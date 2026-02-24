Mới nhất
Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt

Thứ ba, 07:10 24/02/2026 | Ẩm thực 360
Bảo An - Lê Thư
Bảo An - Lê Thư
GĐXH - Sau Tết, tủ lạnh vẫn còn đầy ắp thịt kho, giò chả, bánh chưng… nhưng nhìn đến là thấy ngán. Đây chính là lúc bạn cần những món ngon mỗi ngày thanh mát, nhẹ bụng mà vẫn đậm vị truyền thống Việt. Dưới đây là 20 mâm cơm gia đình giải ngán vừa dễ làm, vừa giúp “dọn kho” hiệu quả.

Món ngon mỗi ngày sau Tết cần những tiêu chí nào?

Món ngon mỗi ngày sau Tết là những món ăn thanh mát, ít dầu mỡ, nhiều rau xanh và canh nóng giúp cân bằng lại cơ thể sau nhiều ngày ăn đồ nhiều đạm. Thực đơn thường ưu tiên món hấp, luộc, canh chua hoặc nộm để giảm cảm giác ngấy mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả gia đình.

Sau Tết, chế biến món ngon mỗi ngày như thế nào để không bị ngán?

Tết là dịp quây quần đông vui của mỗi gia đình, nhưng hết Tết là lúc nhiều gia đình rơi vào tình trạng… "nhìn thịt mà thở dài". Tủ lạnh vẫn còn đầy bánh chưng, thịt kho, giò chả, nem rán,... toàn những món ngon ngày Tết nhưng ăn liên tục cả tuần thì ai cũng dễ ngán. Không ít người bắt đầu thấy đầy bụng, chậm tiêu và chỉ thèm một bữa cơm giản dị có rau luộc, bát canh nóng.

Đây chính là thời điểm bạn cần làm mới lại thực đơn món ngon mỗi ngày theo hướng thanh mát, nhẹ nhàng hơn. Không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần một mâm cơm gia đình đúng kiểu truyền thống Việt với món hấp, món canh, đĩa rau xanh là đủ để cả nhà "ăn lại từ đầu" mà không còn cảm giác ngấy.

Nếu bạn đang loay hoay không biết sau Tết nên nấu gì để vừa giải ngán, vừa dọn tủ lạnh hiệu quả mà vẫn giữ được hương vị quen thuộc, thì 20 mâm cơm gia đình dưới đây sẽ là gợi ý hoàn hảo. Vẫn là những món ngon mỗi ngày quen thuộc, nhưng được điều chỉnh thông minh để bữa cơm trở nên dễ ăn và cân bằng hơn hẳn.

Hơn 100+ món ngon mỗi ngày đầy đủ dinh dưỡng nhưng vẫn giúp cân bằng khẩu vị sau Tết

Món ngon 1: Món ăn thanh mát miền Bắc

Canh rau cải nấu gừng

Thịt luộc chấm mắm tỏi ớt

Cà pháo muối

Rau sống thập cẩm

Tráng miệng: cam/quýt

- Ảnh 1.

Mâm cơm thanh đạm chuẩn vị quê nhà – thực đơn món ngon mỗi ngày

Món ngon 2: Món ăn dân dã 'nhẹ bụng'

Canh chua cá (cá lóc hoặc cá diêu hồng)

Đậu hũ chiên sả

Rau muống luộc

Dưa giá

Cá kho tiêu

Canh bầu nấu tôm

Rau lang luộc

Củ kiệu chua ngọt

- Ảnh 2.

Không gian bữa ăn truyền thống – cảm hứng món ngon mỗi ngày cho tuần mới

Món ngon 3: Món ăn hấp giải ngán

Gà hấp lá chanh

Canh bí đỏ nấu tôm

Gỏi bắp cải cà rốt

Dưa leo

Đậu sốt cà chua

- Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình đầy đủ món – gợi ý món ngon mỗi ngày dễ áp dụng

Món ngon 4: Món ăn miền Trung thanh đạm

Cá hấp gừng

Canh rau tập tàng

Thịt heo luộc

Mắm nêm + rau sống

- Ảnh 4.

Hình ảnh bữa cơm Việt thân thuộc – tổng hợp món ngon mỗi ngày

Món ngon 5: Món ăn chay nhẹ nhàng

Đậu hũ sốt cà chua

Canh rong biển đậu hũ nấu kèm rau

Nấm xào cải thìa

Dưa leo

Mướp đắng nhồi thịt

Tôm hấp dừa

- Ảnh 5.

Thực đơn cơm nhà thanh nhẹ – món ngon mỗi ngày dễ kết hợp

Món ngon 6: Thay đổi khẩu vị với món cá biển

Cá thu sốt cà

Canh mướp nấu mồng tơi

Giá xào hẹ

Dưa cải chua xào lòng heo

Nộm đu đủ

- Ảnh 6.

Bữa ăn gia đình ấm cúng – lựa chọn món ngon mỗi ngày đơn giản

Món ngon 7: Món ăn kết hợp tôm thanh mát

Tôm rim nhạt

Canh chua tôm

Cọng rau lang xào tỏi

Củ đậu

- Ảnh 7.

Gợi ý cơm nhà tiết kiệm – món ngon mỗi ngày phù hợp mọi gia đình

Món ngon 8: Món ăn dân dã

Canh cua rau đay mồng tơi

Cà pháo muối

Đậu rán

Thịt luộc

- Ảnh 8.

Mâm cơm 3 món 1 canh truyền thống – thực đơn món ngon mỗi ngày

Món ngon 9: Mâm cơm thịt kho 'phiên bản nhẹ'

Thịt kho tiêu (ít mỡ, ít ngọt)

Canh cải xanh nấu thịt bằm

Mướp luộc

Dưa leo

- Ảnh 9.

Bữa cơm nhà gần gũi – cảm hứng món ngon mỗi ngày sau những ngày lễ

Món ngon 10: Món ăn ngon kết hợp cá nướng

Cá nướng giấy bạc

Canh chua dọc mùng

Rau sống + bánh tráng cuốn

Dưa giá

- Ảnh 10.

Mâm cơm cơ bản chuẩn vị Việt – gợi ý món ngon mỗi ngày cho mọi nhà

Món ngon 11: Mâm cơm đậm vị nhưng không ngấy

Bò xào cần tây

Canh khổ qua nhồi thịt

Rau luộc thập cẩm

Kim chi

- Ảnh 11.

Thực đơn gia đình cân bằng dinh dưỡng – món ngon mỗi ngày không ngán

Món ngon 12: Mâm cơm với món ăn 'giải nhiệt'

Canh chua cá lóc

Trứng hấp

Rau lang luộc

Củ cải muối

- Ảnh 12.

Không gian bàn ăn ấm áp – tổng hợp món ngon mỗi ngày dễ thực hiện

Món ngon 13: Mâm cơm nổi bật với món cá đồng

Cá rô kho tộ

Canh bầu nấu tôm

Đậu bắp luộc

Cà chua sống

- Ảnh 13.

Gợi ý bữa cơm thanh đạm – món ngon mỗi ngày cho gia đình Việt

Món ngon 14: Mâm cơm thanh nhẹ cuối tuần

Sườn hấp

Canh rau ngót nấu thịt

Gỏi dưa leo tai heo

Dưa chua

- Ảnh 14.

Mâm cơm giản dị nhưng hấp dẫn – thực đơn món ngon mỗi ngày quen thuộc

Món ngon 15: Mâm cơm với món ăn miền Tây

Cá kho tộ

Canh chua bông điên điển

Rau sống chấm mắm

Củ kiệu

- Ảnh 15.

Hình ảnh cơm nhà truyền thống – cảm hứng cho món ngon mỗi ngày.

Món ngon 16: Mâm cơm rau củ nhiều chất xơ

Thịt nạc hầm

Canh củ quả thập cẩm

Bông cải luộc

Dưa leo

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 30 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt - Ảnh 16.

Bữa cơm gia đình đầy đủ dinh dưỡng – gợi ý món ngon mỗi ngày tiết kiệm.

Món ngon 17: Mâm cơm nổi bật với món cá hấp xì dầu

Cá hấp xì dầu

Canh cải thảo nấu thịt

Nấm xào

Cà rốt muối

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 30 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt - Ảnh 17.

Mâm cơm Việt thanh mát sau Tết – lựa chọn món ngon mỗi ngày hợp khẩu vị.

Món ngon 18: Mâm cơm đậm vị quê nhà

Thịt luộc

Canh chua me

Rau muống luộc

Cà pháo

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 30 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt - Ảnh 18.

Thực đơn cơm nhà đơn giản – tổng hợp món ngon mỗi ngày dễ làm.

Món ngon 19: Mâm cơm đơn giản mà ngon

Đậu nhồi thịt sốt cà chua

Giò 

Nộm đu đủ gà xé

Mướp đắng nhồi thịt

Xôi gấc

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 30 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt - Ảnh 19.

Không khí bữa cơm ấm cúng với thực đơn món ngon mỗi ngày cho cả nhà.

Món ngon 20: Mâm cơm "dọn tủ lạnh" sau Tết

Trứng chiên hành

Canh rau còn lại

Thịt nguội xào cải

Dưa muối

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 30 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt - Ảnh 20.

Mâm cơm gia đình truyền thống – gợi ý món ngon mỗi ngày thanh đạm, dễ nấu.

Nữ tiếp viên trưởng "gây sốt" với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơmNữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại, chị Phạm Thị Thu Huyền vẫn giữ trọn hương vị mâm cơm nhà – nơi câu hỏi “hôm nay ăn gì” trở thành hành trình của yêu thương.

100+ món ăn ngon mỗi ngày: Gợi ý thực đơn chuẩn vị, dễ nấu, ai cũng mê100+ món ăn ngon mỗi ngày: Gợi ý thực đơn chuẩn vị, dễ nấu, ai cũng mê

GĐXH - Bạn đang tìm kiếm những món ăn ngon, dễ làm, đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình? Bạn muốn có thực đơn mỗi ngày phong phú, không trùng lặp mà vẫn tiết kiệm thời gian nấu nướng? Với danh sách 100+ món ăn ngon mỗi ngày, bạn sẽ có ngay một thực đơn khoa học, đa dạng, giúp bữa cơm gia đình luôn ngon miệng mà không cần phải suy nghĩ "hôm nay ăn gì"?

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon "rụng tim", nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngayHôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

GĐXH - Mâm cơm gia đình không chỉ là nơi sum vầy, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, gắn kết các thế hệ trong ngôi nhà Việt.





Tin liên quan

20+ mâm cơm gia đình 'cực phẩm' của mẹ đảm Hà thành, toàn những món ngon mỗi ngày khiến ai cũng 'ghiền'

20+ mâm cơm gia đình 'cực phẩm' của mẹ đảm Hà thành, toàn những món ngon mỗi ngày khiến ai cũng 'ghiền'

Gợi ý 30+ mâm cơm gia đình giá rẻ đa dạng món ngon mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ

Gợi ý 30+ mâm cơm gia đình giá rẻ đa dạng món ngon mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ

Khám phá 50+ món ngon mỗi ngày: "Thực đơn đa dạng cho bữa cơm gia đình"

Khám phá 50+ món ngon mỗi ngày: "Thực đơn đa dạng cho bữa cơm gia đình"

300 món ngon mỗi ngày cho thực đơn sáng, trưa, tối vừa đơn giản, tiết kiệm thời gian, cả nhà yêu thích

300 món ngon mỗi ngày cho thực đơn sáng, trưa, tối vừa đơn giản, tiết kiệm thời gian, cả nhà yêu thích

Gợi ý 50+ món ngon mỗi ngày, dễ nấu, tiết kiệm thời gian cho mâm cơm gia đình Việt

Gợi ý 50+ món ngon mỗi ngày, dễ nấu, tiết kiệm thời gian cho mâm cơm gia đình Việt

Cùng chuyên mục

Đây mới là món ăn, thức uống giúp thanh lọc cơ thể sau Tết

Đây mới là món ăn, thức uống giúp thanh lọc cơ thể sau Tết

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Sau kì nghỉ Tết dài, không ít người cảm thấy cơ thể bị nóng trong người, nổi mụn, tăng cân... Điều đó cho thấy bạn cần cân bằng lại cơ thể nhanh chóng bằng các thực phẩm sau. Cùng tìm hiểu bài viết sau.

Bí quyết ăn uống sau Tết để nhanh lấy lại vóc dáng

Bí quyết ăn uống sau Tết để nhanh lấy lại vóc dáng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Năm mới là dịp để ta có thể tận hưởng những giây phút sum vầy đầm ấm bên gia đình và bạn bè. Nếu như kế hoạch trước Tết là giảm cân, thì thời điểm sau Tết việc lấy lại vóc dáng là điều mà bạn nào cũng muốn sau những ngày Tết “no say”.

Bỏ túi những món ăn lạ miệng giúp chống ngán sau Tết

Bỏ túi những món ăn lạ miệng giúp chống ngán sau Tết

Ăn - 4 ngày trước

GĐXH - Bạn đã bắt đầu thấy ngán ngẩm khi suốt dịp Tết Nguyên đán này phải ăn mãi các món như bánh chưng và thịt kho tàu? Đừng lo, bài viết sau sẽ giúp bạn bỏ túi ngay những món ăn giúp chống ngán để làm đa dạng bữa ăn ngày Tết của gia đình.

Ăn uống đầu năm ở Hàn Quốc – khởi đầu bằng sự giản dị và gắn kết

Ăn uống đầu năm ở Hàn Quốc – khởi đầu bằng sự giản dị và gắn kết

Ẩm thực 360 - 6 ngày trước

GĐXH - Với người Hàn, ăn gì trong những ngày đầu năm không đơn thuần là chuyện ăn uống mà là một nghi thức đánh dấu sự khởi đầu mới. Tết truyền thống Seollal không ồn ào phô trương, nhưng lại rất chú trọng đến ý nghĩa tinh thần, được gửi gắm trọn vẹn trong từng món ăn quen thuộc.

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Ẩm thực 360 - 6 ngày trước

GĐXH - Hòa Minzy tấm tắc khen khi ăn món này. Đây cũng là món quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực.

Mâm cúng tất niên đầy đủ theo phong tục gồm những gì?

Mâm cúng tất niên đầy đủ theo phong tục gồm những gì?

- 1 tuần trước

GĐXH - Tiệc tất niên là bữa tiệc đánh dấu sự kết thúc của năm cũ và để chào đón năm mới với mong ước rằng những điều tốt đẹp, may mắn, hạnh phúc và thành công sẽ đến với chúng ta.

Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026

Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026

Ăn - 1 tuần trước

GĐXH - Không cần thịt nhưng vẫn có độ dai giòn đặc trưng, thơm nức, món giò thủ chay là lựa chọn hoàn hảo cho mâm cơm gia đình hay mâm cỗ thanh đạm ngày Tết Bính Ngọ 2026. Cách làm vô cùng đơn giản dưới đây.

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Ăn - 2 tuần trước

GĐXH - Trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài việc kiêng kỵ trong hành động, trang phục… thực phẩm cũng cần được chú ý.

Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Cách nấu xôi gấc dẻo và ngon cúng đêm giao thừa mang may mắn, thịnh vượng

Ăn - 2 tuần trước

GĐXH - Giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, có ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp mỗi nhà dâng lên mâm cỗ cúng tổ tiên, trong đó xôi gấc với sắc đỏ rực rỡ trở thành món ăn tượng trưng cho sự may mắn và tình cảm gắn kết.

Bật mí các loại bánh kẹo ngon ngày Tết mà bạn nên biết

Bật mí các loại bánh kẹo ngon ngày Tết mà bạn nên biết

Ăn - 2 tuần trước

GĐXH - Tết đến là dịp nhà nhà đua nhau mua bánh kẹo mứt để đón Tết cầu mong một năm mới sung túc, bình an.Vậy hãy để bài viết sau bật mí cho bạn các loại bánh kẹo ngon ngày Tết.

Xem nhiều

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Ẩm thực 360

GĐXH - Hòa Minzy tấm tắc khen khi ăn món này. Đây cũng là món quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực.

Cách làm nem rán dòn, thơm ngon trong mâm cỗ Tết chi tiết và đầy đủ nhất

Cách làm nem rán dòn, thơm ngon trong mâm cỗ Tết chi tiết và đầy đủ nhất

Ăn
Đồ uống thanh mát ngày Tết giải độc, giảm đầy bụng do ăn nhiều dầu mỡ

Đồ uống thanh mát ngày Tết giải độc, giảm đầy bụng do ăn nhiều dầu mỡ

Ăn
Cách làm chả mỡ tại nhà ngon dẻo chuẩn nhà hàng đón Tết Bính Ngọ

Cách làm chả mỡ tại nhà ngon dẻo chuẩn nhà hàng đón Tết Bính Ngọ

Ăn
Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Ăn

