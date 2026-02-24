Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt
GĐXH - Sau Tết, tủ lạnh vẫn còn đầy ắp thịt kho, giò chả, bánh chưng… nhưng nhìn đến là thấy ngán. Đây chính là lúc bạn cần những món ngon mỗi ngày thanh mát, nhẹ bụng mà vẫn đậm vị truyền thống Việt. Dưới đây là 20 mâm cơm gia đình giải ngán vừa dễ làm, vừa giúp “dọn kho” hiệu quả.
Món ngon mỗi ngày sau Tết cần những tiêu chí nào?
Món ngon mỗi ngày sau Tết là những món ăn thanh mát, ít dầu mỡ, nhiều rau xanh và canh nóng giúp cân bằng lại cơ thể sau nhiều ngày ăn đồ nhiều đạm. Thực đơn thường ưu tiên món hấp, luộc, canh chua hoặc nộm để giảm cảm giác ngấy mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả gia đình.
Sau Tết, chế biến món ngon mỗi ngày như thế nào để không bị ngán?
Tết là dịp quây quần đông vui của mỗi gia đình, nhưng hết Tết là lúc nhiều gia đình rơi vào tình trạng… "nhìn thịt mà thở dài". Tủ lạnh vẫn còn đầy bánh chưng, thịt kho, giò chả, nem rán,... toàn những món ngon ngày Tết nhưng ăn liên tục cả tuần thì ai cũng dễ ngán. Không ít người bắt đầu thấy đầy bụng, chậm tiêu và chỉ thèm một bữa cơm giản dị có rau luộc, bát canh nóng.
Đây chính là thời điểm bạn cần làm mới lại thực đơn món ngon mỗi ngày theo hướng thanh mát, nhẹ nhàng hơn. Không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần một mâm cơm gia đình đúng kiểu truyền thống Việt với món hấp, món canh, đĩa rau xanh là đủ để cả nhà "ăn lại từ đầu" mà không còn cảm giác ngấy.
Nếu bạn đang loay hoay không biết sau Tết nên nấu gì để vừa giải ngán, vừa dọn tủ lạnh hiệu quả mà vẫn giữ được hương vị quen thuộc, thì 20 mâm cơm gia đình dưới đây sẽ là gợi ý hoàn hảo. Vẫn là những món ngon mỗi ngày quen thuộc, nhưng được điều chỉnh thông minh để bữa cơm trở nên dễ ăn và cân bằng hơn hẳn.
Hơn 100+ món ngon mỗi ngày đầy đủ dinh dưỡng nhưng vẫn giúp cân bằng khẩu vị sau Tết
Món ngon 1: Món ăn thanh mát miền Bắc
Canh rau cải nấu gừng
Thịt luộc chấm mắm tỏi ớt
Cà pháo muối
Rau sống thập cẩm
Tráng miệng: cam/quýt
Món ngon 2: Món ăn dân dã 'nhẹ bụng'
Canh chua cá (cá lóc hoặc cá diêu hồng)
Đậu hũ chiên sả
Rau muống luộc
Dưa giá
Cá kho tiêu
Canh bầu nấu tôm
Rau lang luộc
Củ kiệu chua ngọt
Món ngon 3: Món ăn hấp giải ngán
Gà hấp lá chanh
Canh bí đỏ nấu tôm
Gỏi bắp cải cà rốt
Dưa leo
Đậu sốt cà chua
Món ngon 4: Món ăn miền Trung thanh đạm
Cá hấp gừng
Canh rau tập tàng
Thịt heo luộc
Mắm nêm + rau sống
Món ngon 5: Món ăn chay nhẹ nhàng
Đậu hũ sốt cà chua
Canh rong biển đậu hũ nấu kèm rau
Nấm xào cải thìa
Dưa leo
Mướp đắng nhồi thịt
Tôm hấp dừa
Món ngon 6: Thay đổi khẩu vị với món cá biển
Cá thu sốt cà
Canh mướp nấu mồng tơi
Giá xào hẹ
Dưa cải chua xào lòng heo
Nộm đu đủ
Món ngon 7: Món ăn kết hợp tôm thanh mát
Tôm rim nhạt
Canh chua tôm
Cọng rau lang xào tỏi
Củ đậu
Món ngon 8: Món ăn dân dã
Canh cua rau đay mồng tơi
Cà pháo muối
Đậu rán
Thịt luộc
Món ngon 9: Mâm cơm thịt kho 'phiên bản nhẹ'
Thịt kho tiêu (ít mỡ, ít ngọt)
Canh cải xanh nấu thịt bằm
Mướp luộc
Dưa leo
Món ngon 10: Món ăn ngon kết hợp cá nướng
Cá nướng giấy bạc
Canh chua dọc mùng
Rau sống + bánh tráng cuốn
Dưa giá
Món ngon 11: Mâm cơm đậm vị nhưng không ngấy
Bò xào cần tây
Canh khổ qua nhồi thịt
Rau luộc thập cẩm
Kim chi
Món ngon 12: Mâm cơm với món ăn 'giải nhiệt'
Canh chua cá lóc
Trứng hấp
Rau lang luộc
Củ cải muối
Món ngon 13: Mâm cơm nổi bật với món cá đồng
Cá rô kho tộ
Canh bầu nấu tôm
Đậu bắp luộc
Cà chua sống
Món ngon 14: Mâm cơm thanh nhẹ cuối tuần
Sườn hấp
Canh rau ngót nấu thịt
Gỏi dưa leo tai heo
Dưa chua
Món ngon 15: Mâm cơm với món ăn miền Tây
Cá kho tộ
Canh chua bông điên điển
Rau sống chấm mắm
Củ kiệu
Món ngon 16: Mâm cơm rau củ nhiều chất xơ
Thịt nạc hầm
Canh củ quả thập cẩm
Bông cải luộc
Dưa leo
Món ngon 17: Mâm cơm nổi bật với món cá hấp xì dầu
Cá hấp xì dầu
Canh cải thảo nấu thịt
Nấm xào
Cà rốt muối
Món ngon 18: Mâm cơm đậm vị quê nhà
Thịt luộc
Canh chua me
Rau muống luộc
Cà pháo
Món ngon 19: Mâm cơm đơn giản mà ngon
Đậu nhồi thịt sốt cà chua
Giò
Nộm đu đủ gà xé
Mướp đắng nhồi thịt
Xôi gấc
Món ngon 20: Mâm cơm "dọn tủ lạnh" sau Tết
Trứng chiên hành
Canh rau còn lại
Thịt nguội xào cải
Dưa muối
GĐXH - Sau kì nghỉ Tết dài, không ít người cảm thấy cơ thể bị nóng trong người, nổi mụn, tăng cân... Điều đó cho thấy bạn cần cân bằng lại cơ thể nhanh chóng bằng các thực phẩm sau. Cùng tìm hiểu bài viết sau.
GĐXH - Năm mới là dịp để ta có thể tận hưởng những giây phút sum vầy đầm ấm bên gia đình và bạn bè. Nếu như kế hoạch trước Tết là giảm cân, thì thời điểm sau Tết việc lấy lại vóc dáng là điều mà bạn nào cũng muốn sau những ngày Tết “no say”.
GĐXH - Bạn đã bắt đầu thấy ngán ngẩm khi suốt dịp Tết Nguyên đán này phải ăn mãi các món như bánh chưng và thịt kho tàu? Đừng lo, bài viết sau sẽ giúp bạn bỏ túi ngay những món ăn giúp chống ngán để làm đa dạng bữa ăn ngày Tết của gia đình.
GĐXH - Với người Hàn, ăn gì trong những ngày đầu năm không đơn thuần là chuyện ăn uống mà là một nghi thức đánh dấu sự khởi đầu mới. Tết truyền thống Seollal không ồn ào phô trương, nhưng lại rất chú trọng đến ý nghĩa tinh thần, được gửi gắm trọn vẹn trong từng món ăn quen thuộc.
GĐXH - Hòa Minzy tấm tắc khen khi ăn món này. Đây cũng là món quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực.
GĐXH - Tiệc tất niên là bữa tiệc đánh dấu sự kết thúc của năm cũ và để chào đón năm mới với mong ước rằng những điều tốt đẹp, may mắn, hạnh phúc và thành công sẽ đến với chúng ta.
GĐXH - Không cần thịt nhưng vẫn có độ dai giòn đặc trưng, thơm nức, món giò thủ chay là lựa chọn hoàn hảo cho mâm cơm gia đình hay mâm cỗ thanh đạm ngày Tết Bính Ngọ 2026. Cách làm vô cùng đơn giản dưới đây.
GĐXH - Trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài việc kiêng kỵ trong hành động, trang phục… thực phẩm cũng cần được chú ý.
GĐXH - Giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, có ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp mỗi nhà dâng lên mâm cỗ cúng tổ tiên, trong đó xôi gấc với sắc đỏ rực rỡ trở thành món ăn tượng trưng cho sự may mắn và tình cảm gắn kết.
GĐXH - Tết đến là dịp nhà nhà đua nhau mua bánh kẹo mứt để đón Tết cầu mong một năm mới sung túc, bình an.Vậy hãy để bài viết sau bật mí cho bạn các loại bánh kẹo ngon ngày Tết.
