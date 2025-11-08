Hà Nội: Trai tráng ở Phúc Thọ hò reo bắt cá trên sông Tích Giang dưới trời lạnh

Theo những người bắt cá ở đây chia sẻ, tập tục này là từ thời cha ông để lại. Mỗi khi nước cạn, người làng lại rủ nhau ra sông bắt cá. Có hôm bắt được cá thì cả làng cùng vui, có thêm bữa ăn ngon, còn không thì cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, gắn kết tình làng nghĩa xóm.