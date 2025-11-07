Hình ảnh Gia Lai, Đắk Lắk ngổn ngang sau bão số 13
GĐXH - Sau khi bão số 13 càn quét, nhiều nhà dân, hàng quán, cây xanh tại Gia Lai, Đắk Lắk bị bật gốc, hư hỏng nặng.
Tối qua, bão số 13 đã đổ bộ đất liền khu vực Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Sau khi đi sâu vào đất liền, bão số 13 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.
Sáng sớm nay (7/11), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực hạ Lào, sau đó tan dần.
Do ảnh hưởng của bão từ sáng qua đến sáng sớm nay, mưa lớn xảy ra từ Huế đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến từ 150-280mm, có nơi trên 350mm.
Cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Theo VTC News, thống kê bước đầu từ các địa phương cho thấy, tính đến 7h ngày 7/11, bão số 13 Kalmaegi khiến 5 người chết (Đắk Lắk 3 người, Gia Lai 2 người), 6 người bị thương, 52 nhà bị sập, 2.593 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 9 tàu bị sóng đánh chìm; tỉnh Gia Lai bị mất điện diện rộng.
Tại Đắk Lắk, khoảng 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, ước tính khoảng 21 tỷ đồng (tỷ lệ thiệt hại khoảng 30%). Một số tuyến giao thông ở xã Ea Kly, Tuy An Nam, Đồng Xuân bị ngập, sạt lở cục bộ. Riêng Kè Bạch Đằng bị sạt lở nghiêm trọng, ước thiệt hại ban đầu khoảng 170 tỷ đồng.
Đây là số liệu thiệt hại ban đầu, các địa phương đang tiếp tục cập nhật.
Dưới đây là hình ảnh đường phố tại Gia Lai ngổn ngang sau khi bão số 13 đổ bộ:
Nguồn ảnh: TTXVN, TPO, NLĐO, VOV, ZNews.
