Khoảnh khắc xe tải tông trúng hàng loạt phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Thứ sáu, 17:55 07/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Chiều 11/7, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến ít nhất 6 phương tiện bị hư hỏng, giao thông ùn tắc kéo dài.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày (11/7), tại Km28 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua nút giao cầu Đa Phúc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực ùn tắc.

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên được camera hành trình ghi lại.

Theo hình ảnh được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại cho thấy, thời điểm trên, khi các phương tiện đều giảm tốc độ, di chuyển chậm qua khu vực ùn ứ, một xe tải chở hàng chạy ở làn trong cùng sát giải phân cách giữa đi tới đã bất ngờ tông thẳng vào các xe đang dừng phía trước.

Cú va chạm mạnh đã tạo ra chuỗi phản ứng dồn toa liên tiếp, kéo theo xe khách, xe tải và nhiều ô tô con khác vào vụ tai nạn.

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên gây hư hỏng nhiều phương tiện - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Tại hiện trường, hai xe tải thùng kín lao lên dải phân cách, hai ô tô con bị đâm vào hộ lan ven đường. Ngoài ra, một xe khách, xe tải và ô tô con khác bị hư hỏng nặng. Nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường để phối hợp giải quyết vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hà Nội: Xe tải phóng vun vút trong ngõ nhỏ, gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạyHà Nội: Xe tải phóng vun vút trong ngõ nhỏ, gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy

GĐXH - Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm rõ vụ xe tải tông loạt xe máy và ô tô con trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, TP Hà Nội) rồi bỏ chạy.

Trung Sơn
