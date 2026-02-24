Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt

Món ngon mỗi ngày sau Tết cần những tiêu chí nào?

Món ngon mỗi ngày sau Tết là những món ăn thanh mát, ít dầu mỡ, nhiều rau xanh và canh nóng giúp cân bằng lại cơ thể sau nhiều ngày ăn đồ nhiều đạm. Thực đơn thường ưu tiên món hấp, luộc, canh chua hoặc nộm để giảm cảm giác ngấy mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả gia đình.

Sau Tết, chế biến món ngon mỗi ngày như thế nào để không bị ngán?

Tết là dịp quây quần đông vui của mỗi gia đình, nhưng hết Tết là lúc nhiều gia đình rơi vào tình trạng… "nhìn thịt mà thở dài". Tủ lạnh vẫn còn đầy bánh chưng, thịt kho, giò chả, nem rán,... toàn những món ngon ngày Tết nhưng ăn liên tục cả tuần thì ai cũng dễ ngán. Không ít người bắt đầu thấy đầy bụng, chậm tiêu và chỉ thèm một bữa cơm giản dị có rau luộc, bát canh nóng.

Đây chính là thời điểm bạn cần làm mới lại thực đơn món ngon mỗi ngày theo hướng thanh mát, nhẹ nhàng hơn. Không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần một mâm cơm gia đình đúng kiểu truyền thống Việt với món hấp, món canh, đĩa rau xanh là đủ để cả nhà "ăn lại từ đầu" mà không còn cảm giác ngấy.

Nếu bạn đang loay hoay không biết sau Tết nên nấu gì để vừa giải ngán, vừa dọn tủ lạnh hiệu quả mà vẫn giữ được hương vị quen thuộc, thì 20 mâm cơm gia đình dưới đây sẽ là gợi ý hoàn hảo. Vẫn là những món ngon mỗi ngày quen thuộc, nhưng được điều chỉnh thông minh để bữa cơm trở nên dễ ăn và cân bằng hơn hẳn.

Hơn 100+ món ngon mỗi ngày đầy đủ dinh dưỡng nhưng vẫn giúp cân bằng khẩu vị sau Tết

Món ngon 1: Món ăn thanh mát miền Bắc

Canh rau cải nấu gừng

Thịt luộc chấm mắm tỏi ớt

Cà pháo muối

Rau sống thập cẩm

Tráng miệng: cam/quýt

Mâm cơm thanh đạm chuẩn vị quê nhà – thực đơn món ngon mỗi ngày

Món ngon 2: Món ăn dân dã 'nhẹ bụng'

Canh chua cá (cá lóc hoặc cá diêu hồng)

Đậu hũ chiên sả

Rau muống luộc

Dưa giá

Cá kho tiêu

Canh bầu nấu tôm

Rau lang luộc

Củ kiệu chua ngọt

Không gian bữa ăn truyền thống – cảm hứng món ngon mỗi ngày cho tuần mới

Món ngon 3: Món ăn hấp giải ngán

Gà hấp lá chanh

Canh bí đỏ nấu tôm

Gỏi bắp cải cà rốt

Dưa leo

Đậu sốt cà chua

Mâm cơm gia đình đầy đủ món – gợi ý món ngon mỗi ngày dễ áp dụng

Món ngon 4: Món ăn miền Trung thanh đạm

Cá hấp gừng

Canh rau tập tàng

Thịt heo luộc

Mắm nêm + rau sống

Hình ảnh bữa cơm Việt thân thuộc – tổng hợp món ngon mỗi ngày

Món ngon 5: Món ăn chay nhẹ nhàng

Đậu hũ sốt cà chua

Canh rong biển đậu hũ nấu kèm rau

Nấm xào cải thìa

Dưa leo

Mướp đắng nhồi thịt

Tôm hấp dừa

Thực đơn cơm nhà thanh nhẹ – món ngon mỗi ngày dễ kết hợp

Món ngon 6: Thay đổi khẩu vị với món cá biển

Cá thu sốt cà

Canh mướp nấu mồng tơi

Giá xào hẹ

Dưa cải chua xào lòng heo

Nộm đu đủ

Bữa ăn gia đình ấm cúng – lựa chọn món ngon mỗi ngày đơn giản

Món ngon 7: Món ăn kết hợp tôm thanh mát

Tôm rim nhạt

Canh chua tôm

Cọng rau lang xào tỏi

Củ đậu

Gợi ý cơm nhà tiết kiệm – món ngon mỗi ngày phù hợp mọi gia đình

Món ngon 8: Món ăn dân dã

Canh cua rau đay mồng tơi

Cà pháo muối

Đậu rán

Thịt luộc

Mâm cơm 3 món 1 canh truyền thống – thực đơn món ngon mỗi ngày

Món ngon 9: Mâm cơm thịt kho 'phiên bản nhẹ'

Thịt kho tiêu (ít mỡ, ít ngọt)

Canh cải xanh nấu thịt bằm

Mướp luộc

Dưa leo

Bữa cơm nhà gần gũi – cảm hứng món ngon mỗi ngày sau những ngày lễ

Món ngon 10: Món ăn ngon kết hợp cá nướng

Cá nướng giấy bạc

Canh chua dọc mùng

Rau sống + bánh tráng cuốn

Dưa giá

Mâm cơm cơ bản chuẩn vị Việt – gợi ý món ngon mỗi ngày cho mọi nhà

Món ngon 11: Mâm cơm đậm vị nhưng không ngấy

Bò xào cần tây

Canh khổ qua nhồi thịt

Rau luộc thập cẩm

Kim chi

Thực đơn gia đình cân bằng dinh dưỡng – món ngon mỗi ngày không ngán

Món ngon 12: Mâm cơm với món ăn 'giải nhiệt'

Canh chua cá lóc

Trứng hấp

Rau lang luộc

Củ cải muối

Không gian bàn ăn ấm áp – tổng hợp món ngon mỗi ngày dễ thực hiện

Món ngon 13: Mâm cơm nổi bật với món cá đồng

Cá rô kho tộ

Canh bầu nấu tôm

Đậu bắp luộc

Cà chua sống

Gợi ý bữa cơm thanh đạm – món ngon mỗi ngày cho gia đình Việt

Món ngon 14: Mâm cơm thanh nhẹ cuối tuần

Sườn hấp

Canh rau ngót nấu thịt

Gỏi dưa leo tai heo

Dưa chua

Mâm cơm giản dị nhưng hấp dẫn – thực đơn món ngon mỗi ngày quen thuộc

Món ngon 15: Mâm cơm với món ăn miền Tây

Cá kho tộ

Canh chua bông điên điển

Rau sống chấm mắm

Củ kiệu

Hình ảnh cơm nhà truyền thống – cảm hứng cho món ngon mỗi ngày.

Món ngon 16: Mâm cơm rau củ nhiều chất xơ

Thịt nạc hầm

Canh củ quả thập cẩm

Bông cải luộc

Dưa leo

Bữa cơm gia đình đầy đủ dinh dưỡng – gợi ý món ngon mỗi ngày tiết kiệm.

Món ngon 17: Mâm cơm nổi bật với món cá hấp xì dầu

Cá hấp xì dầu

Canh cải thảo nấu thịt

Nấm xào

Cà rốt muối

Mâm cơm Việt thanh mát sau Tết – lựa chọn món ngon mỗi ngày hợp khẩu vị.

Món ngon 18: Mâm cơm đậm vị quê nhà

Thịt luộc

Canh chua me

Rau muống luộc

Cà pháo

Thực đơn cơm nhà đơn giản – tổng hợp món ngon mỗi ngày dễ làm.

Món ngon 19: Mâm cơm đơn giản mà ngon

Đậu nhồi thịt sốt cà chua

Giò

Nộm đu đủ gà xé

Mướp đắng nhồi thịt

Xôi gấc

Không khí bữa cơm ấm cúng với thực đơn món ngon mỗi ngày cho cả nhà.

Món ngon 20: Mâm cơm "dọn tủ lạnh" sau Tết

Trứng chiên hành

Canh rau còn lại

Thịt nguội xào cải

Dưa muối

Mâm cơm gia đình truyền thống – gợi ý món ngon mỗi ngày thanh đạm, dễ nấu.

