cối gãy đổ ngổn ngang. Ảnh: VOV

Hình ảnh Gia Lai ngổn ngang sau bão số 13 - Ảnh 3.

Nhiều hàng quán bị đổ sập hoàn toàn khi bão số 13 càn quét. Ảnh: TPO

Hình ảnh Gia Lai ngổn ngang sau bão số 13 - Ảnh 4.

Một quán nhậu trên địa bàn phường Quy Nhơn bị gió cuốn bay, chỉ còn trơ lại khung sắt. Ảnh: NLĐO

Hình ảnh Gia Lai ngổn ngang sau bão số 13 - Ảnh 5.

Cây xanh, biển hiệu bị gió bão giật tung. Ảnh: TTXVN

Hình ảnh Gia Lai ngổn ngang sau bão số 13 - Ảnh 6.

Nhiều mái tôn bị giật đổ. Ảnh: TTXVN

Hình ảnh Gia Lai ngổn ngang sau bão số 13 - Ảnh 7.

Trụ đèn giao thông đổ gãy hàng loạt tại nhiều tuyến đường. Ảnh: NLĐO

Hình ảnh Gia Lai ngổn ngang sau bão số 13 - Ảnh 8.

Tuyến đường Chương Dương tại phường Quy Nhơn ngổn ngang cây xanh đổ. Ảnh: NLĐO

Hình ảnh Gia Lai ngổn ngang sau bão số 13 - Ảnh 9.

Những mảng tường lớn đổ sập xuống. Ảnh: VOV

Hình ảnh Gia Lai, Đắk Lắk ngổn ngang sau bão số 13 - Ảnh 10.

Căn nhà nằm trong khu dân cư Phú Mỹ, phường Sông Cầu bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Đặng Dự/Truyền hình Đắk Lắk.

Hình ảnh Gia Lai, Đắk Lắk ngổn ngang sau bão số 13 - Ảnh 11.

Nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hại. Ảnh: Đặng Dự/Truyền hình Đắk Lắk.

Hình ảnh Gia Lai, Đắk Lắk ngổn ngang sau bão số 13 - Ảnh 12.

Sức gió lớn của cơn bão số 13 gây ra cảnh tan hoang tại Trường Tiểu học Phú Mỡ (xã Đồng Xuân). Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk

Hình ảnh Gia Lai, Đắk Lắk ngổn ngang sau bão số 13 - Ảnh 13.

Tại Vũng Chào, phường Sông Cầu, hàng loạt tàu bè của ngư dân bị sóng đánh nát, thân tàu bị vỡ nghiêm trọng. Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk

 Nguồn ảnh: TTXVN, TPO, NLĐO, VOV, ZNews.

Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Trung Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Trung Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 nhiều nơi khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất, mực nước trên các sông lên mức trên BĐ2, BĐ3.

Bão số 13 Kalmaegi quần thảo Đắk Lắk, Gia Lai: Nhà sập, ngập khắp nơi, nhiều người cầu cứuBão số 13 Kalmaegi quần thảo Đắk Lắk, Gia Lai: Nhà sập, ngập khắp nơi, nhiều người cầu cứu

Mưa lớn, gió giật dữ dội, nhiều khu vực ở phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) chìm trong biển nước khiến người dân lên mạng kêu cứu.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật trên cấp 17 áp sát đất liền, khu vực nào miền Trung bị ảnh hưởng nhất?

Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật trên cấp 17 áp sát đất liền, khu vực nào miền Trung bị ảnh hưởng nhất?

Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Trung Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13

Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Trung Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13

Bão số 13 Kalmaegi quần thảo Đắk Lắk, Gia Lai: Nhà sập, ngập khắp nơi, nhiều người cầu cứu

Bão số 13 Kalmaegi quần thảo Đắk Lắk, Gia Lai: Nhà sập, ngập khắp nơi, nhiều người cầu cứu

Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật cấp 15 quần thảo đất liền, dự báo thời điểm nguy hiểm nhất

Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật cấp 15 quần thảo đất liền, dự báo thời điểm nguy hiểm nhất

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão

Cùng chuyên mục

Ngày sinh Âm lịch của người mạnh mẽ: Càng trong nghịch cảnh càng vươn lên tỏa sáng rực rỡ

Ngày sinh Âm lịch của người mạnh mẽ: Càng trong nghịch cảnh càng vươn lên tỏa sáng rực rỡ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch này giống như cây mọc trên đất khô cằn, càng bị thử thách, họ càng vững chãi, rễ càng sâu và tán càng rộng.

Hàng triệu người nên biết mức phạt mới nhất về trật tự công cộng, nặng nhất có thể đến 40 triệu đồng và phải xin lỗi công khai

Hàng triệu người nên biết mức phạt mới nhất về trật tự công cộng, nặng nhất có thể đến 40 triệu đồng và phải xin lỗi công khai

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các mức xử phạt liên quan đến quy định về trật tự công cộng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025.

Kỷ luật thép: Chìa khóa vàng giúp 4 con giáp này vươn tới đỉnh cao danh vọng

Kỷ luật thép: Chìa khóa vàng giúp 4 con giáp này vươn tới đỉnh cao danh vọng

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Bốn con giáp dưới đây là điển hình cho mẫu người sống kỷ luật, nghiêm khắc với bản thân để không ngừng tiến bộ, vươn tới đỉnh cao danh vọng.

Số vận tướng người cằm chẻ: Sở hữu một kì tài vô cùng đặc biệt, vận mệnh tươi sáng bất ngờ

Số vận tướng người cằm chẻ: Sở hữu một kì tài vô cùng đặc biệt, vận mệnh tươi sáng bất ngờ

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Theo nhân tướng học, người cằm chẻ là người có óc sáng tạo, thông minh, quý tướng sang hiền, luôn gặp may mắn... Tuy nhiên ở mỗi giới tính cằm chẻ nam hay cằm chẻ nữ lại có sự khác nhau.

6 vị trí nốt ruồi 'quý tướng' mang lại may mắn, tài vận sung túc cho đàn ông

6 vị trí nốt ruồi 'quý tướng' mang lại may mắn, tài vận sung túc cho đàn ông

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Với đàn ông, nếu sở hữu 6 nốt ruồi "quý tướng" dưới đây, cuộc đời thường may mắn, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc dồi dào, làm gì cũng dễ thành công.

Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật trên cấp 17 áp sát đất liền, khu vực nào miền Trung bị ảnh hưởng nhất?

Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật trên cấp 17 áp sát đất liền, khu vực nào miền Trung bị ảnh hưởng nhất?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 13 Kalmaegi giật trên cấp 17 áp sát đất liền Trung Bộ. Dự báo sẽ gây mưa lớn diện rộng cho khu vực này trong nhiều ngày tới.

Tháng sinh Âm lịch là 'con cưng của Thần Tài': Càng già càng giàu, phúc lộc bền lâu

Tháng sinh Âm lịch là 'con cưng của Thần Tài': Càng già càng giàu, phúc lộc bền lâu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Người sinh vào những tháng Âm lịch cát tường này thường gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, hậu vận sung túc, phúc khí lan tỏa cả gia đình.

10 mức xử phạt sử dụng tàu bay không người lái sắp áp dụng, vi phạm có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

10 mức xử phạt sử dụng tàu bay không người lái sắp áp dụng, vi phạm có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định các mức xử phạt sử dụng tàu bay không người lái không đúng quy định tại khu vực công cộng. Dưới đây là các quy định cụ thể.

Luôn mang đến sự mới mẻ cho người khác: 4 con giáp càng quen càng thấy thú vị

Luôn mang đến sự mới mẻ cho người khác: 4 con giáp càng quen càng thấy thú vị

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những con giáp này luôn khiến ta bất ngờ bởi cách suy nghĩ và hành động khác biệt. Họ không ngại thử cái mới và luôn mang lại năng lượng tươi mới cho mọi người xung quanh.

Từ 15/12, cưỡng ép con học quá sức cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Từ 15/12, cưỡng ép con học quá sức cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học quá sức có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống khỏe mạnh, bình an khi về già

Ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống khỏe mạnh, bình an khi về già

Đời sống

GĐXH - Người sinh vào 3 ngày Âm lịch này thường có sức khỏe dồi dào, tinh thần an nhiên, tuổi già viên mãn và phúc khí kéo dài.

Luôn mang đến sự mới mẻ cho người khác: 4 con giáp càng quen càng thấy thú vị

Luôn mang đến sự mới mẻ cho người khác: 4 con giáp càng quen càng thấy thú vị

Đời sống
Những con giáp có biến đổi lớn ngay tuần đầu tháng 11, nên biết điều này để nắm cơ hội thu tài lộc về

Những con giáp có biến đổi lớn ngay tuần đầu tháng 11, nên biết điều này để nắm cơ hội thu tài lộc về

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch là 'con cưng của Thần Tài': Càng già càng giàu, phúc lộc bền lâu

Tháng sinh Âm lịch là 'con cưng của Thần Tài': Càng già càng giàu, phúc lộc bền lâu

Đời sống
Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật trên cấp 17 áp sát đất liền, khu vực nào miền Trung bị ảnh hưởng nhất?

Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật trên cấp 17 áp sát đất liền, khu vực nào miền Trung bị ảnh hưởng nhất?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top