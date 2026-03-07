Mới nhất
Lá khổ qua có ăn được không? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Thứ bảy, 14:41 07/03/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Lá khổ qua (mướp đắng) vốn quen thuộc trong nhiều món ăn dân dã và bài thuốc dân gian. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu loại lá có vị đắng đặc trưng này có ăn được hay không và cần lưu ý gì khi sử dụng.

Lá khổ qua có ăn được không?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và y học cổ truyền, lá khổ qua hoàn toàn có thể ăn được. Không chỉ phần quả, mà lá và đọt non của cây khổ qua cũng được dùng làm thực phẩm.

Trong Đông y, lá khổ qua có tính hàn, vị đắng nhẹ, được cho là có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ hạ sốt và giảm viêm. Trong ẩm thực, lá non thường được dùng để nấu canh, luộc hoặc xào. Một số món phổ biến như canh lá khổ qua nấu xương, nấu thịt băm, cá rô hoặc xào tỏi… mang hương vị thanh mát, dễ ăn.

Về mặt dinh dưỡng, lá khổ qua chứa vitamin A, C, nhóm B, beta-carotene, kali và các chất chống oxy hóa. Nhờ đó, loại rau này góp phần tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và làm mát cơ thể.

Lá khổ qua có ăn được không? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1.

Lá khổ qua có thể ăn được và mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng đúng cách, điều độ

Một số công dụng thường được nhắc đến

Trong dân gian, lá khổ qua được sử dụng với nhiều mục đích:

Hỗ trợ giảm viêm họng, ho: Lá giã nát, thêm chút muối để ngậm hoặc uống phần nước cốt.

Giảm mụn nhọt, rôm sảy: Lá giã đắp ngoài da hoặc nấu nước tắm.

Thanh nhiệt, giải độc: Dùng trong các món canh hoặc nước sắc.

Làm đẹp da: Nước ép lá được cho là giúp giảm mụn nhờ tính kháng viêm.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, lá khổ qua không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc điều trị bệnh. Một số công dụng như hỗ trợ phòng ngừa ung thư vẫn chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định.

Cần lưu ý gì khi ăn lá khổ qua?

Dù có nhiều lợi ích, việc sử dụng lá khổ qua cũng cần thận trọng:

Chọn nguồn nguyên liệu an toàn: Ưu tiên lá tự trồng hoặc mua ở nơi uy tín, tránh tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Không lạm dụng: Do có tính hàn và vị đắng, ăn quá nhiều có thể gây lạnh bụng, khó chịu tiêu hóa, đặc biệt với người thể hàn, phụ nữ mang thai hoặc người huyết áp thấp.

Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh lý nền: Người đang điều trị bệnh, đặc biệt bệnh về tiêu hóa, tiểu đường hoặc phụ nữ mang thai nên hỏi ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng thường xuyên.

Kết hợp chế độ ăn uống cân bằng: Lá khổ qua chỉ nên là một phần trong thực đơn đa dạng, không nên coi là “thực phẩm chữa bệnh”.

