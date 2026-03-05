Mới nhất
Vì sao người xưa sợ 'gia đạo lục đục' nếu ăn quá nhiều món này trong tháng Giêng?

Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Tháng Giêng – tháng mở đầu cho cả năm – từ lâu được người Việt đặc biệt coi trọng. Không chỉ chuyện xuất hành, khai bút hay mở hàng, mà ngay cả mâm cơm gia đình cũng được các cụ dặn dò kỹ lưỡng. Trong đó có một quan niệm ít người trẻ để ý: tháng Giêng không nên nấu canh khổ qua quá thường xuyên vì sợ “khổ” kéo dài, ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà.

Nghe có vẻ mê tín, nhưng đằng sau lời nhắc ấy lại ẩn chứa một triết lý sống thú vị về tâm lý và văn hóa gia đình.

“Khổ qua” – cái tên đã mang thông điệp

Khổ qua (mướp đắng) vốn là thực phẩm thanh mát, giàu dinh dưỡng và rất quen thuộc trong bữa cơm Việt. Ở miền Nam, canh khổ qua nhồi thịt còn xuất hiện trong mâm cỗ Tết với ý nghĩa “khổ qua” – mong những vất vả cũ trôi qua để năm mới nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, tại một số gia đình miền Bắc, cách nhìn lại khác. Các cụ cho rằng tháng Giêng là thời điểm khởi đầu, nên hạn chế nhắc đến chữ “khổ” quá nhiều. Lời ăn tiếng nói đầu năm vốn được coi trọng, và tên món ăn cũng được xem như một phần của “khẩu khí”. Dù chỉ là quan niệm dân gian, điều này phản ánh mong muốn chung: đầu năm nên hướng đến sự vui vẻ, may mắn thay vì gợi nhắc đến khó khăn.

Vì sao ăn khổ qua trong tháng Giêng có thể ảnh hưởng đến gia đạo của bạn? - Ảnh 1.

Món ăn không gây xung đột, nhưng tâm lý thì có

Thực tế, không có món ăn nào tự tạo ra “gia đạo lục đục”. Tuy nhiên, tháng Giêng thường là thời điểm mọi người nhạy cảm hơn với những điều mang tính biểu tượng. Ai cũng mong một khởi đầu suôn sẻ, thuận hòa. Khi trong nhà thường xuyên nhắc đến chữ “khổ”, dù chỉ qua tên món ăn, đôi khi cũng tạo cảm giác nặng nề về mặt tâm lý.

Vì thế, người xưa thường ưu tiên những món mang ý nghĩa tròn đầy, ấm áp như canh bí đỏ, thịt kho, cá kho, các món rau xanh tượng trưng cho sự sinh sôi. Đây không phải là quy tắc bắt buộc, mà là cách gửi gắm ước mong về một năm đủ đầy, sum vầy.

Khổ qua vì vậy không bị xem là “xấu”, mà chỉ được khuyên nên xuất hiện ở mức độ vừa phải trong những ngày đầu năm thay vì lặp lại liên tục.

Góc nhìn hiện đại: Cân bằng thay vì kiêng tuyệt đối

Ở góc độ dinh dưỡng, khổ qua là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, giúp thanh nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa – đặc biệt hữu ích sau Tết khi nhiều gia đình ăn nhiều đạm và dầu mỡ. Vì thế, không có lý do khoa học nào để kiêng hoàn toàn món ăn này trong tháng Giêng.

Điều người xưa nhấn mạnh thực ra là sự cân bằng. Tháng đầu năm nên đa dạng thực đơn, thay đổi món ăn để tạo cảm giác mới mẻ, nhẹ nhàng. Một căn bếp có nhiều màu sắc, hương vị phong phú sẽ giúp không khí gia đình sinh động và tích cực hơn.

Gia đạo êm ấm không đến từ việc tránh một nồi canh, mà đến từ thái độ và cách cư xử giữa các thành viên. Tuy vậy, những phong tục ẩm thực đầu năm chính là cách người xưa gửi gắm mong muốn về sự hòa thuận.

Giữ hòa khí bắt đầu từ điều nhỏ

Tháng Giêng, thay vì tranh luận đúng – sai về chuyện kiêng kỵ, điều quan trọng hơn là cùng nhau nấu một bữa cơm vui vẻ, nói những lời dễ nghe và tạo không khí ấm áp trong nhà.

Nếu yêu thích canh khổ qua, bạn vẫn có thể nấu. Nhưng hãy để nó là món ăn cân bằng trong thực đơn, không phải món lặp lại mỗi ngày trong những ngày đầu năm.

Bởi suy cho cùng, khởi đầu năm mới không nằm ở việc kiêng tuyệt đối một món ăn, mà ở sự chủ động giữ cho căn bếp luôn gọn gàng, bữa cơm luôn đủ đầy và các thành viên trong gia đình luôn đối xử với nhau bằng sự nhẹ nhàng, tôn trọng. Đó mới là nền tảng thật sự của một năm thuận hòa.

GĐXH - Sau những ngày Tết ngập tràn thịt kho, giò chả, bánh chưng, bánh tét, không ít gia đình rơi vào trạng thái “ngán đến cổ”. Cơ thể nặng nề, bụng đầy hơi, miệng còn vương vị mặn – đó là cảm giác quen thuộc sau chuỗi ngày ăn uống dư thừa đạm và dầu mỡ. Tuy nhiên, nhiều người lại băn khoăn: nếu chuyển sang ăn quá thanh đạm ngay đầu năm có bị xem là “mất lộc”, thiếu sung túc?

GĐXH - Đầu tháng, đặc biệt là tháng Giêng, không ít gia đình Việt rỉ tai nhau đủ điều kiêng kỵ ăn uống để “giữ vía”, “giữ lộc”. Trong danh sách ấy, thịt vịt gần như bị “cấm cửa” vì bị cho là mang đến xui xẻo, hao tài, công việc lận đận.

