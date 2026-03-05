Vì sao người xưa sợ 'gia đạo lục đục' nếu ăn quá nhiều món này trong tháng Giêng?
GĐXH - Tháng Giêng – tháng mở đầu cho cả năm – từ lâu được người Việt đặc biệt coi trọng. Không chỉ chuyện xuất hành, khai bút hay mở hàng, mà ngay cả mâm cơm gia đình cũng được các cụ dặn dò kỹ lưỡng. Trong đó có một quan niệm ít người trẻ để ý: tháng Giêng không nên nấu canh khổ qua quá thường xuyên vì sợ “khổ” kéo dài, ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà.
Nghe có vẻ mê tín, nhưng đằng sau lời nhắc ấy lại ẩn chứa một triết lý sống thú vị về tâm lý và văn hóa gia đình.
“Khổ qua” – cái tên đã mang thông điệp
Khổ qua (mướp đắng) vốn là thực phẩm thanh mát, giàu dinh dưỡng và rất quen thuộc trong bữa cơm Việt. Ở miền Nam, canh khổ qua nhồi thịt còn xuất hiện trong mâm cỗ Tết với ý nghĩa “khổ qua” – mong những vất vả cũ trôi qua để năm mới nhẹ nhàng hơn.
Tuy nhiên, tại một số gia đình miền Bắc, cách nhìn lại khác. Các cụ cho rằng tháng Giêng là thời điểm khởi đầu, nên hạn chế nhắc đến chữ “khổ” quá nhiều. Lời ăn tiếng nói đầu năm vốn được coi trọng, và tên món ăn cũng được xem như một phần của “khẩu khí”. Dù chỉ là quan niệm dân gian, điều này phản ánh mong muốn chung: đầu năm nên hướng đến sự vui vẻ, may mắn thay vì gợi nhắc đến khó khăn.
Món ăn không gây xung đột, nhưng tâm lý thì có
Thực tế, không có món ăn nào tự tạo ra “gia đạo lục đục”. Tuy nhiên, tháng Giêng thường là thời điểm mọi người nhạy cảm hơn với những điều mang tính biểu tượng. Ai cũng mong một khởi đầu suôn sẻ, thuận hòa. Khi trong nhà thường xuyên nhắc đến chữ “khổ”, dù chỉ qua tên món ăn, đôi khi cũng tạo cảm giác nặng nề về mặt tâm lý.
Vì thế, người xưa thường ưu tiên những món mang ý nghĩa tròn đầy, ấm áp như canh bí đỏ, thịt kho, cá kho, các món rau xanh tượng trưng cho sự sinh sôi. Đây không phải là quy tắc bắt buộc, mà là cách gửi gắm ước mong về một năm đủ đầy, sum vầy.
Khổ qua vì vậy không bị xem là “xấu”, mà chỉ được khuyên nên xuất hiện ở mức độ vừa phải trong những ngày đầu năm thay vì lặp lại liên tục.
Góc nhìn hiện đại: Cân bằng thay vì kiêng tuyệt đối
Ở góc độ dinh dưỡng, khổ qua là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, giúp thanh nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa – đặc biệt hữu ích sau Tết khi nhiều gia đình ăn nhiều đạm và dầu mỡ. Vì thế, không có lý do khoa học nào để kiêng hoàn toàn món ăn này trong tháng Giêng.
Điều người xưa nhấn mạnh thực ra là sự cân bằng. Tháng đầu năm nên đa dạng thực đơn, thay đổi món ăn để tạo cảm giác mới mẻ, nhẹ nhàng. Một căn bếp có nhiều màu sắc, hương vị phong phú sẽ giúp không khí gia đình sinh động và tích cực hơn.
Gia đạo êm ấm không đến từ việc tránh một nồi canh, mà đến từ thái độ và cách cư xử giữa các thành viên. Tuy vậy, những phong tục ẩm thực đầu năm chính là cách người xưa gửi gắm mong muốn về sự hòa thuận.
Giữ hòa khí bắt đầu từ điều nhỏ
Tháng Giêng, thay vì tranh luận đúng – sai về chuyện kiêng kỵ, điều quan trọng hơn là cùng nhau nấu một bữa cơm vui vẻ, nói những lời dễ nghe và tạo không khí ấm áp trong nhà.
Nếu yêu thích canh khổ qua, bạn vẫn có thể nấu. Nhưng hãy để nó là món ăn cân bằng trong thực đơn, không phải món lặp lại mỗi ngày trong những ngày đầu năm.
Bởi suy cho cùng, khởi đầu năm mới không nằm ở việc kiêng tuyệt đối một món ăn, mà ở sự chủ động giữ cho căn bếp luôn gọn gàng, bữa cơm luôn đủ đầy và các thành viên trong gia đình luôn đối xử với nhau bằng sự nhẹ nhàng, tôn trọng. Đó mới là nền tảng thật sự của một năm thuận hòa.
Tôi giảm 2kg nhờ món 'bánh trứng cà chua 10 calo': Nghe vô lý nhưng ai thử cũng ghiềnĂn - 3 giờ trước
Chỉ với trứng và cà chua, bạn có thể làm ra một chiếc bánh nóng hổi, đẹp mắt, ít calo mà ngon đến mức ăn một lần là muốn làm lại ngay hôm sau.
Mousse dừa nho khô: bản giao hưởng thanh khiết tặng những nàng thơĂn - 5 giờ trước
Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôn ngữ không lời để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và sự nâng niu dành cho người phụ nữ mình yêu, Mousse Dừa Nho Khô mang đến sự kết hợp hài hòa giữa vị béo của dừa, hương matcha dịu nhẹ và vị ngọt tự nhiên của nho khô California. Những hạt nho khô dai mềm giúp món tráng miệng thêm cân bằng và thú vị.
Qua Rằm tháng Giêng rồi, ăn gì để 'rửa' vị dầu mỡ mà vẫn giữ sinh khí đầu năm?Ăn - 6 giờ trước
GĐXH - Sau những ngày Tết ngập tràn thịt kho, giò chả, bánh chưng, bánh tét, không ít gia đình rơi vào trạng thái “ngán đến cổ”. Cơ thể nặng nề, bụng đầy hơi, miệng còn vương vị mặn – đó là cảm giác quen thuộc sau chuỗi ngày ăn uống dư thừa đạm và dầu mỡ. Tuy nhiên, nhiều người lại băn khoăn: nếu chuyển sang ăn quá thanh đạm ngay đầu năm có bị xem là “mất lộc”, thiếu sung túc?
Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hạiĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Trứng gà là thức ăn quen thuộc với tất cả chúng ta nhưng liệu bạn đã biết cách ăn trứng sao cho không gây nguy hại đến sức khỏe chưa? Hãy tham khảo những cách chế biến sai lầm có trong bài viết sau.
Top món canh ngon cho mâm cơm gia đình thêm đậm đàĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Canh là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm gia đình Việt Nam. Các bạn hãy cùng khám phá công thức nấu các món canh ngon có trong bài viết dưới đây.
Ăn gì chống rụng tóc?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh các bước chăm sóc tóc, chế độ ăn dinh dưỡng sẽ giúp kích thích quá trình mọc tóc nhằm đem lại mái tóc dày và dài hơn. Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt nhất cho sự phát triển của tóc.
Công thức đốt mỡ thừa sau Tết đỉnh cao Kỳ Duyên vừa hé lộ, từ những nguyên liệu rẻ bèo, bán đầy chợ ViệtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Việc đốt mỡ chưa bao giờ dễ dàng thế với gợi ý từ Kỳ Duyên!
Ăn món ăn ai cũng mê này vào tháng Giêng có thật sự 'hao tài'?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Đầu tháng, đặc biệt là tháng Giêng, không ít gia đình Việt rỉ tai nhau đủ điều kiêng kỵ ăn uống để “giữ vía”, “giữ lộc”. Trong danh sách ấy, thịt vịt gần như bị “cấm cửa” vì bị cho là mang đến xui xẻo, hao tài, công việc lận đận.
Nấm hương và rau cải thìa: 4 lưu ý nhất định phải biết để sự kết hợp hoàn hảo làm nên món rau xào cực đưa cơmĂn - 1 ngày trước
Dù là một món ăn đơn giản nhưng trước khi nấu, bạn hãy ghi nhớ 4 lưu ý này thì sự kết hợp nguyên liệu dân giã sẽ trở nên "bùng nổ", hoàn hảo!
Làm món hấp chỉ với 4 nguyên liệu dễ mua: 15 phút nấu xong mà mềm ngon, ăn 1 miếng là vị giác được đánh thứcĂn - 2 ngày trước
Món ăn này mềm và ngon mà không cần thêm một giọt nước nào, chỉ cần một miếng thôi cũng đủ đánh thức vị giác của bạn.
Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống ViệtẨm thực 360
GĐXH - Sau Tết, tủ lạnh vẫn còn đầy ắp thịt kho, giò chả, bánh chưng… nhưng nhìn đến là thấy ngán. Đây chính là lúc bạn cần những món ngon mỗi ngày thanh mát, nhẹ bụng mà vẫn đậm vị truyền thống Việt. Dưới đây là 20 mâm cơm gia đình giải ngán vừa dễ làm, vừa giúp “dọn kho” hiệu quả.